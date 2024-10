Dnes se v Europarlamentu bude řešit krize autoprůmyslu kvůli Green Dealu

„Krize, které čelí automobilový průmysl EU, potenciální zavírání závodů a potřeba zvýšit konkurenceschopnost a zachovat pracovní místa v Evropě,“ to je jedno z témat dnešní odpolední schůze v europarlamentu. Česká republika se postavila do čela odboje proti emisním cílům EU v automobilovém průmyslu, které by ekonomiku kontinentu mohly výrazně poškodit.

Mezi stěžejní úkoly bude patřit urychlení revize zákazu spalovacích motorů a také přehodnocení emisních limitů pro nová osobní auta a dodávky pro příští rok. Zároveň bude usilovat o zavedení mechanismů pro sledování vývoje na automobilovém trhu do strategie EU. Uvedli premiér Petr Fiala (ODS) a ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Podle nich jsou některé současné cíle EU nereálné a ohrožují konkurenceschopnost evropského automobilového průmyslu.

„Pokud prodej elektrických vozidel zůstane na dnešní úrovni, evropský průmysl bude muset zaplatit 15 miliard eur na pokutách nebo se vzdát výroby více než 2,5 milionu vozidel. Rychlost elektrického náběhu je poloviční oproti tomu, co bychom potřebovali k dosažení cílů, které by nám umožnily neplatit pokuty. Všichni mluví o roce 2035, co bude za 10 let, ale měli bychom mluvit o roce 2025, protože už teď bojujeme a potřebujeme trochu flexibility. Stanovovat lhůty a pokuty, aniž bychom byli schopni to splnit, je velmi, velmi nebezpečné,“ cituje magazín Autoweek šéfa automobilky Renault a předsedu evropské asociace výrobců automobilů Lucu de Mea.

„Slíbil jsem, že se pečlivě podíváme na všechny aspekty Green Dealu a ty části, které jsou nerealistické a které by ohrožovaly naši konkurenceschopnost a budoucí prosperitu, se budeme snažit upravit. Nyní přicházíme s iniciativou pro udržení konkurenceschopnosti Evropského automobilního průmyslu a to je věc, která je mimořádně důležitá. Musíme udělat určité změny, jinak ohrožujeme evropský automobilový průmysl a i ekonomiku České republiky,“ řekl Fiala.

V tomto případě se projevuje „multiplikační efekt“. Kupříkladu v Česku je přímá zaměstnanost v autoprůmyslu asi 180 000 lidí. „Včetně navazujících profesí se bavíme o zhruba 400 a 500 tisících zaměstnancích a 10 % HDP. Když do toho započteme i rodinné příslušníky zaměstnanců, můžeme se bavit až o 1,5 milionu občanů, kterých se zaměstnanost v autoprůmyslu dotýká,“ popsal loni pro iDNES.cz Zdeněk Petzl, šéf SDA. Multiplikace funguje i v evropském formátu: „Automobilový průmysl poskytuje přímá i nepřímá pracovní místa 13,8 milionům Evropanů, což představuje 6,1 % celkové zaměstnanosti v EU. 2,6 milionu lidí pracuje v přímé výrobě motorových vozidel, což představuje 8,5 % zaměstnanosti EU ve výrobě,“ uvádí Evropská komise. Zasažených krizí autoprůmyslu by ovšem kvůli zmenšené kupní síle a dalším faktorům bylo ještě mnohem víc.

„Nezapomeňme, že automobilový průmysl tvoří v Česku téměř 10 % HDP. A některá nařízení, která jsme v rámci Green Dealu v Evropě přijali, nás staví do pozice, že nemáme prostě dobré šance uspět. My musíme ochránit náš průmysl, musíme ochránit pracovní místa, musíme zajistit větší prosperitu,“ komentuje český premiér.

Česko proto oslovilo další členské státy, které by mohly mít stejné cíle. Podle ministra dopravy Martina Kupky jde například o Německo nebo Itálii. Vzniknout by tak měla společná iniciativa podobně smýšlejících členských států. „Ondřej Krutílek a Alexander Vondra budou našimi důležitými ambasadory této iniciativy na půdě Evropské unie,“ vyjmenoval dva z českých europoslanců Fiala.

„Ukazuje se, že Evropa potřebuje systematickou změnu na cestě k dekarbonizaci a musí flexibilněji reagovat na aktuální stav průmyslu i vývoj trhů. Považujeme to za klíčové pro posílení konkurenceschopnosti Evropy a českých firem, snížení strategické závislosti na Číně, a v neposlední řadě pro udržení pracovních míst v odvětví a zajištění dostupné individuální mobility pro všechny,“ uvedl Kupka.

