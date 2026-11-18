Dnes má podíly také v automobilkách Aston Martin či Mercedes-Benz a chystá se ke vstupu na český trh.
Třetí největší
Za loňský rok celosvětově prodala přes 4,1 milionu vozů, z toho bylo přes 2,3 milionu elektromobilů a stala se devátou největší značkou na světě z hlediska prodejů. Z čínských značek je v tomto ohledu na třetím místě za značkami BYD a SAIC Motor.
Geely založil v roce 1986 čínský podnikatel Li Šu-fu jako firmu na výrobu komponentů pro chladničky a později se zaměřil na výrobu kompletních ledniček a mrazáků. Společnost se jmenovala Huangyan Refrigerator Parts. Počátkem 90. let přešel k výrobě cenově dostupných skútrů vlastní konstrukce a v roce 2001 získala Geely licenci k výrobě automobilů jako vůbec první soukromá společnost v Číně.
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Úplně první vůz ale značka vyrobila již v roce 1996. Jednalo se o prototyp vozu, který byl kopií tehdy vyráběného Mercedesu-Benz třídy E a postaven byl na šasi čínského vozu Hongqi, licenčně vyráběné varianty Audi 100 třetí generace. Vznikl na základě Liho frustrace z toho, že Čína nevyrábí žádný luxusní automobil. Prvním sériově vyráběným modelem značky Geely byl subkompaktní hatchback HQ, který se představil v roce 1998. Jeho sériová výroba začala ale až v roce 2002, tedy rok po získání licence.
V dalších letech začala značka Geely aktivně hledat spojence v zahraničí. „Začali jsme výrobou a prodejem levných vozů, nyní se však měníme. Máme obrovský zájem o vytváření aliancí“, řekl Li v roce 2007. O tři roky později firma získala většinu akcií výrobce tradičních černých londýnských taxíků Manganese Bronze a jejich výroba se přesunula z britského Coventry do Šanghaje.
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Významnou akvizicí se pro Geely stala koupě švédského výrobce osobních vozů Volvo Car od americké společnosti Ford Motor v roce 2010. Jednalo se o do té doby největší čínskou akvizici zahraniční automobilky a Geely za ni zaplatila 1,8 miliardy dolarů. Geely se stala většinovým vlastníkem značky Volvo a v současnosti vlastní zhruba 79 procent jejích akcií. Švédské automobilce se pod čínským vlastníkem podařilo zvrátit pokles prodeje, se kterým se v předchozích letech potýkala.
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Za pozornost stojí, že Volvo pod vedením Geely loví mezi úspěšnými manažery, kteří působili u Škody Auto. Jeho šéfdesignérem je Thomas Ingenlath, který startoval hvězdnou kariéru jako šéfdesignér Škody, a vystřídal několik vrcholových pozic u značek Volvo a Polestar. Na vysokých postech se v Geely pohybuje Winfried Vahland, šéf (předseda představenstva) Škody z let 2010 až 2015, který položil základy k jejímu růstu. Aktuální úlovek z Mladé Boleslavi je ovšem jedním z nejpřekvapivějších přestupů posledních dekád v celém autoprůmyslu, v září byl náhle oznámen odchod Klause Zellmera z pozice šéfa Škody Auto, který má do roka převzít vedení Volva.
Velká partnerství
Geely v průběhu let postupně navázala spolupráci i s dalšími evropskými výrobci automobilů. V roce 2022 získala podíl 34,02 procenta v jihokorejské divizi Renault Korea Motors francouzské automobilky Renault. O dva roky později značky Renault a Geely vytvořily společný podnik pro vývoj, výrobu a prodej spalovacích motorů a hybridních pohonných systémů. Společný podnik s názvem Horse zahrnuje 17 továren a pět výzkumných center po celém světě a zaměstnává kolem 19 000 lidí.
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V roce 2025 získala Geely podíl 26,4 procenta v brazilské dceřiné společnosti Renaultu, což čínské značce umožnilo vyrábět vozidla v tamních závodech Renaultu. Obě skupiny investovaly 620 milionů eur do společného vývoje a výroby modelů založených na technologii Geely v brazilském závodě v Sao José. Renault také vyvinul svůj malý elektrický model Twingo pro Evropu prostřednictvím svého výzkumného a vývojového centra v Šanghaji s využitím čínských dodavatelů, kteří dodávají také pro Geely.
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Německý výrobce luxusních vozů Mercedes-Benz se v roce 2019 dohodl s automobilkou Geely na založení společného podniku, který bude mít na starosti další rozvoj jeho značky malých vozů Smart. Podle informací médií německá značka jedná s Geely o širší spolupráci v oblasti vývoje elektromobilů. Už nyní Mercedes odebírá od Horse spalovací motory pro některé své modely.
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V roce 2021 byla založena společnost Zeekr jako prémiová značka elektromobilů firmy Geely. Má sloužit jako výkladní skříň vlastních technologií koncernu - od elektrické platformy až po bateriové systémy.
Geely Holding se nyní zaměřuje na provozní efektivitu a snižování nákladů, čímž reaguje na tlak na ziskové marže a prohlubující se cenovou válku v čínském sektoru výroby elektromobilů. V rámci této reorganizace Geely rozděluje své aktivity do dvou hlavních částí - Geely Auto a Zeekr Group.
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Do budoucna chystá Geely například výrobu aut ve španělské Valencii v rámci partnerství s Fordem a firma také představila technologii, která má umožnit dobít baterii elektromobilů za čtyři minuty. Geely Holding v rámci nedávno uzavřené dohody získá 30procentní podíl ve společnosti NIO Power, divizi NIO, která provozuje výměnné stanice a dobíjecí infrastrukturu.
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