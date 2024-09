Elektrické náklaďáky a busy vozí baterky nebo vodík. Podívejte, co se chystá

Hannover (od zpravodaje iDNES.cz) - Náklaďákový a autobusový veletrh v Hannoveru pokračuje až do neděle 22. září. Obří výstava všeho, co se týká nákladní a hromadné dopravy, se nese ve znamení elektrické trakce, a to v bateriové i vodíkové variantě. Někteří vodík raději používají jako palivo do spalovacích motorů. Velké zastoupení mají na výstavišti čínské firmy.