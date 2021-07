Autofotka týdne: Goodwoodské narozeninové dorty zdobí auty za stamiliony

Festival rychlosti v britském Goodwoodu je tradičně místem, kde automobilky slaví svá kulatá výročí a předhánějí se, která představí zajímavější ústřední skulpturu. První ročník se uskutečnil v roce 1993 a postupem času se akce stala stále populárnější a doplnil ji i samostatně pořádaný Goodwood Revival.

Z jednodenního setkání příznivců aut se stal Festival of Speed záležitostí celého víkendu. V roce 1997 na prostranství před palácem lorda Marche vyrostla první umělecká instalace. Jednalo se o antickou bránu se zavěšeným monopostem Ferrari F1 u příležitosti půlstoletého výročí maranellské značky.

Žádaný tvůrce

Majitel panství a pořadatel Festivalu rychlosti Lord March totiž oslovil svého dávného spolupracovníka z dob, kdy byl „jen“ renomovaným fotografem a úspěšným reklamním tvůrcem. Tím člověkem byl Gerry Judah, britský umělec narozený v Indii, ale s íránskými kořeny. Absolvent hned dvou uměleckých škol se zaměřením na výtvarné umění a sochařství se později živil jako sochař a scénograf pro divadla, filmařské společnosti a také pro reklamní agentury a televizní produkce.

Jeho tvorba je zastoupena v řadě muzeí, galerií, ale je k vidění například i v katedrále sv. Pavla v Londýně. Jeho monumentální sochy jsou vystaveny po celém světě a jsou i různě zasazeny do krajiny, v Gibbs Farm Sculpture Park na Novém Zélandu či v Domě moudrosti v Arabských emirátech. Světový věhlas mu ale v posledním čtvrtstoletí dělají zejména jeho práce pro goodwoodský festival.



Vždy na jaře tedy Gerry Judah ví, že bude mít napilno. Právě on je totiž hlavním tvůrcem všech kreativních instalací, které se od 1997 dodnes objevily na prostranství před Goodwood Housem. Hned ta první měla úspěch, majitel Richmondského panství nedaleko britského Southamptonu tak v následujícím roce Judahovi zavolal znovu, zda by opět něco nevymyslel, tentokráte pro značku . A ten už pak rok co rok navrhl nějakou zajímavou instalaci, bez nichž si již tuto tradiční červnovou akci (letos se konala výjimečně v červenci, loni kvůli covidu byla zrušená) lze jen stěží představit.

Stamiliony ve vzduchu

Pokaždé se se jedná o novou originální instalaci. „Nejtěžší při navrhování těchto soch je vyhnout se jakékoli podobnosti a koncepčnímu spojení s čímkoli, co jsem již vytvořil,“ říká britský umělec. A podle přiložené galerie těch nejzajímavějších instalací, se mu to daří.

Dobrý nápad vzniká dlouho, ten skvělý je ale většinou dílem okamžiku. Ideu na impozantní smyčku z roku 2009 s Audi R8 V10 a historickým závodním Auto Unionem prý dostal při jízdě autobusem mezi Oxford Circus a Portland Place. Vždy se přitom snaží, aby instalace před Goodwood Housem byla co nejvyšší a napohled vypadla „nebezpečně“.

Vysoko nad prostranstvím zavěšená nebo připevněná auta nejsou žádnými replikami či maketami, ale jsou to skutečné historicky cenné vozy, mnohdy v ceně stovek milionů korun. I v tom tkví kouzlo goodwoodských instalací. Pro jejich vlastníky, mezi něž většinou patří jednotlivé automobilky, je totiž ctí pro tyto účely vozy poskytnout.

Například v roce 2019 byl na instalaci pro Aston Martin připevněn velmi cenný závodní model DBR1, který rok před výstavou změnil majitele za v DBR1 přepočtu více než půl miliardy korun, což z něj dělá nejdražší britské auto, jaké se kdy prodalo.

„Veškerou svou práci začínám tužkou a papírem. Používám řadu materiálů pro výrobu maket, ale nikdy ne počítač. Jakmile se vyvinu tam, kam chci, zapojím inženýry, kteří přenesou mé nápady do svých systémů a následně specializované firmy,“ upřesňuje dnes již slavný tvůrce a pokračuje: „Když stavíte sochu o velikosti ropné plošiny jen kousek od honosného paláce, pod níž se pohybují tisíce lidí, musíte ji důkladně zajistit pro případ silného větru,“ říká Judah. I když by rád používal materiály, jako je tkanina, musí být všechny jeho výtvory v Goodwoodu z oceli.

Mercedes 300 SL v ohrožení

Judah a jeho tým se samozřejmě setkali i s krizovými momenty. V roce 2001 vytvořili obrovský kužel, na jehož konci byl připevněný legendární Mercedes-Benz 300 SL z roku 1950. Krátce před akcí, když již bylo auto instalováno, se Judahovi ozval zástupce britské pobočky Mercedesu s dotazem, zda byla instalace dostatečně zajištěna a uzemněna, protože se blíží velká bouře. Při představě, co by se mohlo stát s ceněným veteránem i Goodwood Housem, tvůrce polilo horko. Rychle obstaral dodávku, která byla naštěstí rychlejší než bouře, a vše dobře dopadlo.

Mercedes-Benz (2001): Mohutný kužel s legendárním Mercedesem 300 SL na vrcholu, byla první goodwoodská socha, která byla po setmění ještě působivější než ve dne.

Judah říká, že miluje auta, ale spíše z pohledu uměleckého než automobilového nadšence. Klienti mu prý do práce nemluví. Se skromností sobě vlastní říká, že spolupracuje s fantastickými inženýry a firmami, takže se jedná o společné dílo. Vytváření těchto obřích struktur ho zjevně baví, a právě jeho komerční práce mu umožňuje vyrábět válečné obrazy, které popisuje jako „svou skutečnou cestu“.