Na český trh přichází jedna čínská značka za druhou. Proč by si měl zákazník všimnout právě GAC?
Rozhodují cena, poměr ceny a výbavy a kvalita samotného produktu. Zpočátku zákazníci očekávali, že čínské auto bude stát polovinu ceny srovnatelného evropského vozu. To se nestalo. Můžeme ale nabídnout konkurenceschopnou cenu a za ni výrazně bohatší výbavu, někdy i prvky, které u tradičních značek v dané kategorii nenajdete. Například palubní chladničku s funkcí mrazení a možností ohřevu, masážní sedadla v segmentu běžných SUV nebo kempingovou úpravu.
Evropa je pro čínské automobilky zajímavý trh. Prodává se tu velké množství aut a zákazníci nejsou bezvýhradně loajální vůči tradičním značkám.