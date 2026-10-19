Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Bouračka na pařížském autosalonu. Dítě nastartovalo mercedes a rozjelo se

František Dvořák
  12:21
Mercedes VLE: Když se dodávka převlékne za soukromý tryskáč. V březnu 2026...

Mercedes VLE: Když se dodávka převlékne za soukromý tryskáč. V březnu 2026 Mercedes definitivně rozsekl debatu, jestli může být dodávka luxusnější než limuzína. Model VLE je postavený na nové elektrické platformě. Je to auto pro lidi, co chtějí absolutní luxus, ale nechtějí provokovat luxusním sedanem. Odpověď hledejte hlavně v Číně. Tamní boháči už nechtějí okázalé sedany, které křičí „jsem korupčník“, ale vyhledávají diskrétní luxus dodávek. | foto: Mercedes-Benz

Nehoda elektromobilu Nio na veletrhu e-Salon
Nehoda elektromobilu Nio na veletrhu e-Salon
Nehoda elektromobilu Nio na veletrhu e-Salon
Možná vůbec nejzajímavější novinka letošního Tannisu. Mercedes-Benz třídy VLE...
8 fotografií
Letošní autosalon v Paříži skončil s uplynulým víkendem, předposlední den veletrhu se na stánku Mercedesu odehrál nešťastný incident. Vystavená osobní dodávka se rozjela a nabourala, nikomu se naštěstí nic nestalo. Za volantem bylo dítě.

„Jedno z vystavených vozidel nastartovalo dítě a narazilo do zdi. Týmy německého výrobce incident vyšetřují a žádný z diváků nebyl zraněn,“ píše magazín Caradisiac, který na nehodu upozornil.

Expozice stuttgartské automobilky byla v hale 5 pařížského výstaviště.

„Krátké video ukazuje Mercedes VLE, ​​​​plně elektrickou dodávku německého výrobce, jen několik sekund poté, co zacouvala do jedné z konstrukcí stánku,“ popisuje Caradisiac. Mladý muž, který podle všeho patřil k osazenstvu stánku, vypadá naštvaně i zděšeně. Z místa řidiče auta zapasovaného do stěny stánku vystupuje dítě, kterému se zřejmě podařilo auto nastartovat a zařadit zpátečku.

media.actus

IL CRASHE UNE VOITURE AU MONDIAL DE L’AUTO

️ Sois le premier au courant en t’abonnant : @media.actus

17. října 2026 v 23:46, příspěvek archivován: 19. října 2026 v 11:30
oblíbit odpovědět uložit

„Už jen samotný fakt, že se dítěti podařilo současně sešlápnout brzdový pedál a zařadit zpátečku, je překvapivý. Druhým překvapením je, že vozidlo skutečně couvalo, zatímco modely vystavené na takových výstavách jsou obvykle nakonfigurovány ve specifickém režimu, který umožňuje, aby infotainment systémy interiéru zůstaly aktivní, ale zároveň je znehybňuje a nelze je nastartovat,“ komentuje Caradisiac.

Mercedes-Benz France zahájil vyšetřování. „V tuto chvíli nemáme definitivní odpověď a pokračujeme v našem interním vyšetřování. Vozidlo utrpělo drobné poškození a bylo ze stánku odstraněno za účelem opravy. Poškozena byla také konstrukce stánku, která byla odpovídajícím způsobem upravena. Při incidentu nebyl žádný návštěvník zraněn,“ uvedl mluvčí pro Caradisiac.

Čínský elektromobil boural na veletrhu v Praze. Školák šlápl na plyn

V neděli – poslední den autosalonu – už nebyly na stánku značky k vidění žádné další vozy Mercedes VLE. „Tato událost slouží jako připomínka toho, jak moc manipulace návštěvníků autosalonů – někdy mačkající všechna možná tlačítka a systematicky se snažící nastartovat vozidla – nutí výrobce automobilů předvídat a plánovat všechna rizika. Vozidla vystavená na těchto výstavách jsou také někdy návštěvníky poškozena nebo jednoduše opotřebována,“ uzavírá Caradisiac.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Na autosalonu v Paříži jsme načapali špiony. Šmejdili u Škody a Hyundaie

Špioni na autosalonu v Paříži, říjen 2026

Od zpravodaje iDNES.cz v Paříži Zaujali nás na stánku korejské značky. Tak dopodrobna běžný návštěvník, byť by to byl šťouravý novinář, nefotí. A tato dvojice fotila prapodivné věci. Hlavně detaily, z podivných úhlů, závěrka foťáku...

Evropa ukázala Číně, že má čím bojovat. Na autosalonu v Paříži vytáhla trumfy

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je František Dvořák, vedoucí redakce Auto iDNES. Pořad...

Čínské automobilky přijely do Paříže s obrovskými expozicemi, pozornost však podle Františka Dvořáka strhávaly evropské značky. Proti záplavě podobných vozů z Asie postavily nápadité koncepty,...

Pařížský autosalon začíná. Čína je v přesile, najdete tam ale i auta z Česka

Exkluzivně
Autosalon Paříž 2026

Od zpravodaje iDNES.cz v Paříži Na pařížský autosalon, který dnes otevřel své brány pro odborníky, dorazilo rekordních 20 čínských automobilových značek. Pro veřejnost otevírá autosalon na pařížském výstavišti u Porte de Versailles...

S cenou čtvrt milionu korun konkuruje malý Micro mnohem větším karavanům

Vy pořizujete pejskovi přívěs na dovolenou? Přijela snad hlavní scéna...

Vy pořizujete pejskovi přívěs na dovolenou? Přijela snad hlavní scéna loutkového divadla anebo si tu někdo jen odstavil domeček pro panenky? Přesně tenhle typ poznámek předem očekávejte, když se...

