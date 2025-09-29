Bude to dlouhé, tak to raději vezmeme rychlejším tempem. Francouzi se pokusili poprvé odhadnout skutečné náklady svého automobilového systému v roce 2020. Studii k tomu si tehdy zadalo Generální komisařství pro udržitelný rozvoj (CGDD) a jejím výstupem bylo, že Francii stojí automobilita 190 miliard eur ročně. V přepočtu nějakých 4,62 bilionu korun českých.
Přesné a ještě přesnější počty
Ten výsledek se však příliš nezdál lidem z Forum Vies Mobiles (FVM). Instituce, která mobilitu různých dopravních systémů nezkoumá ani tak z technického pohledu jako spíš sociální jev. Konkrétně jim vadilo, že CGDD zakládá své odhady na pět let starých datech a že do výstupů nezapočítává skutečně „všechno“. Rozhodli se, že to spočítají přesněji.