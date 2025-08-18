|
Famózní McLaren F1 vznikl z nudy. Nejlepší auto světa baví již 30 let
|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
|
Famózní McLaren F1 vznikl z nudy. Nejlepší auto světa baví již 30 let
|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Hořice jsou městem motorek. Kromě slavného závodu 300 zatáček Gustava Havla se v podkrkonošském městě jezdí i Česká Tourist Trophy. Hořice jsou jedním z posledních opravdových městských okruhů, proto...
Gordon Murray je legendou mezi automobilovými konstruktéry. Letos na Festivalu rychlosti v Goodwoodu velkolepě oslavil svoji šedesátiletou konstruktérskou kariéru. Nakreslil celou řadu revolučních...
Po druhé světové válce se stavěla hasičská auta z čehokoliv, co mělo čtyři kola. A tak se stalo, že Horch 853 Sport Cabriolet, jeden z nejkrásnějších, nejluxusnějších německých předválečných vozů...
Je to mikro-elektromobil, který si bere to nejlepší z motorky a elektrického auta současně. A proto prý má ty nejlepší předpoklady k tomu, aby se stal ideálním dopravním prostředkem ve městech....
Rádi se jen tak bezcílně projíždíte, abyste si pročistili hlavu? Baví vás objevování zákoutí zapadlých uliček? Nevadí vám hodiny strávené za volantem, dokud je můžete trávit poklidnou jízdou ve...
Tankujete pravidelně? Pak by byla škoda nečerpat i výhody navíc. Moderní věrnostní program vás odmění za každou zastávku. Získáte slevy, bonusy, dárky i body na dobrou věc. Stačí krátká registrace,...
Gordon Murray je legendou mezi automobilovými konstruktéry. Letos na Festivalu rychlosti v Goodwoodu velkolepě oslavil svoji šedesátiletou konstruktérskou kariéru. Nakreslil celou řadu revolučních...
Když z wallboxu nebo nabíječky projde 20 kWh elektrické energie, kolik se jí skutečně dostane do akumulátoru? Za pomoci Škody Elroq jsme to změřili. Výsledky možná překvapí.
Prvním hostem podcastu V autě je Josef Zajíček. Muž, jehož celý život doprovázejí auta, vypráví o expedici veteránů do Japonska, českém autoprůmyslu a budoucnosti Autodromu Most, který vlastní. Nový...
Jeden z nejbohatších Vietnamců Pham Nhat Vuong se snaží napodobit příběh Elona Muska a jeho automobilky Tesla. Se svou vůbec první vietnamskou automobilkou VinFast ale zatím zažívá spíše neúspěchy....
Ruská automobilka AvtoVAZ, která je ve vlastnictví státu, v červenci oficiálně zahájila prodej nového modelu Lada Iskra. Prodejci však vůz pořád nemají a jeho sériová výroba asi nezačne dřív než na...
Hořice jsou městem motorek. Kromě slavného závodu 300 zatáček Gustava Havla se v podkrkonošském městě jezdí i Česká Tourist Trophy. Hořice jsou jedním z posledních opravdových městských okruhů, proto...
Je to mikro-elektromobil, který si bere to nejlepší z motorky a elektrického auta současně. A proto prý má ty nejlepší předpoklady k tomu, aby se stal ideálním dopravním prostředkem ve městech....
Rádi se jen tak bezcílně projíždíte, abyste si pročistili hlavu? Baví vás objevování zákoutí zapadlých uliček? Nevadí vám hodiny strávené za volantem, dokud je můžete trávit poklidnou jízdou ve...
Setkání příznivců upravených vozů Dubgang je stálicí na české tuningové scéně, první sraz se uskutečnil v roce 2012. O tomto víkendu se tak v libereckých Starých Pavlovicích koná již 14. ročník. Není...
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Praha
Zmatený a slabozraký senior, který jel v protisměru tento týden, vyděsil mnoho řidičů na Bruntálsku. Diskuse o tom, do jakého věku je bezpečné usedat za volant, je velkým aktuálním tématem. V Peru od...
Z aktuálních údajů Evropské asociace výrobců automobilů (ACEA) vyplývá, že evropský trh s osobními vozy letos zpomalil. Za leden až červen klesly registrace nových aut v EU meziročně o 1,9 %, samotný...