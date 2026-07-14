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Motorové opojení v Goodwoodu. Na Festivalu rychlosti zazářil i Kabaň

Vladimír Löbl
Panství v britském Goodwoodu se opět stalo pupkem motoristického světa. Tolik klenotů všech epoch automobilismu pohromadě jinde nepotkáte. Již 33. ročník legendárního Festivalu rychlosti se zapíše jako jeden z nejlepších v historii. Podívejte se na velkou fotogalerii.

Na anglickém trávníku i na úzké trati závodu do vrchu mezi balíky slámy se představily desítky novinek – od ostrých SUV přes sportovní vozy až po ta nejbrutálnější superauta. Letošní svátek aut a motorismu obecně provázel všudypřítomný opar benzinu a řev motorů, přičemž hlavní hvězdou celého ročníku se stala kalifornská firma Singer Vehicle Design. Vedle restaurovaných skvostů či brutálního Red Bullu RB17 však růžky silně vystrčily také čínské značky.

Panství v britském Goodwoodu se opět stalo pupkem motoristického světa. Tolik klenotů všech epoch automobilismu pohromadě jinde nepotkáte. Již 33. ročník legendárního Festivalu rychlosti se zapíše jako jeden z nejlepších v historii. Podívejte se na velkou fotogalerii.
Tradiční gigantickou sochu na trávníku před sídlem vévody z Richmondu, kterou navrhl umělec Gerry Judah, letos zdobily vozy od americké firmy Singer Vehicle Design, která se specializuje na restaurování a úpravy vozů Porsche 911.
Na dramatickém trojitém oblouku byly zavěšeny tři ikonické generace Porsche 911 restaurované firmou Singer: verze Classic, Classic Turbo a DLS.
Singer se stal vůbec první nezávislou restaurátorskou a designovou firmou, které se dostalo té cti být hlavní oslavovanou značkou celého festivalu. Dosud tato prestižní role patřila jen velkým a známým značkám.
Zakladatel Singeru, Rob Dickinson (bývalý frontman rockové kapely Catherine Wheel), prozradil, že na prvním Goodwoodu byl v roce 1993 jako řadový divák během pauzy mezi koncertními šňůrami.
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