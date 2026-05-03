Historie hasičské techniky u nás reflektuje průmyslový vzestup českých zemí. První dobrovolné sbory v 19. století spoléhaly na koňské potahové stříkačky, které byly mistrovskými díly tehdejších kovářů a strojařů. S nástupem motorizace se symbolem československého hasičstva staly legendární vozy značky Praga RN (Erena) či později Tatra 805, zvaná Kačena.
Skutečnou revoluci přinesla 60. a 70. léta s nástupem ikonických automobilů Tatra 148 a později Tatra 815. Díky unikátnímu podvozku a vysoké prostupnosti terénem se tyto vozy staly páteří jednotek v Čechách i na Moravě a v modernizovaných verzích slouží dodnes.
Současný vozový park Hasičského záchranného sboru ČR představuje technologickou špičku. Vedle moderních velkokapacitních cisteren na podvozcích Tatra Force či Scania využívají hasiči výškovou techniku s dosahem přes 50 metrů a speciální vyprošťovací automobily. Svátek svatého Floriána je tak ideální příležitostí k poděkování těm, kteří denně riskují svůj život pro bezpečí ostatních.