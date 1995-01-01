Gordon Murray je legendou mezi automobilovými konstruktéry. Letos na Festivalu rychlosti v Goodwoodu velkolepě oslavil svoji šedesátiletou konstruktérskou kariéru. Nakreslil celou řadu revolučních monopostů F1, ikonický karbonový supersport McLaren F1, jeho ideového nástupce GMA T.50, ale i jednoduchý vůz pro Afriku s karoserií z překližky. Seznamte se s jeho přelomovými výtvory.
Autor: Gordon Murray Automotive
Dnes již 79letý Murray je „stará škola“ a všechny jeho návrhy se tedy rodí nejdříve na papíře.
Autor: Gordon Murray Automotive
Jen v případě monopostů formule 1 je za Gordonem Murrayem opravdu hodně práce. Jím navržené monoposty zvítězily v 50 velkých cenách formule 1.
Autor: Gordon Murray Automotive
Gordon Murray se svým Brabhamem Ford BT44B z roku 1975 s přísavným efektem.
Autor: GMA
V případě okruhové verze GMA T. 50s Niki Lauda šel Murray v odlehčování na samou hranici možností. I s dvanáctiválcovým motorem má auto hmotnost pouhých 852 kilogramů!
Autor: Gordon Murray Automotive
Výroba GMA T.33 byla stejně jako v případě výkonnějšího a dražšího modelu T.50 omezena na 100 kusů.
Autor: GMA
Speciální nastavitelná karbonová sedadla využívajících patentovanou strukturu.
Autor: GMA
Milovník pestrobarevných košil a hudby Boba Dylana zkonstruoval během uplynulých šesti desetiletí více než čtyři desítky aut.
Autor: Gordon Murray Automotive
Revoluční monopost Brabham BT46B z roku 1978 s přísavným efektem.
Autor: Gordon Murray Automotive
McLaren MP4/4 zcela opanoval sezonu 1988 a získal Pohár konstruktérů i v následujících dvou letech.
Autor: Goodwood FOS
Rodák z jihoafrického Durbanu má velmi široký rozsah konstrukčního působení. Stavebnicové auto Global Vehicle Trust OX pro rozvojové země má karoserii z překližky a dodává se v krabicích jako nábytek a tři lidé ho jsou schopni sestavit za dvanáct hodin. Za tuto konstrukci dokonce v roce 2016 dostal i slavnou Dewar Trophy.
Autor: Gordon Murray Design
V roce 2018 byl Murray oceněn Řádem britského impéria za služby související s motorismem.
Autor: Gordon Murray Automotive
Koncept městského vozu T.25 s revoluční konstrukcí z roku 2007 byl menší než Smart ForTwo, ale odvezl tři lidi.
Autor: Gordon Murray Design
V roce 1992 Murray společně se závodníkem Chrisem Craftem založil společnost Light Car Company, která se zabývala výrobou jen 385kg vážícího modelu Rocket s motocyklovým motorem.
Autor: Gordon Murray Design
Své první závodní auto IGM Ford si Murray postavil v roce 1967 ještě v Jihoafrické republice. Vyhrál s ním závod v tamním poháru.
Autor: Gordon Murray Design
IGM na Goodwood Festival of Speed 2025.
Autor: Goodwood FOS
Murray navrhl spoustu výjimečných aut, není ale pochyb o tom, že McLaren F1 je jeho největším pomníkem.
Autor: Gordon Murray Automotive
Celkově vzniklo 106 exemplářů McLarenu F1, z nichž 64 byly vozy pro silniční provoz, zbytek závodní verze.
Autor: GMA
Prototyp, který byl představen v květnu 1992 při příležitosti Velké ceny Monaka F1, měl ještě zpětná zrcátka uchycená nahoře.
Autor: McLaren Cars
McLaren F1 (1995) lze nyní vidět na výstavě Totally Awesome (Naprosto úžasné) v Petersenově automobilovém muzeu v Los Angeles.
Autor: Petersenovo automobilové muzeum
McLaren F1 (1995)
Autor: Petersenovo automobilové muzeum
Motorový prostor McLarenu F1 nechal Murray pokrýt fólií z 24karátového zlata, neboť to nejlépe odráží teplo.
