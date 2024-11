Zemřel muž první hodiny, který pomáhal Škodě na výsluní, když ji koupil VW

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Tento týden zemřel v Praze po dlouhé těžké nemoci ve věku sedmdesáti dvou let Frank Farský. Slovák s kanadským pasem, který dlouhá letá úspěšně vedl marketing Škody Auto v době, kdy do mladoboleslavské automobilky vstoupil koncern Volkswagen. Několik let byl také generálním ředitelem Renault Truck v České republice a angažoval se ve vedení kopřivnické Tatry.