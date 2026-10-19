Bouračka na pařížském autosalonu. Dítě nastartovalo mercedes a rozjelo se

„Jedno z vystavených vozidel nastartovalo dítě a narazilo do zdi. Týmy německého výrobce incident vyšetřují a žádný z diváků nebyl zraněn,“ píše magazín Caradisiac, který na nehodu upozornil.
Expozice stuttgartské automobilky byla v hale 5 pařížského výstaviště.
„Krátké video ukazuje Mercedes VLE, plně elektrickou dodávku německého výrobce, jen několik sekund poté, co zacouvala do jedné z konstrukcí stánku,“ popisuje Caradisiac. Mladý muž, který podle všeho patřil k osazenstvu stánku, vypadá naštvaně i zděšeně. Z místa řidiče auta zapasovaného do stěny stánku vystupuje dítě, kterému se zřejmě podařilo auto nastartovat a zařadit zpátečku.
„Už jen samotný fakt, že se dítěti podařilo současně sešlápnout brzdový pedál a zařadit zpátečku, je překvapivý. Druhým překvapením je, že vozidlo skutečně couvalo, zatímco modely vystavené na takových výstavách jsou obvykle nakonfigurovány ve specifickém režimu, který umožňuje, aby infotainment systémy interiéru zůstaly aktivní, ale zároveň je znehybňuje a nelze je nastartovat,“ komentuje Caradisiac.
Mercedes-Benz France zahájil vyšetřování. „V tuto chvíli nemáme definitivní odpověď a pokračujeme v našem interním vyšetřování. Vozidlo utrpělo drobné poškození a bylo ze stánku odstraněno za účelem opravy. Poškozena byla také konstrukce stánku, která byla odpovídajícím způsobem upravena. Při incidentu nebyl žádný návštěvník zraněn,“ uvedl mluvčí pro Caradisiac.
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V neděli – poslední den autosalonu – už nebyly na stánku značky k vidění žádné další vozy Mercedes VLE. „Tato událost slouží jako připomínka toho, jak moc manipulace návštěvníků autosalonů – někdy mačkající všechna možná tlačítka a systematicky se snažící nastartovat vozidla – nutí výrobce automobilů předvídat a plánovat všechna rizika. Vozidla vystavená na těchto výstavách jsou také někdy návštěvníky poškozena nebo jednoduše opotřebována,“ uzavírá Caradisiac.