Autocentrismus stojí biliony, zrušme silnice, spočítali Francouzi

Premium

Fotogalerie 7

Skutečné náklady Francie na provoz automobilového systému jsou o dvacet procent vyšší, než původní odhad CGDD. Přibližně 7,5 procenta hrubého domácího produktu celé Francie. | foto: Profimedia.cz

Radomír Dohnal
  13:00
Cenovku je možné nalepit na všechno. Dobře o tom vědí lidé z francouzského institutu Forum Vies Mobiles. Ve spolupráci s odborníky z univerzit sestavili nový přehled nákladů automobilové dopravy. Jimi vystavený účet představuje víc než deset procent HDP Francie. Proto chtějí silnice vrátit lidem.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Bude to dlouhé, tak to raději vezmeme rychlejším tempem. Francouzi se pokusili poprvé odhadnout skutečné náklady svého automobilového systému v roce 2020. Studii k tomu si tehdy zadalo Generální komisařství pro udržitelný rozvoj (CGDD) a jejím výstupem bylo, že Francii stojí automobilita 190 miliard eur ročně. V přepočtu nějakých 4,62 bilionu korun českých.

Přesné a ještě přesnější počty

Ten výsledek se však příliš nezdál lidem z Forum Vies Mobiles (FVM). Instituce, která mobilitu různých dopravních systémů nezkoumá ani tak z technického pohledu jako spíš sociální jev. Konkrétně jim vadilo, že CGDD zakládá své odhady na pět let starých datech a že do výstupů nezapočítává skutečně „všechno“. Rozhodli se, že to spočítají přesněji.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Témata: Technika, Francie, silnice

Nejčtenější

Antilexus z Číny má na mušce kodiaq a spol. V Omodě 9 můžete i meditovat

Exkluzivně

Omoda 9 je jedním z nejambicióznějších přírůstků z Číny, jejichž cílem je konkurovat zavedeným hráčům, jako jsou Škoda Kodiaq a Volkswagen Tiguan, a dokonce i prémiovým modelům od Lexusu či Volva....

Škoda chystá přiostřenou Fabii. Máme první fotky

„Velmi se těšíme na speciální model Fabie k našemu 130. výročí, takže si na to počkejte. Nebude označen jako RS, ale bude mít v sobě trochu genů RS,“ řekl pro australský magazín Drive šéf Škody Klaus...

Autolahůdkářství na Mallorce ukrývá poklady. Pojďte na prohlídku, je zdarma

Když se řádění ve vlnách nebo na baru v Palma de Mallorce omrzí, můžete zavítat do ráje milovníků aut. Německé „motorworldy“ jsou magnetem pro „autaře“. Místa kde svá auta usklaďnují, klábosí o nich...

Nejstarší české auto s espézetkou vyrazí na závod do kopce. Je mu 123 let

Nic staršího v Česku „na značkách“ nepotkáte. Autocar Model E z roku 1902 je s největší pravděpodobností nejstarší vůz, který může legálně do provozu. Jeho majitel s ním o víkendu vyrazí na...

Nová levná auta v Evropě? Spasit nás mají přerostlé angličáky à la Japonsko

Poté, co přísné unijní regulace vyhnaly z evropského trhu malá a levná auta, volají teď automobilky po jejich návratu. A jako inspiraci si berou Japonsko a jeho populární kategorii Kei Cars. Spasí...

Autocentrismus stojí biliony, zrušme silnice, spočítali Francouzi

Premium

Cenovku je možné nalepit na všechno. Dobře o tom vědí lidé z francouzského institutu Forum Vies Mobiles. Ve spolupráci s odborníky z univerzit sestavili nový přehled nákladů automobilové dopravy....

29. září 2025

Český autoprůmysl čelí problémům lépe než zbytek Evropy, říká expert

Konec prodeje spalovacích aut v roce 2035, jak jej stanovila Evropská komise, není realistický, říká Zdeněk Petzl exkluzivně pro podcast V autě. Výkonný ředitel českého sdružení autoprůmysl AutoSAP...

29. září 2025

Přes 700 kilometrů na jedno nabití. Trhali jsme rekordy s elroqem v EcoRally

Hlavně nepouštět klimatizaci a neotvírat okna, jinak vezme za své aerodynamika a spotřeba poletí nahoru. To byla první rada, kterou naše posádka dostala od hlavního organizátora závodu Škoda Economy...

29. září 2025

Autolahůdkářství na Mallorce ukrývá poklady. Pojďte na prohlídku, je zdarma

Když se řádění ve vlnách nebo na baru v Palma de Mallorce omrzí, můžete zavítat do ráje milovníků aut. Německé „motorworldy“ jsou magnetem pro „autaře“. Místa kde svá auta usklaďnují, klábosí o nich...

28. září 2025

Tvůrce nejslavnějšího japonského auta zemřel. Poameričtěný Japonec žil Mazdou

Jeho jméno mezi méně znalými tolik nerezonuje, za auta, kterým dal tvář, je ovšem jednoznačným členem automobilové síně slávy. Stačí jmenovat jediné auto, které nese podpis Tsutomu „Toma“ Matana –...

27. září 2025

Věštec z Omahy opustil BYD. Buffett utekl z čínské bubliny s rancem peněz

Opěvovaný americký investor Warren Buffett, který si díky svému „čichu“ na dobré příležitosti vysloužil přezdívku „Věštec z Omahy“, překvapil v roce 2008, když prostřednictvím své společnosti...

26. září 2025,  aktualizováno  10:19

Nejstarší české auto s espézetkou vyrazí na závod do kopce. Je mu 123 let

Nic staršího v Česku „na značkách“ nepotkáte. Autocar Model E z roku 1902 je s největší pravděpodobností nejstarší vůz, který může legálně do provozu. Jeho majitel s ním o víkendu vyrazí na...

26. září 2025

Bosch v Německu zruší dalších 13 000 pracovních míst, musí snižovat náklady

Výrobce automobilových součástek Bosch v Německu do konce roku 2030 zruší dalších 13 000 pracovních míst. Firma uvedla, že musí ještě více snížit náklady. Koncem loňského roku měl Bosch v celém světě...

25. září 2025  16:54

Noční šichta. Podívejte se, jak se mění desetiválec v lamborghini za jednu noc

Exkluzivně

Pět lidí versus dva desetiválce. Jeden musí z auta ven, druhý dovnitř. To vše za jednu noc. Podívejte se na exkluzivní video a fotogalerii z workshopu týmu Mičánek Motorsport, který při domácím...

25. září 2025

Lexus RZ je nový, na pohled to nepoznáte. Volant vyměnil za řidítka

Jakkoli se zdálo, že vývoj nových aut se už teď bude točit jen kolem toho, o kolik minut rychleji se na 80 % nabije jejich baterie, automobilka Toyota dokázala překvapit. Nový Lexus RZ nejenže...

25. září 2025

Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj

Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....

Podzim přináší zamlžená skla v autě. Takhle si poradíte i bez ventilace

Za dveřmi jsou opět mrazivá rána a s nimi i zamlžená skla uvnitř aut. S ventilací nebo klimatizací je odmlžení snadné, co když ale větrák stávkuje?

24. září 2025

Třicátiny slavného BMW Z3, jeho tvůrce maluje bavoráky dodnes

Ve třicátých letech dvacátého století se propracovaný sportovní model 328 stal synonymem roadsterů BMW. O šedesát let později se BMW díky modelu Z3 opět stalo synonymem roadsterů.

24. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.