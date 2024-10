Irský svéráz a nevraživost. Cykloakitivista žaloval, vysloužil si pokutu

Slouží míru, pomáhají veřejnosti. Často beze zbraně. A občas si počínají trochu liknavěji, než by se podle služebního zákona slušelo. | foto: Profimedia.cz

Jméno „Strážci míru“ sice připomíná spíš superhrdiny z hollywoodského trháku, ale právě tak se překládá název irské národní policie Garda Síochána. Reputaci mají poněkud smíšenou. Chváleni jsou třeba za to, že zákon v ulicích vymáhají bez služebních zbraní. Až dvě třetiny členů jednotky žádné nenosí, respektu se dobírají svými výkony a tím, že se umí s lidmi domluvit. Kritizováni jsou naopak za to, že to často s vymáháním zákona zase tolik nepřehání a umí si počínat poněkud svérázně.

Názorně to dokládá i případ z loňského roku, který zdokumentovala zpráva irské Komise policejního ombudsmana, vyšetřující stížnosti obyvatel na konání Gardy.

Jméno cyklisty, který na mobil, potažmo na GoPro kameru na helmě zaznamenával přestupky řidičů – jejich špatné parkování – zpráva sice konkrétně neuvádí, ale na irských policejních stanicích byl poměrně známou figurou. V roce 2023 dodal a obrazovým záznamem vypolstroval čtyřicet různých podání. S tím jednačtyřicátým ale nepochodil.

Policejní důstojník totiž vyhodnotil, že obrazový záznam sice zachycuje špatně parkující osobní vozy na ulici, ale také onoho stěžovatele, jak projíždí křižovatkou na červenou. A tak mu místo pochvaly za občanskou uvědomělost napařil blokovou pokutu, za čtyřicet eur. Přibližně tisíc korun.

Cykloaktivisté v Irsku zmiňují, že superintendant policie nenávidí cyklisty. Jen letos irští cyklisté dostali osmačtyřicet pokut za jízdu na červenou.

Když se to cyklistovi nepozdávalo a ptal se, jestli se stejné pokuty dočkají i ti řidiči, kteří špatně parkovali, odkázal ho policejní důstojník, ať si k tomu dotazu vystaví písemnou žádost. Tu cyklista skutečně doručil, jenže odpověď na ni policejní důstojník v předepsaném termínu nevyhotovil. Tím ovšem vzniklo pochybení na straně Garda Síochána, které se – i kvůli tomu, že na celý případ hlasitě upozorňoval onen dotčený cyklista – dostal před disciplinární komisi.

Ta šetřením vyhodnotila, že dotčený policejní důstojník skutečně porušil článek č. 94 služebního zákona tím, že se dopustil zanedbání povinností, protože „bez dostatečného důvodu nereagoval na korespondenci.“ A byla mu udělena sankce, ve formě pokárání.

Policejní důstojník si ale na postup disciplinární komise stěžoval superintendantovi policie, který postup komise označil za nepřiměřený a její závěr zrušil. K čemuž, na sociálních sítích, lidé včetně onoho cyklisty dodali jen tolik, že to není nic neočekávaného, protože „o superintendantovi policie se ví, že nenávidí cyklisty.“

Repuatce Garda Síochána, irských Strážců míru, je rozporuplná. Výkony jim lidé neupírají, ale k jejich počínání mají často výhrady.

V této podobě se pak celý případ, který začal cyklistou, co při jízdě na červenou kamerou dokumentoval špatně parkující řidiče, dostal až ke Komisi policejního ombudsmana, jako oficiální stížnost. Stížnost, která rozhodně není ojedinělá.

Šanony plné stížností

V šanonu je pravděpodobně založena hned vedle podobné z roku 2022, kdy úplně jiný cyklista kamerou zachytil jízdu na červenou místního taxíku – prý u toho řidič málem srazil dalšího cyklistu – ale protože v tom pořízeném obrazovém záznamu vyniklo i to, jak peprně a nahlas to cyklista s kamerou okomentoval, zahájil proti němu policejní seržant trestní stíhání za výtržnictví na veřejnosti.

Soudě podle počtu evidovaných případů Komisí policejního ombudsmana je nejspíš na jednoho ze zde zachycených příslušníků podána nějaká stížnost.

Komise policejního ombudsmana za loňský rok eviduje 1 577 stížností veřejnosti (což je o čtrnáct procent méně než v roce 2022, to jich bylo 1 826), a jistě se k nim dopracuje poté, co dořeší předchozích 3 394 otevřených a dosud neuzavřených stížností za předchozí léta.

Jen doplníme, že kompletní personální stav příslušníků Garda Síochána – těch, co složili policejní přísahu – je 14 400, a tedy v průměru na každého devátého zatím byla podána nějaká stížnost veřejnosti.