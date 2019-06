Newyorská policie píše Googlu, aby zrušil varování před hlídkami

New Yorská policie (NYPD) se snaží zabránit kličkování řidičů s navigací Waze. Ta totiž předává uživatelům v reálném čase informace z cesty. Kromě informace o koloně, nehodě či omezení se zde uživatelé dozvědí i o radarech a hlídkách policie. Mnoho řidičů však vidí tyto informace jako neškodné hlášení a vidí v tom naopak výhodu, třeba proto, že se vyhnou pokutě za rychlost.

Ovšem v New Yorku si řidiči předávají i informace o typu hlídky – jestli je zaměřená na alkohol, drogy nebo rychlost. To pak využívají řidiči, kteří by měli u kontroly problémy, a objíždějí stanoviště bočními ulicemi. Tento postup se však nelíbí tamní polici a chce toto chování zastavit.



Police už napsala oficiální dopis majiteli Waze, kterou je společnost Google, aby tato hlášení zrušila. Podle policie je toto jednání protizákonné a Waze tím pomáhá v napomáhání v trestné činnosti, dokonce by mohlo být kvalifikováno jako úmyslný pokus o obcházení zákona.

V obsahu dopisu se dočteme, že taková pomůcka pro řidiče pod vlivem alkoholu slouží pouze jako pomůcka, aby se vyhnuli silniční kontrole a podporuje nebezpečnou jízdu. Detekce kontrolních stanovišť policie ohrožuje ostatní slušné řidiče, jejich cestující a širší veřejnost.

Podle vyjádření Googlu není aplikace Waze vinna, jelikož výslovně nevyzývá uživatele k varování před policejními kontrolami. Samotné šíření informací je tedy dobrovolné. Google dodal, že prozatím měnit aplikaci nebude, jelikož dle jejich pohledu neporušuje zákon. Navíc aplikace včas upozorňuje řidiče na radar a tím umožňuje být řidiči v místě opatrnější a činit bezpečnější rozhodnutí. Google také dodal, že je pro něj bezpečnost nanejvýš důležitá.