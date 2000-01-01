náhledy
Ačkoliv byl slavný sovětský automobil GAZ M1, jehož první sériový kus opustil brány továrny 16. března 1936, primárně určen pro civilní účely, největší slávu si vydobyl ve službě vojákům.
Tento vůz, později přezdívaný „emko“, byl vyvinut ve spolupráci s americkou automobilkou Ford a během druhé světové války často sloužil jako velitelské vozidlo důstojníků Rudé armády.
Auto vzniklo na základě dlouholeté spolupráce mezi sovětským automobilovým průmyslem a Fordem, podle jehož modelů se v SSSR například vyráběly nákladní vozy.
Předobrazem „emka“ byl Ford V8 40 (Ford model B) z roku 1933.
První prototypy M1 vznikly již v roce 1934.
Do roku 1943 pak bylo v Gorkovském automobilovém závodě (GAZ) v tehdejším Gorkém (nyní Nižnyj Novgorod) vyrobeno 62 888 těchto automobilů s motorem o výkonu 50 koňských sil a třístupňovou převodovkou.
Experimentální pick-up založený na modelu M-1. Vozidlo mělo karoserii integrovanou s kabinou. Od této konstrukce bylo později opuštěno; následující prototypy pick-upů měly nákladovou plochu oddělenou od kabiny.
Během války byl vůz, který prošel několikrát modernizací a vyráběl se v několika variantách, velmi populární, vznikly o něm dokonce písně.
Na základě GAZ M1 vzniklo experimentální polopásové vozidlo, které mohlo jezdit jak po kolech, tak na gumových pásech.
A ono M v názvu, které dalo autu s elegantními oblými tvary a dlouhou kapotou přezdívku, nebylo technickým označením, ale bylo přidáno na počest tehdejšího předsedy rady lidových komisařů (vlády) a šéfa sovětské diplomacie Vjačeslava Molotova.
Auto s délkou 4,6 metru, šířkou 1,77 metru a výškou 1,78 metru mělo světlou výšku podvozku 21 centimetrů a spočívalo na nosném podvozkovém rámu.
Na něm stála celokovová karoserie, zajímavostí je dřevěný detail v podobě bočního rámu střechy. Odpružení obstarávaly listové pružiny.
Maximální rychlost byla kolem stovky, zrychlení na osmdesátku ovšem trvalo skoro půl minuty (24 sekund). Vůz s hmotností 1,4 tuny brzdily mechanické brzdy.
Modernizovaný sedan s šestiválcovým motorem GAZ-11 na zesíleném podvozku. Navenek se od čtyřválcového modelu M1 lišil panely kapoty, maskou chladiče a nárazníky. Devadesát procent všech těchto vozů bylo vyrobeno po válce, v letech 1945–46.
