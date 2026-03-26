Graham slaví desáté narozeniny. Nehoděodolný muž by na seznamce šokoval

Vladimír Löbl
Vypadá jako noční můra z hororu, ale ve skutečnosti je to ten nejbezpečnější „člověk“ na světě. Graham, bizarní výtvor vědy a umění, letos slaví deset let od svého vzniku a znovu připomíná, jak křehká jsou naše těla při autonehodě. Kdyby se člověk historicky vyvíjel podle jejich logiky, vznikl by právě takový „homo automobilis“.

V nahé seznamce, kde jsou již na ledacos zvyklí, by Graham určitě vzbudil hotové pozdvižení. Zploštělý obličej, obří lebka, žádný krk a tělo, které připomíná airbag – přesně tak by totiž musel vypadat člověk, který má šanci přežít náraz auta. A ne jen tak ledajaký náraz.

Právě proto Graham vznikl. Ne jako bizarní experiment pro pobavení, ale jako názorná facka realitě. Australský projekt ukazuje, že i při relativně nízké rychlosti kolem 30 km/h je lidské tělo extrémně zranitelné. A že pokud bychom se měli přizpůsobit rizikům silničního provozu, tak bychom nevypadali jako lidé, ale spíš jako tvorové z nepovedeného sci-fi filmu.

Graham vznikl v rámci osvětové kampaně jako vzdělávací nástroj pro diskusi o zranitelnosti člověka.
Figurína Grahama je zkontruovaná tak, jak by mohl vypadat člověk, aby bez úhony vyvázl z autonehody.
Australský „nárazuvzdorný“ Graham ukazuje, jak by musel vypadat muž, který by měl šanci přežít náraz ve vyšších rychlostech. Jak by asi vypadala „nárazuvzdorná“ žena?
Je to mužská figurína a leckoho možná napadne – jak by asi vypadala „nárazuvzdorná“ žena?

Za zrodem tohoto „krasavce“ stojí australský stát Victoria, tamní organizace Transport Accident Commission (TAC) a melbournská sochařka Patricia Piccininiová. Na osvětovém projektu „Seznamte se s Grahamem“ se podíleli i experti na analýzu autonehod a traumatologové, kteří přesně popsali, co se děje s lidským tělem při autonehodě. Každý detail, od lebky až po kolena, je postaven na tvrdé fyzice a medicíně.

Homo automobilis

Samotná výroba byla kombinací moderních technologií a ruční práce. Graham vznikal několik měsíců jako realistická socha ze silikonu, pryskyřice a skutečných lidských vlasů. Nejprve byl vytvořen digitální 3D model, který zachycoval všechny „vylepšené“ části těla, poté následovalo fyzické modelování a vrstvení materiálů, aby výsledek působil co nejvíc živě – a zároveň znepokojivě. Vznikla figurína, která působí děsivě a současně groteskně realisticky. Je to mužská figurína a leckoho možná napadne – jak by asi vypadala „nárazuvzdorná“ žena? Radši si to vůbec nepředstavovat…

Graham je interaktivní učebnicí přežití. Kdyby se totiž člověk skutečně vyvíjel podle logiky silnic a dopravních nehod, vznikl by právě takovýto „homo automobilis“ – tvor, který by byl spíš biologickým airbagem než tím, co dnes považujeme za člověka. Především by zmizely slabiny, které dnes při nehodách selhávají.

Pan Bourák a paní Otloukánková. Auta jsou stavěná podle pánů tvorstva

Krk by zanikl a hlava by byla pevně zapuštěná v mohutném, vrstveném trupu. Lebka by měla více vrstev, fungovala by jako přilba s deformačními zónami pohlcujícími energii nárazu. Hrudník by se proměnil v pružnou, segmentovanou strukturu s dutinami naplněnými tekutinou, které by fungovaly jako biologické airbagy.

Vnitřní orgány by byly lépe chráněné a posunuté hlouběji v těle. Končetiny by byly extrémně flexibilní, schopné tlumit nárazy a ohýbat se do více směrů, zatímco nohy by připomínaly pružiny umožňující rychlý úskok. A kůže by byla silnější, vrstvená a odolná proti oděru jako ochranný oblek.

Funkční, ale děsivý výsledek

Změnily by se i smysly a reakce. Homo automobilis by měl lepší periferní vidění, rychlejší reflexy a schopnost přesněji odhadovat pohyb okolí. Mozek by nebyl nutně chytřejší, ale přizpůsobený k přežití v prostředí plném rychlosti a náhlých střetů.

Z lebky helma a airbagy na břiše, člověk potřebuje vylepšení kvůli nehodám

Výsledek by byl funkční, ale děsivý. Tvor schopný přežít to, co je dnes mnohdy smrtelné, by zároveň působil cize a pro běžný život neprakticky. A právě v tom je pointa celého projektu.

Pokud totiž lidská evoluce skutečně směřuje k přizpůsobení prostředí, pak by přizpůsobení se nehodám znamenalo zásadní ztrátu lidské podoby. Jenže realita jde jiným směrem. Evoluce je pomalá a silnice příliš rychlé, takže místo proměny těla se mění svět kolem nás. Auta, silnice i pravidla se snaží přizpůsobit člověku – protože opačný vývoj by sice zvýšil šanci na přežití, ale zároveň by nás připravil o to, co nás dělá lidmi.

