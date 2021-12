Jak na nudu v Brně? Česká motocyklová špička hraje na okruhu na babu

Jedni z nejlepších českých motorkářů, kteří se předtím nikdy v této sestavě nesešli, dala dohromady česká oděvní značka Meatfly, výrobce energetických nápojů Big Shock! a agentura Okruháři.cz. „Principem bylo zamyslet se, jak by vypadal závod, ve kterém neplatí žádná pravidla a každý z jezdců může využít to, co umí nejlépe, a na co je jeho motorka dělaná. Z toho pak vzniká spousta šílených interakcí, jejichž principem je, že si aktéři mezi sebou mají předat babu, jako když si hrají malé děti,“ vysvětluje hlavní kameraman Roman Kadlčík z Okruhářů.

Video se natáčelo v areálu Automotodromu Brno, jezdci však zdaleka nevyužili jen samotnou závodní dráhu. Mnohem víc se jezdilo na netradičních místech – po tribunách, v lese, na obslužných cestách kolem trati, ale třeba i v podchodu pod tratí nebo na golfovém hřišti.

„Chtěli jsme využít co nejvíc netypických lokalit, které na okruhu jsou. Většina lidí, kteří se na natáčení podíleli, okruh zná skoro do posledního stromu, takže třeba pro většinu skoků a triků jsme využili přirozený terén a překážky,“ vysvětluje spoluautor námětu videa Jan Stárek.

Spousta záběrů nakonec vznikla improvizovaně – obvykle tak, že si jeden z jezdců vymyslel nějaký šílený kousek, a než mu to někdo vymluvil, tak ho udělal. Třeba záběr, kde Martin Michek přejíždí přes šest metrů vysoký portál tunelu pod tratí Masarykova okruhu, nebo salto Adama Peschela přes řídítka. Obě scény se nakonec do finálního videa neprobojovaly, autoři je dali jen do kratšího sestřihu, který zveřejnili na sociálních sítích.