Skandál v Silicon Valley. Vývojář aut bez řidiče ukradl dokumenty Googlu

Pětasedmdesátiletý soudce William Alsup, který se téměř 50 let zabývá soudními spory v Silicon Valley, označil případ Levandowského za největší krádež v oblasti obchodního tajemství, jakou kdy viděl. Nařídil také Levandowskému zaplatit více než 850 000 dolarů (18,8 milionu Kč) jako pokutu a úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s vyšetřováním.



Anthony Levandowski

Prokurátor požadoval 27 měsíců ve vězení. Čtyřicetiletý Levandowski požádal o roční domácí vězení a tvrdil, že v posledních letech má problémy s pneumonií, takže by ve vězení mohl zemřít, pokud by se nakazil novým koronavirem. Jeho právníci soudce požádali, aby vzal v úvahu, že vyšetřovatelé nenašli žádné důkazy, že by Levandowski některá obchodní tajemství Googlu po svém odchodu z firmy použil.

Soudce se nakonec rozhodl pro trest 18 měsíců a uvedl, že v případě kratšího odnětí svobody by dal každému dobrému inženýrovi do budoucna zelenou ke krádeži obchodního tajemství. Dodal, že Levandowski může nastoupit do vězení po odeznění pandemie covidu-19.

Levandowski si před odchodem z Googlu stáhl do svého soukromého laptopu více než 14 000 souborů, včetně vývojových plánů a konstrukčních návrhů. Po odchodu vytvořil vlastní společnost pro samořízená auta Ottomotto, kterou později koupil Uber a Levandowski v Uberu krátce vedl divizi samořízených aut, než ho v roce 2017 firma propustila.

Zatím není jasné, zda Levandowski bude schopen požadovanou částku zaplatit. Letos podal žádost o osobní bankrot, když jiný soud rozhodl, že má zaplatit Googlu 179 milionů dolarů, což jsou převážně odměny, které obdržel za práci na samořízených autech, uvedla agentura AP.