Tradiční Festival rychlosti v Goodwoodu je exkurzí do současnosti i historie motorsportu, malým autosalonem a tak trochu i festivalem celebrit. Mraveniště s oparem benzinu bylo letos ve znamení...

Do Chorvatska nemusíte jezdit před Rakousko. Trasa, kterou Češi volí nejčastěji, bývá plná kolon. Zvlášť pokud vyrážíte z Moravy nebo máte cestu přes Rakousko už „vykoukanou“, může být pro vás...

Celosvětový prodej elektromobilů v prvním pololetí vzrostl o 28 procent na 9,1 milionu. Hlavní podíl na růstu měly Čína a Evropa, Severní Amerika zaostala. Vyplývá to z průzkumu analytické...

Jednoduchý blbuvzdorný Fiat je tajný bazarový tip. Tipo se nekazí a vydrží

Premium

Fiat vrátil po roce do nabídky model Tipo a i přes méně praktický typ karoserie (sedan) je s prodeji spokojen. Byla to sázka na jistotu, festovní auto si majitelé chválí. Je to tajný bazarový tip....