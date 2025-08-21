GM a Hyundai plánují společný vývoj vozů, chtějí tak čelit čínské konkurenci

Americká automobilka General Motors hodlá společně s jihokorejským konkurentem Hyundai Motor vyvinout pět nových modelů. Firmy o tom informovaly ve společné tiskové zprávě. Automobilky chtějí prostřednictvím tohoto partnerství snížit náklady v době, kdy čelí rostoucí konkurenci ze strany čínských výrobců, okomentovala agentura Reuters.

Maskovaný prototyp nového Hyundaie Tucson | foto: Baldauf

Firmy uvedly, že plánují vyvinout čtyři modely určené pro trhy ve Střední a Jižní Americe. Ty by se měly prodávat ve verzi se spalovacím motorem i ve verzi s hybridním pohonem. Modely budou zahrnovat běžný osobní automobil (pravděpodobně sedan), malý sportovně-užitkový vůz (SUV) a dva pick-upy.

Automobilky doufají, že díky partnerství budou moci lépe čelit rostoucí čínské konkurenci v Jižní Americe. Někteří analytici však mají pochybnosti, zda bude mít tato spolupráce výraznější přínos. „Je těžké porazit čínské konkurenty, kteří již nyní vévodí trhu díky nízkým cenám,“ uvedli analytici z investiční společnosti Billionfold Asset Management. „Hyundai se může od GM naučit něco o výrobě dodávek, ale bude určitou dobu trvat, než to začne vytvářet zisky,“ dodali. GM vyrábí vozy pod značkami Chevrolet, Buick, GMC a Cadillac. Koncern v Evropě napřímo nepůsobí. Naopak Hyundai je v Evropě pevně usazený už dekády.

GM a Hyundai plánují rovněž společný vývoj dodávkového elektromobilu pro severoamerický trh. „Toto partnerství je výhodné pro obě strany, protože GM se může od Hyundai přiučit v oblasti hybridních technologií, zatímco Hyundai může využít spolupráci GM jako páku při obchodních rozhovorech s USA,“ uvedl analytik Teddy Kim z výzkumné společnosti Mirae-Mobility Research & Services.

Automobilky už na nových modelech vyvinutých na sdílené technice pracují. Na trh mají dorazit v roce 2028. „Ve stejném roce začne i výroba elektrické dodávky pro Spojené státy. Jakmile budou závody plně funkční, cílem je prodat ročně přes 800 000 kusů pěti nových produktů. Dohoda o spolupráci zahrnuje také vyhodnocení společných iniciativ v oblasti nákupu materiálů a dopravních a logistických služeb v Severní a Jižní Americe a potenciální spolupráci v oblasti surovin nebo komponentů,“ uvádí magazín Quattroruote. „Obě společnosti se dále dohodly na prozkoumání forem spolupráce v oblasti „zelené“ oceli a vyhodnocují další rozvojové programy pro globální trhy a příležitosti ke spolupráci v oblasti technologií motorů, elektromobilů a vodíkových palivových článků.“

„Experti z automobilového průmyslu předpovídají, že partnerství mezi tradičními výrobci automobilů se stanou stále běžnějšími, protože budou hledat způsoby, jak snížit náklady a dohnat Číňany. A pro rozvíjející se trhy v Jižní Americe a mimo ni, kde je dostupnost téměř vždy na prvním místě, je pro udržení se v závodě nejlepší a jedinou možností vývoj levnějších modelů,“ vysvětluje Autoweek.

Automobilka Hyundai má výrobní aktivity rovněž v České republice. Firma v listopadu 2008 oficiálně zahájila sériovou produkci osobních automobilů v Nošovicích na Frýdecko-Místecku. Továrna v Nošovicích je jediným výrobním závodem Hyundai v Evropské unii.

