Velikán designu slaví pětaosmdesátiny. Navrhl nádhernou zahozenou škodovku

Giugiaro, který se narodil 7. srpna 1938, je znám svým rozsáhlým tvůrčím záběrem, který zahrnuje všechny segmenty automobilového průmyslu. Z jeho rýsovacího prkna například pochází první generace Volkswagenu Golf, minivůz Fiat Panda nebo supersport Lotus Esprit.

Giugiaro je jediným dosud žijícím představitelem „velké trojky italského designu“, do níž kromě něj patřili Nuccio Bertone a Sergio Pininfarina. Automobilovými odborníky je považován za průkopníka moderního italského automobilového designu a v prosinci 1999 byl na galavečeru v Los Angeles vyhlášen automobilovým designérem století. O tři roky později byl uveden do automobilové síně slávy.

Rodák z italského Garessia chtěl být původně malířem, stejně jako jeho otec Mario.

Říká, že ke své kariéře přišel náhodou. Giorgettovi se na škole zalíbilo technické kreslení. Jako sedmnáctiletého mladíka zakoukaného do letadel si ho vyhlédli v nově vzniklém designérském centru italské automobilky Fiat.

Vzápětí ho přetáhl slovutný karosář Bertone. „Sliboval mi, že když k němu půjde, nenechá ho odvést na vojnu,“ líčil Giugiaro při exkluzivním rozhovoru pro iDNES.cz v roce 2015 (rozhovor čtěte zde).

„Tak jsem k němu šel, jenže za tři měsíce mi i přesto přišel povolávací rozkaz, že mám jít na vojnu do Alp. „Ale já bych chtěl k letectvu!“ namítl jsem. On na to, že takhle budu blízko Turína. Pronajal mi pokoj v hotelu vedle kasáren a já tam chodil navrhovat.“ A hned udělal obrovskou kariéru, pak odešel do Ghie, další ikoně italského a světového autodesignu, tam se podílel na designu vozů De Tomaso Mangusta nebo Oldsmobile Tornado.

V roce 1967 Giugiara a konstruktéra Alda Mantovaniho pozval do jednoho turínského baru Rudolf Hruska, Vídeňan a šéfkonstruktér Alfy Romeo, který pracoval na důležitém úkolu - v rámci industrializace jižní Itálie stavěl u Neapole novou fabriku na zcela nový model a Giugiaro ho měl obléci. S návrhem modelu Alfasud tak vzniklo studio Italdesign, v němž strávil Giugiaro 47 let.

Škoda 720 s designem od Giorgetta Giugiara, motorem vpředu a pohonem zadních kol byla ve své době špičkovým výrobkem. Pracovali na ní v Mladé Boleslavi i Bratislavě. Bohužel, z její výroby sešlo.

V začátcích Italdesignu spolupracoval s mladoboleslavskou Škodou, pro kterou navrhl nástupce modelu 1000 MB. Přesně si pamatuje návštěvy Prahy.

„Byl jsem u vás v roce 1969, dělali jsme tehdy návrh pro Škodu,“ vzpomínal. Šlo o nerealizovaný projekt nádherného sedanu Škoda 720.

„Jezdil jsem do Československa každé dva měsíce a bydlel v hotelu v centru. Vzpomínám si, že tou dobou začínala éra minisukní, nosily je dívky v celé Praze. I v zimě, ve sněhu,“ chechtal se v rozhovoru pro iDNES.cz. Do sériové výroby se však Škoda 720 s motorem vpředu a pohonem zadních kol, ani pozdější Škoda 760 s motorem vpředu a pohonem předních kol, vyvíjená ve spolupráci s NDR, nedostala.

Mnohá auta Italdesignu patří mezi legendy.

„Forma musí sledovat obsah,“ řekl Giugiaro. „Nikdy jsem nepostavil auto z ničeho, na čistém papíře. Protože v tu chvíli je to umění, ne design.“

Charakteristickým rukopisem Italdesignu byly od počátku nadčasové, hranaté tvary. K jeho nejslavnějším autům patří první generace Volkswagenu Golf.

Nenápadný vůz konzervativního designu s širokým zadním sloupkem spatřil světlo světa v roce 1974 a záhy se stal bestsellerem. Přitom málem nevznikl.

„V průběhu vývoje se změnilo vedení firmy a novému prezidentovi se můj golf nelíbil,“ prozradil Giugiaro v roce 2003 v jednom rozhovoru.

Italský mistr designu uspěl i s malými Fiaty. Zákazníci si oblíbili geniálně jednoduchý Fiat Panda (1980), jeho většího sourozence Fiat Uno (1983). Z Giugiarova skicáku pochází i supersportovní vozy Lotus Esprit (1972) a Maserati 3200 GT (1998) či sedany Volkswagen Passat (1973), Saab 9000 (1984), také DeLorean DMC-12, všechny generace Fiatu Punto, ale i SsangYong Korando, Daewoo Lacetti, De Tomaso Mangusta, Fiat Croma obou generací, Isuzu Piazza, Lancia Delta, Lexus GS, Maserati Ghibli, Quattroporte, 3200 GT, Renaulty 21 a 19, Saab 9000, Seaty Ibiza, Toledo a Córdoba, Volkswageny Passat, Scirocco, Jetta...

Italská hvězda mezi prvními navrhovala auta japonským a korejským automobilkám. Maloval tak první auto značky Hyundai, podpis Italdesignu nesou dnes auta čínských automobilek a z jeho hlavy je třeba i zapomenutý polský Polonez.

Italdesign kromě aut navrhoval také nábytek, fotoaparáty, hodinky nebo interiéry letadel. Giugiaro v roce 2010 prodal devadesátiprocentní podíl v Italdesignu koncernu Volkswagen a o pět let později z tohoto studia odešel a se svým synem Fabriziem založil nové designérské studio GFG Style, které například představilo futuristický pětimetrový luxusní sedan Sibylla.

Giugiaro je od roku 1963 ženatý. S manželkou Marií Teresou má kromě syna Fabrizia ještě dceru Lauru.