Rozvoj elektromobility vázne

Hlavním cílem iniciativy bude zejména dřívější přezkum dopadů zákazu prodeje nových aut se spalovacími motory v EU, protože rozvoj elektromobility je podle Fialy pomalejší, než se původně očekávalo. Namísto původně plánovaného roku 2026 by se tak podle něj opatření mělo revidovat už v příštím roce. EU nyní počítá se zákazem prodeje aut se spalovacím motorem po roce 2035. Podle současných plánů se má v roce 2026 udělat revize, která zhodnotí dosavadní přechod na alternativní pohony, tedy zejména elektromobilitu.

Dalším cílem bude také přehodnocení plánovaného snížení emisních limitů pro osobní automobily na rok 2025. „Realita je jiná, než předpokládaly unijní cíle. Pokud budou platit i nadále, tak automobilkám v Evropě hrozí vysoké pokuty a další ztráta konkurenceschopnosti,“ dodal premiér.

„Chceme, aby lidem v České republice i v celé Evropě zůstala dostupná auta. Aby to nemělo fatální dopad na mobilitu veřejnosti v celé Evropě,“ dodává Martin Kupka.

„Hlavním požadavkem ČR je důraz na technologickou neutralitu, tedy otevřenost vůči všem dostupným možnostem dekarbonizace dopravy. Současně je potřeba přijmout takové změny nařízení, které zamezí kontraproduktivnímu sankcionování již v roce 2025 – ty byly schváleny v roce 2019, ale v současné době, kdy jeden ze strategicky nejkritičtějších evropských průmyslů bojuje se ztrátou konkurenceschopnosti, by byly zcela neefektivní. Naopak je třeba zavést mechanismy, které budou zohledňovat aktuální vývoj trhů, stav výrobních podmínek a infrastruktury,“ vysvětluje Kupka. „Proto bude ČR usilovat o dřívější revizi nařízení a racionalizaci stanovených cílů, včetně vyhodnocení reálnosti tzv. zákazu spalovacích motorů v roce 2035. Stejný přístup budeme prosazovat i při revizi emisních cílů pro těžká nákladní vozidla. Cílem ČR je pro takový přístup získat podporu napříč evropskými státy. V tomto směru plánujeme oslovit naše partnery s návrhem společného prohlášení, které by bylo následně zasláno Evropské komisi,“ dodal ministr dopravy.

Kupka uvedl, že ve spolupráci se sdružením už oslovil ministry členských zemí s návrhem společného prohlášení, které chce následně poslat Evropské komisi. „Navazujeme tak na své dosavadní aktivity v oblasti realistického a realizovatelného ozelenění dopravy a zachování její dostupnosti, a proto jsem se ve spolupráci se Sdružením autoprůmyslu rozhodl oslovit ministry členských zemí, aby podpořili potřebu urychlit revizi stanovených limitů. Společně uděláme vše pro to, abychom doma nemuseli pomýšlet na zavíraní továren a ztrátu pracovních míst i ztrátu individuální mobility,“ okomentoval Martin Kupka.

Ministr Kupka opakuje, že automobilový průmysl je klíčovým odvětvím tuzemského a evropského hospodářství. Je proto nezbytné, aby byl přístup k plnění cílů udržitelný nejen ekologicky, ale i ekonomicky, a umožnil investice do inovací a obnovy vozového parku.

Stát bude na prosazování iniciativy spolupracovat se Sdružením automobilového průmyslu (AutoSAP). Podle jeho prezidenta a člena představenstva Škody Auto Martina Jahna je za současných tržních podmínek prakticky nemožné splnění emisních limitů na nová auto pro příští rok. Automobilkám by podle něj v takovém případě hrozily sankce v řádech stovek miliard korun, což by oslabilo jejich pozici vůči globální konkurenci a další investice. „To by jen dále oslabilo jeho pozici vůči globální konkurenci a současně odčerpalo zdroje na další nezbytné investice do jeho transformace. Proto je nezbytné provést dřívější revizi cílů CO 2 ,“ dodal.

„Evropa je vlastně jediný kontinent, který chce přijít na čistou mobilitu k určitému datu. Ve Spojených státech také vidíme velké zpomalení nárůstu zájmu o elektromobily, mnoho světových automobilek dnes pozastavuje nebo odkládá své projekty v Severní Americe. A co se týče Číny, kde je téma mobility nejvíce rozvinuté, tak ani ona vlastně nemá žádný jasně daný termín, hovoří se o roku 2060. Ukazuje se, že náš přechod na čistou mobilitu v roce 2035 za současných tržních podmínek není možný,“ říká Jahn. „Náklady na výrobu elektrických vozů neklesají tak rychle, jak se čekalo. To znamená, že jen málo elektrických vozů je prodáváno se ziskem. A to je situace, která není dlouhodobě udržitelná.“

