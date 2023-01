Autofotka týdne: Francouzská a italská bohyně, Lollobrigida a Citroën DS

Magazín Caradisiac připomíná nefilmovou roli Lollobrigidy, byla totiž tváří Citroënu DS 19 při jeho uvedení na trh v roce 1955.

Italská sexbomba byla tehdy ve svých sedmadvaceti letech, na vrcholu své slávy a krásy. Svět ji už miloval ve filmech Krásky noci, Fanfán Tulipán nebo Římanka, které z ní udělaly hvězdu.

Francouzská automobilka šla tedy najisto, hvězdnou herečku si najala pro premiéru svého naprosto přelomového modelu. „Výrobce zvolil týdeník Paris-Match, aby DS představil. Časopis získal oprávnění publikovat exkluzivní zprávu, která bude zveřejněna v den odhalení DS 19. Ilustrují ji exkluzivní záběry, na kterých s autem pózuje Gina Lollobrigida,“ popisuje magazín Caradisiac. „Na obálce vidíme herečku řídit DS, na dalších fotografiích ukazuje mimořádnou kapacitu zavazadlového prostoru s působivou řadou zavazadel.“

Titulka magazínu Paris-Match s Citroënem DS a Ginou Lollobrigidovou Titulka magazínu l´Auto-Journal s Citroënem DS

Bohužel pro všechny zúčastněné to dopadlo tak nějak po francouzsku. Stávka tiskařů totiž donutila časopis vyjít o týden později.

Šokované publikum okamžitě objednávalo

Šokované veřejnosti se Citroën DS představil ve čtvrtek 6. října 1955 v pařížském Grand Palais. Palcový titulek listu L’Auto-journal hlásal na titulní straně nad fotografií automobilové novinky: „Zde je bomba od Citroënu!“

Výjimečnosti vozu si byli vědomi i konstruktéři vozu, kteří mu dali označení DS. Při vyslovení „dé-es“ se totiž význam změní na francouzský výraz pro bohyni (la déesse).

Na pařížský autosalon se přišly podívat tisíce lidí, automobilka za první den přijala 12 tisíc objednávek na nový vůz, 749 jen v prvních 45 minutách po odhalení.

„Neexistovalo téměř nic, co by na tomto voze nebylo nové. A co nové nebylo, to bylo provedené lépe než u vozů konkurence,“ píše Jonathan Mantle v knize Automobilové války. A není to přehánění. Lidé po celém světě Citroën DS obdivovali, zbožňovali a ti co mohli, tak i kupovali. Byla to nejen technologická a stylistická „bomba od Citroënu“, která se stala symbolem francouzského automobilismu, ale zrodil se mýtus.

Ještě dlouhé roky po představení záviděla konkurence bohyni některá převratná technická řešení z hlavy génia ve službách Citroënu, leteckého inženýra Andrého Lefébvra. Auto doslova kypělo převratnými technickými řešeními.

Není auto, které by světoví automobiloví designéři obdivovali víc. Giugiaro kvůli Citroënu DS začal navrhovat auta a další designérské hvězdy by chtěly Flaminiu Bertonimu, sochaři a tvůrci karoserie „bohyně“ aspoň ořezávat tužky.