Alfa záření v Paříži. Největší sexbomba autosalonu je benzinovou rebelií

Alfa Romeo Cuorerosso

Alfa Romeo Cuorerosso je s velkým náskokem nejkrásnějším autem letošního pařížského autosalonu. Tato vášnivá facka nudnému automobilovému světu ukazuje, jak by mohla vypadat nová Giulia. Již samotný...

Bouračka na pařížském autosalonu. Dítě nastartovalo mercedes a rozjelo se

Mercedes VLE: Když se dodávka převlékne za soukromý tryskáč. V březnu 2026...

Letošní autosalon v Paříži skončil s uplynulým víkendem, předposlední den veletrhu se na stánku Mercedesu odehrál nešťastný incident. Vystavená osobní dodávka se rozjela a nabourala, nikomu se...

19. října 2026  12:21

Německo a Francie chtějí zachránit autoprůmysl. Není jisté, že to bude stačit

Francouzský prezident Emmanuel Macron při návštěvě zahajovacího dne autosalonu...

Německo a Francie se dohodly na návrhu, který má pomoct zajistit budoucnost automobilového odvětví v Evropě. Cílem je snížit do roku 2035 emise oxidu uhličitého a posílit výrobu a vývoj nové generace...

19. října 2026  11:30

Test odhalil nebezpečné dětské autosedačky. Výrobce zastavil prodej

Test dětských sedaček

Pravidelné nezávislé testy dětských autosedaček, které pořádá německý autoklub ADAC, patří pro rodiče k důležitým vodítkům ke správnému výběru. Zkušební komisaři ale varují. Dva ze zkoušených modelů...

19. října 2026

Čtěte iDNES.cz a vyhrajte auto za tři čtvrtě milionu. Velká podzimní hra začala

Hlavní výhrou v soutěži je Sealion 5 - plug-in hybridní rodinné SUV značky BYD...

Na portálu iDNES.cz odstartovala velká podzimní soutěž. Čtenáři, kteří v článcích do konce listopadu nasbírají dostatečný počet herních bodů, mohou v závěrečném slosování vyhrát rodinné SUV za více...

19. října 2026

S cenou čtvrt milionu korun konkuruje malý Micro mnohem větším karavanům

Vy pořizujete pejskovi přívěs na dovolenou? Přijela snad hlavní scéna...

Vy pořizujete pejskovi přívěs na dovolenou? Přijela snad hlavní scéna loutkového divadla anebo si tu někdo jen odstavil domeček pro panenky? Přesně tenhle typ poznámek předem očekávejte, když se...

19. října 2026

Alfa záření v Paříži. Největší sexbomba autosalonu je benzinovou rebelií

Alfa Romeo Cuorerosso

Alfa Romeo Cuorerosso je s velkým náskokem nejkrásnějším autem letošního pařížského autosalonu. Tato vášnivá facka nudnému automobilovému světu ukazuje, jak by mohla vypadat nová Giulia. Již samotný...

18. října 2026

Největší vychytávku přivezla na autosalon do Paříže Škoda. Šlapací mixér

Šlapací mixér na stánku značky Škoda na autosalonu v Paříži, říjen 2026

Od zpravodaje iDNES.cz v Paříži Říkají mu „fruit bike“ a je to originální vynález na výrobu smoothie. Šlapací kolo, které pohání nože mixeru, je legrační exponát na expozici Škody v duchu jejích simply clever vychytávek. Fruit Bike...

18. října 2026

KOMENTÁŘ: Číňané autosalon v Paříži obsadili, vyhráli ale Francouzi

Pařížský autosalon, říjen 2026

Od zpravodaje iDNES.cz v Paříži Co do ambicí a velikosti expozic čínské automobilky na autosalonu v Paříži možná tradiční výrobce předčili. Ovšem jen na metry čtvereční stánků a utracené miliony eur se to počítat nedá. Okem...

17. října 2026  4:30

Pod kůži vidíte autům jen na autosalonu. U Renaultu svlékli elektro rozbruskou

Elektrický Renault 4 E-Tech ukazuje bezpečnostní výbavu na autosalonu v Paříži,...

Od zpravodaje iDNES.cz v Paříži Na autosalonech nahlédnete autům pod kůži. Renault přivezl do Paříže model vytvořený pro ukázku konstrukce karoserie a bezpečnostních prvků, který se používá při výcviku hasičů a záchranářů.

17. října 2026

Tesla představila létající Roadster. Má deset let zpoždění a není to roadster

Tesla Roadster

Americký výrobce elektrických vozů Tesla představil nový sportovní vůz Roadster s raketovými tryskami. Stroj má být schopen překonávat krátké úseky vzduchem. Tesla má začít vůz vyrábět v roce 2028.

16. října 2026  10:41

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Paříž viděla premiéru Octavie i skepsi prezidenta, který raději vsadil na koně

Škoda Octavia Paříž

Na pařížském autosalonu měla před 30 lety premiéru novodobá Škoda Octavia. Pařížská přehlídka je nejstarší na světě a kromě slavných debutů pamatuje i bizarnosti – třeba když z ní na konci 19....

16. října 2026

Když šéf odejde v nejlepším. Proč náhle opustil Škodu a jde k Volvu?

Proč odešel šéf Škody k Volvu? Sledujte podcast v autě

Hledáme vizionáře, který povede ikonickou značku do nové éry. Staňte se předsedou/předsedkyní představenstva Škoda Auto. Tak přesně tento inzerát se v sekci kariéra na webových stránkách Škody Auto...

16. října 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×