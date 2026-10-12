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Francie a Německo uzavřou dohodu o ochraně evropského autoprůmyslu

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  18:00
Francouzský prezident Emmanuel Macron při návštěvě zahajovacího dne autosalonu...

Francouzský prezident Emmanuel Macron při návštěvě zahajovacího dne autosalonu v Paříži, 12. října 2026. | foto: AP

Francouzský prezident Emmanuel Macron při návštěvě zahajovacího dne autosalonu...
Francouzský prezident Emmanuel Macron při návštěvě zahajovacího dne autosalonu...
Francouzský prezident Emmanuel Macron při návštěvě zahajovacího dne autosalonu...
Francouzský prezident Emmanuel Macron při návštěvě zahajovacího dne autosalonu...
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Francie a Německo už brzy uzavřou dohodu o ochraně evropského automobilového průmyslu. Při zahájení pařížského autosalonu to oznámil francouzský prezident Emmanuel Macron.

Dohoda by následně měla pomoci jednáním na úrovni Evropské unie.

EU připravuje balíček opatření na podporu místní výroby a konkrétní plán na postupné ukončení prodeje vozů se spalovacími motory. Francie a Německo, které jsou klíčovými unijními zeměmi v oblasti automobilového průmyslu, se v otázce dalšího postupu rozcházejí. To zkomplikovalo pokrok při zavádění nových pravidel.

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„Právě dokončujeme dohodu s našimi německými partnery, aby se Evropa mohla posunout vpřed – a to právě proto, abychom lépe ochránili náš průmysl,“ řekl Macron. „Dohoda je na spadnutí a umožní získat určitou flexibilitu i shodu ohledně evropského podílu na výrobě,“ dodal s tím, že by mohla být oznámena v řádu dnů nebo dokonce hodin.

Předmětem vyjednávání je dlouhodobý požadavek Německa na větší flexibilitu ohledně unijních limitů emisí CO2 pro rok 2035 a na poskytnutí většího prostoru automobilovému průmyslu při plnění těchto cílů.

Plánovaný rozsáhlý balíček má pomoci ochránit pracovní místa v automobilovém sektoru. Macron v předvečer zahájení autosalonu uspořádal večeři pro představitele automobilového průmyslu a pozval i ty z Německa, napsala agentura Bloomberg.

Nově již byla oznámena dohoda mezi EU a Čínou. Má na čtyři roky zajistit omezení dovozu čínských hybridních vozů do unie.

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Limit na dovoz hybridů z Číny

Podle dohody mezi Evropskou unií a Čínou se bude do EU ročně smět dovážet nejvýše 350 000 čínských hybridních vozů.

Otázka hybridních vozidel představuje jednu z nejcitlivějších záležitostí ve vztazích mezi EU a Čínou. Hybridy se staly jedním z hlavních kanálů, jejichž prostřednictvím čínští výrobci pronikají na evropský trh. Zde tvrdě konkurují místním výrobcům a ohrožují pracovní místa v EU.

Komisař pro obchod Maroš Šefčovič už v pátek po dvou dnech intenzivních jednání v Pekingu oznámil, že Čína souhlasila s omezením přílivu hybridních vozů a vozů typu plug-in hybrid na evropský trh. Dohoda uzavřená na čtyři roky by podle něj mohla zastavit dovoz „několika milionů vozů“ a „otevírá možnost snížit čínský vývoz o více než polovinu“, což ale dále neupřesnil.

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Dohoda „sníží současný objem vývozu do EU – u něhož se předpokládá, že do konce roku 2026 dosáhne 800 000 vozidel – o více než polovinu,“ zopakoval představitel komise. První opatření EU k omezení dovozu hybridních vozidel lze očekávat od začátku prosince, citovala ho agentura Reuters.

Zástupci evropského automobilového odvětví viní Čínu z nekalých obchodních praktik. Zmiňují subvence pro tamní podniky, manipulace s měnou a překážky, které brání evropským firmám v přístupu na čínský trh. Peking tato obvinění odmítá, vyzdvihuje úspěchy svého průmyslu a poukazuje na slabiny evropské ekonomiky.

Čína v sobotu obchodní kompromisy dohodnuté s EU uvítala. Uvedla, že pomohly předejít eskalaci a představují „nový začátek“.

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