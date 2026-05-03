Hasiči oslaví svůj velký den. Podívejte se, čím vším jezdili a jezdí

Vladimír Löbl
Čtvrtého května slaví hasiči svátek svého patrona, svatého Floriána. Tento den není jen připomínkou historie a tradic, ale také oslavou pokroku techniky, která v českých a moravských městech pomáhá chránit životy a majetek již po staletí. Podívejte se na velkou fotogalerii.

Historie hasičské techniky u nás reflektuje průmyslový vzestup českých zemí. První dobrovolné sbory v 19. století spoléhaly na koňské potahové stříkačky, které byly mistrovskými díly tehdejších kovářů a strojařů. S nástupem motorizace se symbolem československého hasičstva staly legendární vozy značky Praga RN (Erena) či později Tatra 805, zvaná Kačena.

Skutečnou revoluci přinesla 60. a 70. léta s nástupem ikonických automobilů Tatra 148 a později Tatra 815. Díky unikátnímu podvozku a vysoké prostupnosti terénem se tyto vozy staly páteří jednotek v Čechách i na Moravě a v modernizovaných verzích slouží dodnes.

Hasičský speciál Tatra Force s řiditelnou zadní nápravou.
Tatra Force v provedení pro hasiče
Tatra Force s nízkou kabinou je určený pro speciální účely.
CAS 30 Tatra Force 6×6
Tatra Force 8×8 s pancéřovanou kabinou přezdívanou Titan
127 fotografií

Současný vozový park Hasičského záchranného sboru ČR představuje technologickou špičku. Vedle moderních velkokapacitních cisteren na podvozcích Tatra Force či Scania využívají hasiči výškovou techniku s dosahem přes 50 metrů a speciální vyprošťovací automobily. Svátek svatého Floriána je tak ideální příležitostí k poděkování těm, kteří denně riskují svůj život pro bezpečí ostatních.

