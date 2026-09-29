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S gentlemany vyrazil na vyjížďku prezident Pavel. Pražské místo srazu bylo tajné

  10:00
Praha zažila první ročník Distinguished Gentleman’s Drive. Do ulic vyrazily desítky klasických aut starších 40 let, jejich posádky ovšem nejely jen pro radost. Hlavním cílem akce je podpora mužského zdraví. K pražské jízdě se připojil také prezident Petr Pavel. Akci popisuje pro iDNES.cz její přímý účastník.

V neděli ráno se před Rudolfinem začaly sjíždět desítky klasických aut a jejich elegantně oblečené posádky. Přestože se na jednom místě sešla řada velmi zajímavých vozů, samotný start měl příjemně klidnou atmosféru. Pomohlo tomu i to, že přesné místo srazu znají pouze registrovaní účastníci. Místo velké veřejné show tak zbyl čas na kávu, prohlídku aut a pár slov s ostatními posádkami.

Distinguished Gentleman’s Drive
Distinguished Gentleman’s Drive
Distinguished Gentleman’s Drive
Distinguished Gentleman’s Drive
Distinguished Gentleman’s Drive
54 fotografií

První pražský ročník navíc neměl ambici být masovou akcí, což mu podle mě prospělo. Aut bylo dost na to, aby startovní pole bylo opravdu pestré, ale zároveň ne tolik, aby se z celé akce vytratila pohodová nedělní nálada.

Jel jsem jako spolujezdec s Davidem Haidingerem z českého zastoupení BMW, které se stalo oficiálním partnerem pražské jízdy. Jeli jsme v jeho BMW 320i z roku 1986, takže jsme se do pravidel DGD vešli opravdu těsně – účastnit se totiž mohou jen auta stará alespoň 40 let.

V deset hodin se kolona dala do pohybu. Pro průjezd Prahou měli organizátoři zajištěnou zelenou vlnu, aby se auta zbytečně netrhala na semaforech, a cestou je na motocyklech doprovázely Hradní stráž a dopravní služba Policie ČR. Výsledkem byl dokonale plynulý průjezd nedělním městem a možnost si samotnou jízdu opravdu užít.

Za pražskou premiérou stojí Petr Brázdil se svým týmem, který má zkušenosti i s místní motocyklovou Distinguished Gentleman’s Ride. Ostatně propojení obou akcí bylo znát i mezi účastníky – nechyběl například Dalibor Gondík, jedna z tváří dlouhodobě spojených právě s pražskou DGR.

Od motorek k autům

Distinguished Gentleman’s Drive vychází z mnohem známější motocyklové akce The Distinguished Gentleman’s Ride. Ta vznikla v roce 2012 v australském Sydney a postupně se rozšířila do stovek měst po celém světě.

Automobilová DGD následovala v roce 2021. Princip je podobný: klasická technika, elegantní oblečení a společná jízda. Jen motorky vystřídala auta starší 40 let.

Podstatné ale je, že nejde jen o přehlídku pěkných strojů. Obě akce spojuje fundraising a podpora mužského zdraví. Vybrané peníze směřují prostřednictvím organizace Movember na projekty zaměřené zejména na rakovinu prostaty, duševní zdraví mužů a prevenci sebevražd.

Motocyklová DGR má v Praze už několikaletou tradici. Automobilová varianta se tu letos jela vůbec poprvé.

Prezident tentokrát za volantem BMW

Největší pozornost na sebe pochopitelně strhával prezident Petr Pavel. Do jízdy se zapojil v BMW 326 z roku 1937.

Svět akcí Distinguished Gentleman mu přitom není cizí. Už dříve se účastnil pražské motocyklové DGR, tentokrát ale dvě kola vyměnil za čtyři.

Jeho účast navíc přinesla pražské premiéře jeden světový unikát. Petr Pavel se stal prvním prezidentem, který se Distinguished Gentleman’s Drive aktivně zúčastnil.

Z Prahy pokračovala kolona směrem do Lešan. Po cestě byla zastávka ve Vojenském technickém muzeu Lešany a následně jízda pokračovala na Zámek Lešany, kde proběhlo zakončení celého dne.

Právě tam se předávaly také ceny od partnerů účastníkům, kterým se podařilo na podporu mužského zdraví vybrat nejvíce peněz.

Skoro tři tisíce eur z Prahy

První pražský ročník měl 43 registrovaných účastníků a v době psaní článku se podařilo vybrat téměř 3 000 eur.

Celosvětově se letošního Distinguished Gentleman’s Drive účastní tisíce lidí v desítkách zemí a vybraná částka už přesáhla 330 tisíc eur.

Z pohledu účastníka byla pražská premiéra velmi povedená. Organizace fungovala, kolona držela pohromadě a celá jízda měla příjemně uvolněnou atmosféru. Když k tomu přidáte prázdnější nedělní Prahu, dobré počasí a několik desítek aut, která běžně na ulici nepotkáte, vznikl z toho velmi příjemný motoristický den.

Jenže právě auta jsou tady nakonec hlavně prostředkem, jak upozornit na důležitější téma. Distinguished Gentleman’s Drive funguje dlouhodobě především jako charitativní akce a její smysl se počítá hlavně v tom, kolik peněz se podaří vybrat na podporu mužského zdraví.

A sbírka jízdou v Lešanech nekončí. Na pražskou Distinguished Gentleman’s Drive je možné přispět ještě několik dní po akci, takže konečná částka může být vyšší.

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