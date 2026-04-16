Opatření přichází v době, kdy Renault podobně jako další evropské automobilky čelí levnější čínské konkurenci. Renault po celém světě zaměstnává kolem 100 000 lidí, z toho zhruba 11 000 až 12 000 tvoří inženýrské pozice, píše agentura AFP.
Firma v únoru oznámila, že se loni propadla do čisté ztráty 10,93 miliardy eur (zhruba 266 miliard Kč) po zisku 752 milionů eur v předchozím roce, a to zejména kvůli úpravě hodnoty podílu v japonském partnerovi Nissan. Tržby se nicméně zvýšily o tři procenta na téměř 58 miliard eur.
Automobilka Renault koncem loňského července jmenovala novým výkonným ředitelem Françoise Provosta, který dosud řídil její nákupní aktivity. V červnu se z funkce výkonného ředitele Renaultu rozhodl odstoupit Luca de Meo, který zamířil do čela francouzské firmy na výrobu a prodej luxusního zboží Kering.
Případ: Twingo
Zpráva o zeštíhlování evropského vývojového týmu Renaultu přichází symbolicky ve chvíli, kdy značka představuje nový model Twinga. Aby byl konkurenceschopný, tak ho Francouzi museli zčásti vyvinout v Číně.
Novinka byla v rámci programu Leap 100, který stanovuje pro všechny nově vyvíjené vozy stotýdenní vývojovou lhůtu, vyvinuta na evropské poměry v rekordním čase.
Francouzští inženýři z centra Ampere v Guyancourtu vyvinuli software, elektroniku a přinesli i kreativní nápady. V Šanghaji zase seděli kolegové z vývojového oddělení ACDC skupiny Renault. To pomohlo urychlit projekt spolupráce s místním ekosystémem a novými průmyslovými partnery. Na různých fázích projektu se podílelo přibližně sto lidí, s podporou klíčových dodavatelů, včetně Launch Design pro horní část vozidla, CATL pro baterie a Shanghai e-drive pro pohonný systém. To umožnilo srazit čas na vývoj na 21 měsíců a snížit náklady o desítky procent.
François Provost v souvislosti s twingem zdůraznil, že evropští výrobci už nemohou vyvíjet auta tak, jak to dělali posledních padesát let, ale chtějí-li přežít, musí se poučit u Asiatů. Výroba však kvůli clům a dopravním nákladům zůstala v Evropě.