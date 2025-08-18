Diktátor lehkosti aut slaví 60 let v branži. Slavný konstruktér stvořil ikony

Vladimír Löbl
Gordon Murray je legendou mezi automobilovými konstruktéry. Letos na Festivalu rychlosti v Goodwoodu velkolepě oslavil svoji šedesátiletou konstruktérskou kariéru. Nakreslil celou řadu revolučních monopostů F1, ikonický karbonový supersport McLaren F1, jeho ideového nástupce GMA T.50, ale i jednoduchý vůz pro Afriku s karoserií z překližky. Seznamte se s jeho přelomovými výtvory.
Murray navrhl spoustu výjimečných aut, není ale pochyb o tom, že McLaren F1 je... Dnes již 79letý Murray je „stará škola“ a všechny jeho návrhy se tedy rodí... Jen v případě monopostů formule 1 je za Gordonem Murrayem opravdu hodně práce… Gordon Murray se svým Brabhamem Ford BT44B z roku 1975 s přísavným efektem. Okruhová verze GMA T.50s Niki Lauda s masivním větrákem na zádi, který měl i... Výroba GMA T.33 bude stejně jako v případě výkonnějšího a dražšího modelu T.50... Speciální nastavitelná karbonová sedadla využívajících patentovanou strukturu. Milovník pestrobarevných košil a hudby Boba Dylana zkonstruoval během... Revoluční monopost Brabham BT46B z roku 1978 s přísavným efektem. Goodwood Festival of Speed 2025 Stavebnicové auto Global Vehicle Trust OX pro rozvojové země se dodává v... V roce 2018 byl Murray oceněn Řádem britského impéria za služby související s...

Famózní McLaren F1 vznikl z nudy. Nejlepší auto světa baví již 30 let

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Hořice zase žily motorkami. Podívejte se na největší držkopád víkendu

Hořice jsou městem motorek. Kromě slavného závodu 300 zatáček Gustava Havla se v podkrkonošském městě jezdí i Česká Tourist Trophy. Hořice jsou jedním z posledních opravdových městských okruhů, proto...

Diktátor lehkosti aut slaví 60 let v branži. Slavný konstruktér stvořil ikony

Gordon Murray je legendou mezi automobilovými konstruktéry. Letos na Festivalu rychlosti v Goodwoodu velkolepě oslavil svoji šedesátiletou konstruktérskou kariéru. Nakreslil celou řadu revolučních...

Unikátní hasičský speciál se skleníkem postavili pro Brno z kabrioletu

Exkluzivně

Po druhé světové válce se stavěla hasičská auta z čehokoliv, co mělo čtyři kola. A tak se stalo, že Horch 853 Sport Cabriolet, jeden z nejkrásnějších, nejluxusnějších německých předválečných vozů...

Nezabere místo, v koloně nečeká. Elektrické vejce Aemotion je exot z Francie

Je to mikro-elektromobil, který si bere to nejlepší z motorky a elektrického auta současně. A proto prý má ty nejlepší předpoklady k tomu, aby se stal ideálním dopravním prostředkem ve městech....

Práce snů. Hledá se řidič snímacího vozu mapové aplikace StreetView

Rádi se jen tak bezcílně projíždíte, abyste si pročistili hlavu? Baví vás objevování zákoutí zapadlých uliček? Nevadí vám hodiny strávené za volantem, dokud je můžete trávit poklidnou jízdou ve...

Z tankování malý rituál. Věrnostní program, co vás odmění za každou zastávku

Advertorial

Tankujete pravidelně? Pak by byla škoda nečerpat i výhody navíc. Moderní věrnostní program vás odmění za každou zastávku. Získáte slevy, bonusy, dárky i body na dobrou věc. Stačí krátká registrace,...

18. srpna 2025

Diktátor lehkosti aut slaví 60 let v branži. Slavný konstruktér stvořil ikony

Gordon Murray je legendou mezi automobilovými konstruktéry. Letos na Festivalu rychlosti v Goodwoodu velkolepě oslavil svoji šedesátiletou konstruktérskou kariéru. Nakreslil celou řadu revolučních...

18. srpna 2025

Kolik elektřiny se ztratí při nabíjení elektromobilu? Změřili jsme to

Premium

Když z wallboxu nebo nabíječky projde 20 kWh elektrické energie, kolik se jí skutečně dostane do akumulátoru? Za pomoci Škody Elroq jsme to změřili. Výsledky možná překvapí.

18. srpna 2025

V autě: Čína roste, Evropa přemýšlí, reguluje, zpomaluje a nechce pracovat

Prvním hostem podcastu V autě je Josef Zajíček. Muž, jehož celý život doprovázejí auta, vypráví o expedici veteránů do Japonska, českém autoprůmyslu a budoucnosti Autodromu Most, který vlastní. Nový...

18. srpna 2025

Mise vietnamské automobilky na Západě není úspěšná. Firma se obrací do Asie

Jeden z nejbohatších Vietnamců Pham Nhat Vuong se snaží napodobit příběh Elona Muska a jeho automobilky Tesla. Se svou vůbec první vietnamskou automobilkou VinFast ale zatím zažívá spíše neúspěchy....

17. srpna 2025

Lada nemůže nastartovat Iskru. Výroba se rozjede až příští rok

Ruská automobilka AvtoVAZ, která je ve vlastnictví státu, v červenci oficiálně zahájila prodej nového modelu Lada Iskra. Prodejci však vůz pořád nemají a jeho sériová výroba asi nezačne dřív než na...

17. srpna 2025

Hořice zase žily motorkami. Podívejte se na největší držkopád víkendu

Hořice jsou městem motorek. Kromě slavného závodu 300 zatáček Gustava Havla se v podkrkonošském městě jezdí i Česká Tourist Trophy. Hořice jsou jedním z posledních opravdových městských okruhů, proto...

17. srpna 2025

Nezabere místo, v koloně nečeká. Elektrické vejce Aemotion je exot z Francie

Je to mikro-elektromobil, který si bere to nejlepší z motorky a elektrického auta současně. A proto prý má ty nejlepší předpoklady k tomu, aby se stal ideálním dopravním prostředkem ve městech....

16. srpna 2025

Práce snů. Hledá se řidič snímacího vozu mapové aplikace StreetView

Rádi se jen tak bezcílně projíždíte, abyste si pročistili hlavu? Baví vás objevování zákoutí zapadlých uliček? Nevadí vám hodiny strávené za volantem, dokud je můžete trávit poklidnou jízdou ve...

16. srpna 2025

Víkend láká k provětrání pokladů českých garáží. Na srazech jsou vidět unikáty

Setkání příznivců upravených vozů Dubgang je stálicí na české tuningové scéně, první sraz se uskutečnil v roce 2012. O tomto víkendu se tak v libereckých Starých Pavlovicích koná již 14. ročník. Není...

15. srpna 2025

Řidičské schopností se ve stáří zhoršují. V Peru po 80 za volant nemůžete

Zmatený a slabozraký senior, který jel v protisměru tento týden, vyděsil mnoho řidičů na Bruntálsku. Diskuse o tom, do jakého věku je bezpečné usedat za volant, je velkým aktuálním tématem. V Peru od...

15. srpna 2025

Za pět let auta zdražila o třetinu. Evropský trh padá, neplatí to pro hybridy

Z aktuálních údajů Evropské asociace výrobců automobilů (ACEA) vyplývá, že evropský trh s osobními vozy letos zpomalil. Za leden až červen klesly registrace nových aut v EU meziročně o 1,9 %, samotný...

15. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.