GLOSA: Neděle bez aut. Když ekoaktivista přemýšlí víc než česká vláda

Při aktuálním semknutí lidí a jejich ochotě k solidaritě a kooperaci by mohl být konkrétní návrh německé pobočky ekologické organizace Greenpeace smysluplný a funkční. Snížit spotřebu ropy, aby se zmenšil její odběr z Ruska, mají neděle bez aut; měly by být vyhlášeny dvakrát do měsíce.

K dalším návrhům patří zavedení dočasného omezení rychlosti na 100 km/h na dálnicích, 80 km/h na venkovských silnicích a 30 km/h ve městech po dobu trvání konfliktu. Když stojí litr benzinu padesát korun, stejně tak nějak lidé ubrali na plynu, všimli jste si?