Zmatkování, překážení, naschvály. Nejčastější chyby řidičů z pohledu hasičů

„Myšky, nepředvídatelné manévry, nečekané reakce, ignorace, naschvály. Tak se v běžném provozu mnohdy chovají řidiči při setkání s našimi cisternami či velitelskými vozidly. I když houkáme, blikáme, jedeme takzvaně na majáky. Pro naše strojníky jsou to složité a často vysoce rizikové situace,“ popisuje Lucie Balážová, mluvčí HZS Olomouckého kraje. „Musejí dovést kolegy k zásahu, aby vám mohli pomoci. Bezpečně. Rychle. A zároveň nepodlehnout stresu, ale naopak s nadhledem a zkušenostmi musejí reagovat na vše, co se děje na komunikacích. A že to jsou občas situace, při nichž zvedáte obočí a tají se vám dech.“

Mezi vozidla s právem přednostní jízdy patří například automobily policie, vězeňské služby, vojenské a obecní policie, hasičských záchranných sborů či zdravotnické záchranné služby.

Zákon hovoří o tom, že řidiči ostatních vozidel musí vozidlům s právem přednostní jízdy umožnit bezpečný a plynulý průjezd, a jestliže je to nutné, i zastavit vozidla na takovém místě, aby jim nepřekážela.

I chodci musí respektovat zákon a nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo do vozovky, přijíždějí-li vozidla s právem přednosti v jízdě. A to platí i v případě, že na semaforu pro chodce svítí zelená barva.

Olomoučtí hasiči připomínají povinnost zastavit a nechat projet vozidla s právem přednostní jízdy také cyklistům.