Autor: Petersenovo automobilové muzeum
Vinou příliš těžkého 265kg motoru BMW V12, který byl náhradním řešením za původně uvažovaný agregát od Hondy, se Murray nevešel do plánovaného limitu 1 000 kg. Hmotnost McLarenu F1 byla přesto rekordně nízká – 1 137 kg. Jednalo se o první silniční automobil s celokompozitovou konstrukcí, aktivní aerodynamikou a fantastickou výkonovou hmotností 2,5 kg/kW.
Autor: McLaren Cars
Zadní světla McLarenu F1 pocházejí z autobusu Bova.
Autor: McLaren Cars
McLaren F1 (1995)
Autor: Petersenovo automobilové muzeum
Hranici 100 km/h McLaren F1 pokořil za 3,4 s na první převodový stupeň, na poslední šestý byl schopen dosáhnout 370 km/h.
Autor: Petersenovo automobilové muzeum
Velkolepá centrální socha navržená Gerrym Judahem na letošním ročníku Festivalu rychlosti v Goodwoodu vzdala hold Gordonu Murrayovi. Součástí instalace byl historický monopost F1 Brabham BT52 GMA a nový model GMA T.50.
Autor: Goodwood FOS
Gordon Murray si letos připomněl svoji 60letou konstruktérskou kariéru. Jméno si vybudoval nejen svými konstrukcemi, ale i chytrou závodní strategií. Byl to on, kdo během svého působení ve formuli 1 na počátku 80. let zavedl strategii s tankováním v polovině závodu. A vymyslel také vyhřívací dečky na pneumatiky.
Autor: Goodwood FOS
Rodák z jihoafrického Durbanu má velmi široký rozsah konstrukčního působení. Kromě monopostů formule 1 a supersportů se v průběhu let věnoval i celé řadě neobvyklých konstrukcí, jejichž společným jmenovatelem je lehkost a konstrukční jednoduchost. V Goodwoodu bylo letos vystaveno bylo hned několik verzí jeho McLarenu F1.
Autor: Goodwood FOS
Velkolepá centrální socha navržená Gerrym Judahem na letošním ročníku Festivalu rychlosti v Goodwoodu vzdala hold Gordonu Murrayovi.
Autor: Tom Baigent
McLaren F1 s pouze 390 najetými kilometry se stal nejdražším v aukci prodaným vozem loňského roku, když za něj zájemce nakonec zaplatil 20,47 mil. dolarů (přes 480 milionů korun).
Autor: Gooding & Company
McLaren F1 se vyráběl v malém provozu v anglickém Wokingu a montáž každého exempláře si vyžádala tři a půl měsíce práce.
Autor: McLaren Cars
McLaren F1 (1995)
Autor: Petersenovo automobilové muzeum
Firma Kenwood pro McLaren F1 vyvinula jen 4,5 kg vážící stereosoupravu s nejmenším měničem disků na světě, který našel své místo pod miniaturní přední kapotou.
Autor: RM Sotheby‘ s
Vůz dostal dva úložné prostory před zadními koly, do nichž se přesně vešla sada na míru ušitých zavazadel.
Autor: RM Sotheby‘ s
McLaren F1 je třímístný se dvěma místy po stranách sedadla řidiče posunutými přibližně o půl metru dozadu.
Autor: RM Sotheby‘ s
Nebylo nutné vyrábět zvlášť pravostrannou a levostrannou verzi, a na rozdíl od mnohých jiných supersportů má McLaren F1 pedály přesně v ose s volantem.
Autor: McLaren Cars
Kvůli boji o každý gram dostal McLaren F1 pedály z titanu.
Autor: McLaren Cars
Současně s McLarenem F1 dostal každý zákazník i obrovskou sadu nářadí do garáže…
Autor: McLaren Cars
Nastupování na centrálně umístěné sedadlo řidiče je krkolomné. V návodu k obsluze proto nechyběla kresba se správným postupem, jak se nasoukat za volant.
Autor: McLaren Cars
Platilo pravidlo, že speciální sada na míru ušitých zavazadel měla stejnou barvu jako sedadlo řidiče.
Autor: RM Sotheby‘ s
Světový rekord testovacího jezdce Andyho Wallace s prototypem XP5 vydržel přes 11 let.
