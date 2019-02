Ghosna ve vazbě zastrašují a trápí zimou a hladem, tvrdí jeho manželka

Ghosn byl zadržen 19. listopadu kvůli obviněním, že využíval firemní peníze pro vlastní účely a že podhodnocoval osobní příjmy ve finančních výkazech. Jeho vazba už byla několikrát prodloužena.



Manželka Carole v devítistránkovém dopise vyzvala, aby se organizace Human Rights Watch „zaměřila na tvrdé zacházení s mým manželem a na křivdy související s lidskými právy, které mu způsobil japonský soudní systém“.

Japonské ministerstvo zahraničí nicméně tvrdí, že Ghosnova práva jsou v rámci právního systému země zajištěna. „Je s ním zacházeno přiměřeným způsobem, který zajišťuje základní lidská práva jednotlivce a podléhá přísné soudní kontrole,“ uvedla mluvčí ministerstva.

Manželka v dopise píše, že Ghosn je držen v nevytápěné cele, která má zhruba sedm metrů čtvrtečních. Tvrdí, že manželovi jsou upírány léky a že od svého zadržení zhubl o sedm kilogramů.

„Každý den ho prokurátoři bez přítomnosti jeho obhájců čtyři hodiny vyslýchají, zastrašují ho, domlouvají mu a zahrnují ho výčitkami ve snaze získat přiznání,“ píše Ghosnová. „Nikdo by neměl být nucen snášet to, čemu můj manžel čelí každý den, zejména ne v rozvinuté zemi, jako je Japonsko, třetí největší ekonomika světa,“ dodává.

Ghosn minulý týden při soudním slyšení prohlásil, že byl „křivě obviněn a nespravedlivě zadržen na základě bezcenných a nepodložených nařčení“. Podle jeho právních zástupců je pravděpodobné, že bude držen ve vazbě až do zahájení procesu, který může začít do šesti měsíců. Hrozí mu až deset let vězení a pokuta deset milionů jenů (přes dva miliony korun). Soud v Tokiu nově zamítl žádost o propuštění.

Příběh zatčení Ghosna se stal v Japonsku velmi silně sledovaným, protože ho doprovází kritika za zacházení se zatčeným manažerem. Podle japonských zákonů mohou zahraniční vězně navštěvovat pouze právníci nebo velvyslanci a ve srovnání se západními standardy jsou podmínky vazby mnohem drsnější.

Podle médií a Ghosnových dětí je s vrcholovým manažerem jednáno jako se zločincem.

Správní rada Nissanu odvolala Ghosna z funkce předsedy krátce po jeho zadržení. Ghosn je však nadále předsedou správní rady i výkonným ředitelem francouzské automobilky Renault, se kterou Nissan tvoří alianci.