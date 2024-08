Melancholická múza chladnou krásou okouzlila svět. Slušely jí i formule

Po dlouhé a vyčerpávající nemoci letos navždy odešla Françoise Hardyová. Zpěvačka, herečka, modelka, spisovatelka, všestranná umělkyně, ale zejména jedna z ikon šedesátých let. A ačkoliv jí u nohou leželi všichni muži světa, ona si jich nevšímala. A nebyla to hra, svět celebrit jednoduše nebyl tím, co křehká a inteligentní žena od života chtěla.