Autor: McLaren Cars
Po triumfu v Le Mans bylo postaveno pět kusů silničního provedení F1 LM v charakteristické oranžové barvě na počest Bruce McLarena.
Autor: McLaren Cars
Dalším vývojem v roce 1997 vznikla verze GTR s protaženou zádí, jíž byly v silniční verzi vyrobeny kvůli homologaci jen tři kusy.
Autor: McLaren Cars
Jeho stále vylepšovaný revoluční patentovaný montážní postup iStream využívá nosný skelet jako stavebnici. Výsledkem je výrazná úspora hmotnosti.
Autor: Gordon Murray Design
Další Murrayovou inovací je lehké sedadlo iSeat, které je o třetinu lehčí než běžné.
Autor: Gordon Murray Design
Známý konstruktér má i početnou sbírku klasických aut a motocyklů, které mají jedno společné. Jejich základem je lehká stavba. Vyznává totiž stejnou filozofii jako Colin Chapman, který říkával: „Přidání síly vás zrychlí na rovinkách, snížení hmotnosti vás ale zrychlí všude.“ Lotusů vlastní Murray hned několik, ale i řadu abarthů, Porsche 550 Spyder či Ford Cortina GT.
Autor: Gordon Murray Automotive
Kresba odhaluje vnitřní uspořádání modelu GMA T.50. Motor V12 4.0 od Cosworthu disponuje 488 kW (663 k) a po vzoru vozů formule 1 společně s převodovkou nahrazuje zadní pomocný rám.
Autor: Gordon Murray Automotive
Všechny monoposty F1 a supersportovní McLaren F1 Murray „nakreslil“ za pomoci rýsovacího prkna a rýsovacích potřeb, které dostal k osmnáctinám od svých rodičů.
Autor: Gordon Murray Design
S hmotností jen 1090 kilogramů se kupé GMA T.33 může pochlubit pozoruhodným poměrem výkonu a hmotnosti 564 k/t.
Autor: GMA
Kola GMA T.33 z kované hliníkové slitiny váží méně než 7 kg.
Autor: GMA
Jednoduchému přístrojovému vybavení GMA T.33 dominuje otáčkoměr.
Autor: GMA
Pouze 1,14 metru vysoké a 4,40 metru dlouhé kupé GMA T.33 bylo postaveno na základě nové architektury, s karbonovým monokokem a hliníkovým pomocným rámem.
Autor: GMA
Interiér GMA T.33 cs minimalistickým kokpitem je určený jen pro dva.
Autor: GMA
Pedály GMA T.50 ztělesňují jeho filozofii. Plynový je z titanu, brzda a spojka z hliníku.
Autor: Gordon Murray Automotive
Vrcholem konceptu odlehčené konstrukce skeletu je iStream Superlight.
Autor: Gordon Murray Design
Co se slavnému konstruktérovi nepodařilo v 90. letech u McLarenu F1, to se rozhodl napravit v novém miléniu při konstruování supersportu T.50 vlastní značky Gordon Murray Automotive. Ideový nástupce kultovního McLarenu F1 váží bez řidiče jen 986 kilogramů, tedy o 151 kg méně než F1.
Autor: Gordon Murray Automotive
GMA T.50 má stejně jako Mc Laren F1 místo řidiče uprostřed.
Autor: Gordon Murray Automotive
GMA T.50
Autor: Gordon Murray Automotive
GMA T.50 je dokonce lehčí i než dvoumístný roadster Mazda MX-5, ač má přitom trojnásobek válců, více než třikrát takový výkon, dvojnásobně velký kufr a odveze o jednoho pasažéra navíc.
Autor: Gordon Murray Automotive
A ještě jedno srovnání o mnohém vypovídá – při srovnání suchých hmotností je oproti novému Ferrari SF90 Stradale lehčí o neuvěřitelných 613 kilogramů!
Autor: Gordon Murray Automotive
Karbonový monokok a karosářské díly GMA T.50 váží jen 150 kilogramů. Sedadlo řidiče z téhož materiálu má pouhých 7 kg a každé spolujezdcovo jen 3 kg. Plynový pedál a řadicí páka jsou z titanu, brzda a spojka z hliníku, volant zase z karbonu.
Autor: Gordon Murray Automotive
Podobně jako u F1 i u T.50 zaujme promyšlenost do sebemenšího detailu a až panická snaha o co nejnižší hmotnost.
