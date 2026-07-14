Na anglickém trávníku i na úzké trati závodu do vrchu mezi balíky slámy se představily desítky novinek – od ostrých SUV přes sportovní vozy až po ta nejbrutálnější superauta. Letošní svátek aut a motorismu obecně provázel všudypřítomný opar benzinu a řev motorů, přičemž hlavní hvězdou celého ročníku se stala kalifornská firma Singer Vehicle Design. Vedle restaurovaných skvostů či brutálního Red Bullu RB17 však růžky silně vystrčily také čínské značky.
Motorové opojení v Goodwoodu. Na Festivalu rychlosti zazářil i Kabaň
Auto plné konzerv a valuty v podprsence. Jak se cestovalo k moři za „totáče“
Sednout do klimatizovaného auta s navigací a za pár hodin vystoupit u moře je dnes samozřejmostí. Před listopadem 1989 se však jednalo o expedici plnou stresu, byrokracie a celních prohlídek, kdy se...
Škoda chystá občerstvenou octavii bez TDI. Máme první fotky
Podle informací iDNES.cz má Škoda Octavia v dohledné době přijít o variantu s naftovým motorem. Velmi oblíbená TDI má svou úsporností nahradit fullhybrid, tedy provedení, které teď koncern nově...
Drzá facka současným trendům. Kupé od Hondy je vzpourou proti obtloustlým SUV
Honda vrátila na silnice jedno z nejslavnějších jmen japonského autosvěta. Nové Prelude jde proti diktátu přerostlých SUV a pokouší se dokázat, že čistá řidičská radost ještě nevymřela. Nízké kupé...
Souboje i kotrmelce v bahně fotil i prezident Pavel. V Nové Pace potkal legendu
O uplynulém víkendu (4. a 5. července 2026) se legendární Štikovská rokle v Nové Pace proměnila v centrum evropského autokrosu. Pátý podnik FIA mistrovství Evropy přilákal do horkého prachu a...
Největší hvězda karlovarského festivalu. Italská sexbomba za 80 milionů
Juliette Binocheová, Dustin Hoffman, Nastassja Kinski, Magda Vášáryová, Jiří Macháček ani Harvey Keitel nebo Jitka Čvančarová, jedinečnou superstar 60. ročníku MFF Karlovy Vary je pro milovníka aut...
První jízda BAIC BJ30: čínský džíp je v Česku, prozkoumali jsme ho
Zapamatovatelnou výjimkou v záplavě nových čínských SUV by se mohl stát model BAIC BJ30, který na první pohled připomíná Jeep, pod kapotou má fullhybrid o výkonu nadprůměrných 209 kW a jeho cena je...
Motorové opojení v Goodwoodu. Na Festivalu rychlosti zazářil i Kabaň
Panství v britském Goodwoodu se opět stalo pupkem motoristického světa. Tolik klenotů všech epoch automobilismu pohromadě jinde nepotkáte. Již 33. ročník legendárního Festivalu rychlosti se zapíše...
Zetor v Brně definitivně končí, stěhuje výrobu do Asie. V Evropě je draho
Zetor Tractors ukončuje po osmdesáti letech produkci traktorů v Brně. Drahá výroba v Evropě je podle vedení firmy neudržitelná, chce postavit fabriku v Asii. Na Moravě zůstane centrála a vývoj.
Elektromobily ano, ale ne povinně, říká šéf leasingovky. Spoléhá na ojetiny
Generální ředitel leasingové společnosti Arval CZ Aleš Polák je velkým zastáncem elektromobility, ale zároveň odmítá restrikce spalovacích aut.
Škoda chystá občerstvenou octavii bez TDI. Máme první fotky
Podle informací iDNES.cz má Škoda Octavia v dohledné době přijít o variantu s naftovým motorem. Velmi oblíbená TDI má svou úsporností nahradit fullhybrid, tedy provedení, které teď koncern nově...
Nejlepší z nejlepších je VW Golf GTI slavící padesátku. Chuligán pro každý den
Volkswagen Golf, to není jen modelová řada, to je instituce světa aut. Platí pro něj jednoduché pravidlo: Máte rádi auta a nemůžete si vybrat? Kupte si Golfa. Nevíte o autech vůbec nic, jsou vám...
Taky vypínáte při parkování rádio, abyste lépe viděli? Může za to váš mozek
Většina řidičů dělá při parkování jednu věc úplně automaticky: ztlumí rádio. Pokud patříte mezi ně, nejste žádní podivíni. Nejde o pověru ani zlozvyk, ale o docela chytrý způsob, jak si váš mozek...
Auta, vedro, rock’n’roll: Veteranfestu ve Slavkově vybrali termín na letišti
Poslední červnová sobota už více než tři desetiletí patří ve Slavkově u Brna příznivcům historických automobilů a motocyklů. Ani letošní ročník Veteranfestu nebyl výjimkou. Přestože jej výrazně...
Evropská komise uvalila antidumpingová cla na pneumatiky z Číny
Evropská komise (EK) uvalila antidumpingová cla v rozmezí od 4,3 procenta do 45,3 procenta na dovoz pneumatik pro osobní automobily a lehké nákladní vozy z Číny, informovala agentura Reuters....
Největší hvězda karlovarského festivalu. Italská sexbomba za 80 milionů
Juliette Binocheová, Dustin Hoffman, Nastassja Kinski, Magda Vášáryová, Jiří Macháček ani Harvey Keitel nebo Jitka Čvančarová, jedinečnou superstar 60. ročníku MFF Karlovy Vary je pro milovníka aut...
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NÁZOR: Král je nahý a kasa prázdná. VW bojuje o přežití, je rozkradený jak ČKD
Když se tento čtvrtek v německém Wolfsburgu sešla dozorčí rada koncernu Volkswagen, oficiální zprávy mluvily o „historické transformaci“, „tlaku čínské konkurence“ a „hledání úsporných opatření“....
Úspory v koncernu Volkswagen odboráři odmítají. Záchranný plán je slabý
Plán úspor v automobilovém koncernu Volkswagen odmítli zástupci zaměstnanců i spolkové země Dolní Sasko. Uvádějí to zdroje agentury Reuters a německého deníku Süddeutsche Zeitung.