Výkonný ředitel AutoSAP Zdeněk Petzl dále poukazuje na nutnost systémového přístupu k transformaci průmyslu. Při plnění cílů zelené transformace je důležité zohlednit i reálné možnosti a výzvy, kterým výrobci automobilů aktuálně čelí, a nastavit regulace tak, aby podpořily nejen dekarbonizaci, ale i stabilitu a růst sektoru. „Stojíme na kritickém rozcestí, na kterém jde o mnohem více než o procenta emisních cílů – jde o pracovní místa, zachování silného automobilového průmyslu v České republice a strategickou nezávislost Evropy. Pokud to se snižováním emisí myslíme opravdu vážně, musíme vytvořit konkurenceschopné podmínky pro průmysl a řešit klíčové výzvy, jako jsou vysoké ceny energií, nadměrná regulační zátěž nebo téměř neexistující evropský dodavatelský řetězec pro elektrickou mobilitu,“ vysvětlil.

„Přehodnocení nařízení a analýzu musí udělat Evropská komise. A naším úkolem je ji vyzvat, aby urychlila práci na tomto vyhodnocení a navrhla odklad roku 2035. Ten zákaz Evropa nepotřebuje. Zákaz v situaci, v jaké jsme, nic pozitivního nepřináší,“ shrnuje Kupka. „V okamžiku, kdy ta regulace neodpovídá realitě, nepřispívá ani ke snižování emisí, protože znamená, že se provozu budou udržovat starší vozidla se spalovacími motory. Ty kroky, které děláme, vedou nejenom k tomu, abychom udrželi konkurenceschopnost evropského automobilového průmyslu, ale aby ty kroky byly racionální a ve výsledku přispívaly i k nižším emisím z dopravy.“

Martin Kupka přiznává, že je iniciativa České republiky ve stejné pozici, jako v případě vyjednávání o zmírnění ekonormy Euro 7 letos na jaře: „Ani když jsme tehdy přicházeli, tak jsme na začátku neznali reakci Evropské komise. A teprve s vytvořením jasné a silné skupiny společně postupujících států jsme dosáhli změny. To nás čeká i v tomto případě. Jasnou deklaraci a návrh konkrétních bodů budeme brzy v řádu dnů rozesílat našim partnerům a máme zájem na tom spojit jednotlivé státy. Jsem přesvědčený o tom, že je ve veřejném zájmu Evropské unie, aby dokázala podržet evropský autoprůmysl,“ říká Kupka.

Dodává ostatně, že v projevech šéfky komise Ursuly von der Leyenové zaznívalo, že konkurenceschopnost představuje stěžejní prioritu pro nadcházející období. „Na to odkazujeme, odkazujeme také na Draghiho zprávu, která jasně dokumentuje, že ohrožení konkurenceschopnosti evropských automobilek může znamenat zásadní chudnutí společnosti a brzdu dalšího ekonomického dvoje, jak s pohledem na velký počet pracovních míst v celém segmentu, tak samozřejmě na velmi významný příspěvek do jednotlivých HDP jednotlivých států. Ale samozřejmě i pro celkový rozvoj ekonomiky Evropské unie,“ komentuje ministr dopravy. „Evropa dlouhodobě představovala špičku ve vývoji a výrobě automobilů. A pořád ji představuje v oblasti moderních technologií autonomního řízení. V oblasti bateriového pohonu tady bohužel krok - zejména s Čínou - udržet nedokázala, ale může v mnoha ohledech aktuální trend dohnat. Ale pokud to má zvládnout, tak nemůže být z druhé strany bržděná regulací, která vznikala v době, když se nepodařilo dobře předpovědět vývoj.“

Kupka chce celý návrh s podporou dalších zemí předložit komisi v co nejkratší možné době. „Tím myslím opravdu dnů a týdnů.“ Zdůrazňuje také nutnost komunikovat s europoslanci.

V roce 2019 bylo schváleno Radou a Evropským parlamentem nařízení, které stanovuje výkonnostní limity CO 2 pro nové osobní automobily a nová lehká užitková vozidla (dodávky) na roky 2025 a 2030. V návaznosti na ambicióznější klimatické cíle Unie schválené Evropskou Radou v roce 2020 byla v roce 2023 přijata revize tohoto nařízení, která upravila cíl na rok 2030 a doplnila cíl na 2035.

Evropská komise by měla předložit zprávu Evropskému parlamentu a Radě do 31. prosince 2025. Po ní by měl s největší pravděpodobností následovat v roce 2026 legislativní přezkum řádným legislativním postupem (obvykle trvá 12-18 měsíců). „Vzhledem ke kritickému stavu, v němž se automobilový průmysl nachází, na zahájení revize nelze čekat až do roku 2026,“ opakuje Martin Kupka.