Autor: Gordon Murray Automotive
Každý sebemenší upevňovací prvek (celkem asi 900 kusů) byl individuálně posouzen z hlediska úspory hmotnosti.
Autor: Gordon Murray Automotive
GMA T.50
Autor: Gordon Murray Automotive
GMA T.50
Autor: Gordon Murray Automotive
GMA T.50
Autor: Gordon Murray Automotive
GMA T.50
Autor: Gordon Murray Automotive
GMA T.50
Autor: Gordon Murray Automotive
GMA T.50
Autor: Gordon Murray Automotive
Ventilátor v zádi GMA T.50 dokáže snížit odpor vzduchu, téměř o třetinu zvýšit přítlak, ale i o 10 m zkrátit brzdnou dráhu.
Autor: Gordon Murray Automotive
GMA T.50
Autor: Gordon Murray Automotive
GMA T.50
Autor: Gordon Murray Automotive
GMA T.50
Autor: Gordon Murray Automotive
GMA T.50
Autor: Gordon Murray Automotive
Interiér GMA T.50 je podobně jako u McLarenu F1 třímístný.
Autor: Gordon Murray Automotive
GMA T.50
Autor: Gordon Murray Automotive
GMA T.50
Autor: Gordon Murray Automotive
GMA T.50
Autor: Gordon Murray Automotive
GMA T.50
Autor: Gordon Murray Automotive
GMA T.50
Autor: Gordon Murray Automotive
GMA T.50
Autor: Gordon Murray Automotive
GMA T.50
Autor: Gordon Murray Automotive
GMA T.50
Autor: Gordon Murray Automotive
GMA T.50
Autor: Gordon Murray Automotive
Zkušební GMA T.50 při testech na testovací trati Top Gearu v Dunsfoldu.
Autor: Gordon Murray Automotive
GMA T.50
Autor: Gordon Murray Automotive
GMA T.50
Autor: Gordon Murray Automotive
GMA T.50
Autor: Gordon Murray Automotive
GMA T.50
Autor: Gordon Murray Automotive
GMA T.50
Autor: Gordon Murray Automotive
GMA T.50
Autor: Gordon Murray Automotive
Ventilátor na zádi GMA T.50s Niki Lauda ještě doplňuje velké přítlačné křídlo.
Autor: Gordon Murray Automotive
Autor: Gordon Murray Automotive
Gordon Murray T50
Autor: Gordon Murray Automotive
Gordon Murray T.50s Niki Lauda
Autor: Gordon Murray Automotive
Gordon Murray T.50s Niki Lauda
Autor: Gordon Murray Automotive
Gordon Murray T.50s Niki Lauda
Autor: Gordon Murray Automotive
Gordon Murray T.50s Niki Lauda
Autor: Gordon Murray Automotive
Gordon Murray T.50s Niki Lauda
Autor: Gordon Murray Automotive
Gordon Murray T.50s Niki Lauda
Autor: Gordon Murray Automotive
Koncept jednomístného autonomního minielektromobilu Motiv z roku 2020
Autor: Gordon Murray Automotive
Gordon Murray T50
Autor: Gordon Murray Automotive
Gordon Murray Design T27
Autor: Gordn Murray Design
Studie superúsporného městského vozu od firmy Shell měla základ v konceptu miniauta Gordona Murraye.
Autor: Shell
Studie superúsporného městského vozu od firmy Shell
Autor: Shell
Studie superúsporného městského vozu od firmy Shell
Autor: Shell
Studie superúsporného městského vozu od firmy Shell
Autor: Shell
Studie superúsporného městského vozu od firmy Shell
Autor: Shell
Studie superúsporného městského vozu od firmy Shell
Autor: Shell
Studie superúsporného městského vozu od firmy Shell
Autor: Shell
Studie superúsporného městského vozu od firmy Shell
Autor: Shell
Z konceptu miniauta vzešla i studie pro Yamahu.
Autor: Yamaha
Yamaha Motiv.e
Autor: Yamaha
Yamaha Motiv.e
Autor: Yamaha
Gordon Murray Design T25
Autor: Gordon Murray Design
Gordon Murray Design T25
Autor: Gordon Murray Design