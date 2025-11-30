V Las Vegas se občas odehrávají okamžiky, které připomínají spíš filmy než realitu. Pod oslnivými světly hotelu Wynn, v atmosféře Grand Prix formule 1 a během galavečera amfAR, se stal koncem listopadu středem pozornosti vůz, který jako by vyjel z paralelního vesmíru: Gordon Murray Special Vehicles S1 LM. Bylo to plně americké – vznášel se ve vzduchu na plošině pod vrtulníkem.
Rekordních 20,63 milionu dolarů, tedy přibližně 432 milionů korun, to je dosud nejvyšší částka, za níž byl kdy vydražen nový automobil, jehož výnos nešel na dobročinné účely. A přesto právě cena je možná tou nejméně zajímavou částí celé události.
S1 LM totiž není běžné auto. Je to příběh o návratu konstruktérského génia, o analogové rebelii proti éře elektromotorů, o člověku, který inicioval vznik celého projektu, a také o tom, proč je tento vůz dnes považován za duchovního pokračovatele legendárního McLarenu F1.
Projekt S1 LM začal v mysli jednoho z největších světových sběratelů supersportů. Muže, který si přeje zůstat v anonymitě, ale podle dostupných indicií vlastní několik McLarenů F1, závodní specifikace GTR, Ferrari F50, prototypy i další raritní ikony. Jeho sbírka není depozit investora – je to garáž automobilového estéta. Tento člověk přišel za britským konstruktérem Gordonem Murrayem s jasnou, až poetickou prosbou: postavit auto, které by vzniklo dnes, pokud by Murray mohl znovu přetvořit slavný McLaren F1 LM, tentokrát bez kompromisů devadesátých let.
První exemplář z pěti
Murray, tvůrce jednoho z nejlepších supersportů všech dob, se projektu ujal právě v období, kdy osobně potřeboval pevný bod, a práce na S1 LM mu jej poskytla. V té době totiž podstupoval náročnou onkologickou léčbu rakoviny jícnu.
Výsledek je osobnější než většina moderních automobilů. Vznikne pouze pět kusů na počest pěti aut, které dojely v roce 1995 ve čtyřidvacetihodinovce v Le Mans, přičemž první čtyři skončily na 1., 3., 4. a 5. místě. Všechny exempláře nového modelu S1 LM byly objednané jedním člověkem, přičemž každý bude mít vlastní identitu a do detailu promyšlenou specifikaci. První exemplář byl nabídnut veřejnosti, aby zpečetil status projektu a ukázal světu jeho skutečnou hodnotu.
Největším triumfem S1 LM není vysoký výkon, ale zejména jeho lehkost. V době, kdy průměrný supersport váží jako rodinné SUV a hybridní systémy nafukují hmotnost do absurdních hodnot, přichází auto vážící necelou tunu – pouhých 957 kilogramů. Tedy asi tolik, jako malý čtyřválcový roadster Mazda MX-5!
Murray se vrátil k ideálům, které reprezentoval McLaren F1: řidič sedí uprostřed, manuální převodovka má dokonalý mechanický chod a karoserie je zbavena všeho zbytečného. V zádi S1 LM pracuje atmosférický dvanáctiválec Cosworth o objemu 4,3 litru, který točí až ke 12 100 otáčkám. Při každém přidání plynu zní, jako by popíral fyzikální zákony: jde o nejrychleji se vytáčející silniční motor historie. Výkon přes 700 koní působí v autě lehčím než Fabia skoro abstraktně. Aerodynamika není kompromis – je to závodní funkce převedená na silnici: obří křídlo, mohutný difuzor, karoserie tvarovaná tak, aby minimalizovala turbulenci a maximalizovala stabilitu.
Nová obdoba McLarenu F1
Při pohledu na S1 LM se nevyhnutelně vynoří vzpomínka na McLaren F1. Ten byl ve své době fenoménem: centrálně umístěné sedadlo řidiče, 6,1litrový atmosférický dvanáctiválec BMW, hmotnost nižší než většina golfových aut a rychlost přes 380 km/h. Když se obě auta porovnají, je fascinující, jakou cestu vývoj udělal. McLaren F1 měl hmotnost 1 138 kilogramů, S1 LM jich má 957. F1 točila 7 500 otáček (verze LM téměř 8 500), S1 LM jde přes 12 tisíc. Výkon F1 byl 618 koní, S1 LM má o přibližně stovku víc. Oba sdílejí třísedadlové uspořádání a manuál, ale S1 LM je jako zhmotnění toho, co by F1 mohla být, kdyby vznikla o 30 let později s neomezeným rozpočtem a absolutní volností.
Proč tedy stojí přes dvacet milionů dolarů? Je to logická rovnice několika faktorů: extrémní vzácnost pěti kusů, přímá vazba na McLaren F1 a vlastní odkaz Gordona Murraye, skutečnost, že jde o analogové auto v elektrifikovaném světě, a osobní zapojení samotného konstruktéra, který si s kupcem sedne nad parametry jeho nového auta jako malíř nad obrazem. Aukční atmosféra během velké ceny F1 v Las Vegas dodala zbytku už jen ten správný dramatický tón.
Nejmenovaný sběratel, který celý projekt inicioval, tím nejen uspokojil svou vlastní vášeň. Jeho rozhodnutí nechat první kus vydražit, mělo svůj účel: potvrdit, že S1 LM je novým artefaktem automobilové kultury, nikoli pouhou raritou. Nejde o investora, ale o člověka, který miluje auta tak, že se aktivně podílel na tvorbě této moderní legendy.
Model S1 LM otevírá dveře dalším podobně zaměřeným projektům pro movité sběratelé. Navíc technologie použitá na S1 LM, zejména extrémní hmotnostní optimalizace, tvarování karbonu a aerodynamické postupy, se nepochybně promítnou i do budoucích projektů.
A tak stojíme před autem, které působí jako posel z paralelního vesmíru. S1 LM je připomínkou, že stále existují lidé, kteří věří, že dobré auto není definováno kilowatty ani datovými kabely, ale vášní a harmonií. McLaren F1 byl vrcholem své dekády; S1 LM je jeho moderním ozvěnou, manifestem doby, která na podobnou odvahu skoro zapomněla. A možná právě proto se stal novou legendou ještě dřív, než vznikla jeho finální verze.