Inženýři, máte padáka. Renault plánuje snižování počtu vývojářů

Francouzský výrobce automobilů Renault během příštích dvou let zruší 15 až 20 procent inženýrských pozic. Opatření by se mohlo dotknout až 2400 zaměstnanců.
Opatření přichází v době, kdy Renault podobně jako další evropské automobilky čelí levnější čínské konkurenci. Renault po celém světě zaměstnává kolem 100 000 lidí, z toho zhruba 11 000 až 12 000 tvoří inženýrské pozice, píše agentura AFP.

Firma v únoru oznámila, že se loni propadla do čisté ztráty 10,93 miliardy eur (zhruba 266 miliard Kč) po zisku 752 milionů eur v předchozím roce, a to zejména kvůli úpravě hodnoty podílu v japonském partnerovi Nissan. Tržby se nicméně zvýšily o tři procenta na téměř 58 miliard eur.

Automobilka Renault koncem loňského července jmenovala novým výkonným ředitelem Françoise Provosta, který dosud řídil její nákupní aktivity. V červnu se z funkce výkonného ředitele Renaultu rozhodl odstoupit Luca de Meo, který zamířil do čela francouzské firmy na výrobu a prodej luxusního zboží Kering.

Případ: Twingo

Zpráva o zeštíhlování evropského vývojového týmu Renaultu přichází symbolicky ve chvíli, kdy značka představuje nový model Twinga. Aby byl konkurenceschopný, tak ho Francouzi museli zčásti vyvinout v Číně.

Novinka byla v rámci programu Leap 100, který stanovuje pro všechny nově vyvíjené vozy stotýdenní vývojovou lhůtu, vyvinuta na evropské poměry v rekordním čase.

Francouzští inženýři z centra Ampere v Guyancourtu vyvinuli software, elektroniku a přinesli i kreativní nápady. V Šanghaji zase seděli kolegové z vývojového oddělení ACDC skupiny Renault. To pomohlo urychlit projekt spolupráce s místním ekosystémem a novými průmyslovými partnery. Na různých fázích projektu se podílelo přibližně sto lidí, s podporou klíčových dodavatelů, včetně Launch Design pro horní část vozidla, CATL pro baterie a Shanghai e-drive pro pohonný systém. To umožnilo srazit čas na vývoj na 21 měsíců a snížit náklady o desítky procent.

François Provost v souvislosti s twingem zdůraznil, že evropští výrobci už nemohou vyvíjet auta tak, jak to dělali posledních padesát let, ale chtějí-li přežít, musí se poučit u Asiatů. Výroba však kvůli clům a dopravním nákladům zůstala v Evropě.

Inženýři, máte padáka. Renault plánuje snižování počtu vývojářů

