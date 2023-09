Byly k smíchu. Teď čínské automobilky útočí a válcují nás, říká publicista

„Před nějakými osmi lety byli Číňané v automobilovém průmyslu k smíchu. Na autosalonech byli jakousi exotikou, na kterou se všichni chodili zvědavě dívat. Otevřeli jsme dveře, přičichli, ucítili čínskou tržnici, gumu a plast a odešli jsme s úsměvem na tváři,“ vzpomíná František Dvořák.

„Mezitím se ale v Číně podle všeho velmi intenzivně pracovalo.“ Ukázalo se to už na loňském autosalonu v Paříži. „A letos, jak to vypadá, útok Číny na Evropu začíná opravdu ve velkém a je navíc velmi systematický,“ dodává publicista, který viděl čínskou ofenzivu na autosalonu v Mnichově, který se konal v minulém týdnu.

Číňané nás předběhli o generaci

Čínských značek bylo podle něj v Mnichově více než těch tradičních evropských. „Jednoznačně to byla demonstrace síly. O čínská auta byl obrovský zájem, každý si je chtěl prohlédnout. Je to logické: je to nová věc, o které se teď hodně mluví. Ale musím říct, že čínská auta rozhodně nevypadají zle. A nemyslí si to ani tradiční evropští výrobci.“

Ostře sledované byly zejména elektromobily. „A tady je třeba říct, že Číňané v elektromobilitě předběhli ostatní o jednu generaci. Potvrdil to dokonce i šéf Renaultu Luca de Meo, který je asi z kapitánů evropského autoprůmyslu nejhubatější. Asociace evropských výrobců automobilů už otevřeně prohlašuje, že se konečně musí něco stát, protože nám Čína v elektromobilitě ujela.“

Výhodou Číny je velikost vlastního trhu. „Když doma prodáte 20 milionů aut ročně, vyděláte peníze na to, abyste měli na další vývoj. Zároveň se čínská vláda se státními i soukromými automobilkami podle všeho dohodla a stanovila dopředu plán, jak bude postupovat. A ten plní.“

A pak tu jsou obří čínské státní dotace do automobilového průmyslu. „V přepočtu má jít o částku 2,5 bilionu korun ročně,“ říká František Dvořák. A právě tato skutečnost vadí evropským automobilkám, které podobnými dotacemi nedisponují.

V této válce už je rozhodnuto

Na problém upozornila tento týden také šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová, podle které Čína přes státní dotace uměle udržuje ceny svých elektromobilů na nízké úrovni, což křiví trh.

„Čína má obrovskou výhodu v tom, že se elektromobilitou zabývá dlouhodobě,“ upozorňuje František Dvořák. „Jako jedna z mála zemí si vyrábí vlastní baterie. Možná to může vyznívat tak, že to je válka zbytku světa proti Číně. Jenomže na druhou stranu ten zbytek světa si Číňany nemůže příliš rozházet, protože by bez nich neměl baterie pro elektromobily, pro které jsme se v Evropě do budoucna rozhodli.“

„Mám takový pocit, že v této válce už je prostě rozhodnuto. Přiznávají to i evropští výrobci. Jak jsem řekl, Čína jim v mnoha ohledech ujela a bude strašně těžké ji dohnat. Navíc si Čínu nemohou rozházet. Když šéfka Evropské komise řekla, že zasáhne proti čínským automobilkám nebo že bude vyšetřovat to, jak je to skutečně s čínskou podporou automobilek, tak si myslím, že to je spíše politické prohlášení, proklamace,“ míní Dvořák.

Spory Němců s Francouzi

Podle publicisty je tu navíc ještě jeden problém: rozdílné názory mezi dvěma evropskými automobilovými giganty – Francií a Německem. „Prezident Macron je podle všeho pod tlakem francouzských automobilek. Ty razí cestu, že by se měl vytvořit před čínskými značkami jakýsi obranný val.“

„Oproti tomu Němci cítí, že mají obrovskou vazbu na Čínu. Exportují tam, mají tam své investice. Mají strach, že se Čína bude mstít za to, když přijde ze strany Evropy nějaká odveta,“ říká František Dvořák s tím, že teprve čas ukáže, jak se k čínskému pronikání na evropský trh s auty EU postaví.

Publicista následně hovořil o tom, že čínská auta už úspěšně pronikají i na český trh. Příkladem může být původně britská značka MG, kterou koupili Číňané a jen za srpen je tato značka už jedenáctá nejprodávanější v ČR. „A nejsou to vůbec špatná auta.“

„A tato společnost vyrábí spalovací auta, hybridy a od letošního roku mají i žhavou novinku – elektromobil MG4. A ten je za cenu 779 tisíc korun asi nejlevnějším plnohodnotným elektromobilem na trhu. Takže nákup MG ze strany Číny byl vlastně geniální tah,“ podotýká vedoucí rubriky Auto iDNES.cz.

František Dvořák pak hovořil i o dalších úspěšných příkladech pronikání čínských automobilek na evropský trh. Zmínil i to, že v posledních letech se zásadně změnil jejich přístup. „Před deseti nebo patnácti lety to byly takové zoufalé pokusy.“

Číně pomohl i covid

„Ale dnes mají dealeři o čínské produkty docela zájem. Začalo to v době covidu, kdy nebyl dostatek aut na prodej. Dealeři tehdy čínské značky zkusili a zjistili, že už rozhodně nezapáchaly čínskou tržnicí a hlavně: bylo jich dost,“ konstatuje Dvořák.

A od té doby se počet prodaných čínských aut v Evropě stále zvyšuje. Podle publicisty bude tento trend pokračovat i v budoucnu, a to až do doby, než Evropa nevymyslí nějaký svůj vlastní plán podpory automobilového průmyslu, se kterým přišla před téměř dvěma dekádami Čína.

„Skutečně nezbude nic jiného, než dát hlavy dohromady. Nepostupovat, jak se říká, reaktivně, ale proaktivně. Přistoupit k tomu racionálně a vymyslet nějaký vlastní plán. Jinak to automobilový průmysl odnese nebo tu evropské automobilky zůstanou, ale budou vlastněné někým jiným, třeba i Číňany,“ uzavírá František Dvořák.

Má Evropa zavést na dovoz čínských aut clo? Jak jsou čínská auta kvalitní a posouvají se i designově? A lze třeba čínské auto nakoupit v ČR prostřednictvím nějakého asijského e-shopu? I na to odpovídal vedoucí rubriky Auto na iDNES.cz František Dvořák v Rozstřelu.