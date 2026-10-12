Dohoda by následně měla pomoci jednáním na úrovni Evropské unie.
EU připravuje balíček opatření na podporu místní výroby a konkrétní plán na postupné ukončení prodeje vozů se spalovacími motory. Francie a Německo, které jsou klíčovými unijními zeměmi v oblasti automobilového průmyslu, se v otázce dalšího postupu rozcházejí. To zkomplikovalo pokrok při zavádění nových pravidel.
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„Právě dokončujeme dohodu s našimi německými partnery, aby se Evropa mohla posunout vpřed – a to právě proto, abychom lépe ochránili náš průmysl,“ řekl Macron. „Dohoda je na spadnutí a umožní získat určitou flexibilitu i shodu ohledně evropského podílu na výrobě,“ dodal s tím, že by mohla být oznámena v řádu dnů nebo dokonce hodin.
Předmětem vyjednávání je dlouhodobý požadavek Německa na větší flexibilitu ohledně unijních limitů emisí CO2 pro rok 2035 a na poskytnutí většího prostoru automobilovému průmyslu při plnění těchto cílů.
Plánovaný rozsáhlý balíček má pomoci ochránit pracovní místa v automobilovém sektoru. Macron v předvečer zahájení autosalonu uspořádal večeři pro představitele automobilového průmyslu a pozval i ty z Německa, napsala agentura Bloomberg.
Nově již byla oznámena dohoda mezi EU a Čínou. Má na čtyři roky zajistit omezení dovozu čínských hybridních vozů do unie.
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Limit na dovoz hybridů z Číny
Podle dohody mezi Evropskou unií a Čínou se bude do EU ročně smět dovážet nejvýše 350 000 čínských hybridních vozů.
Otázka hybridních vozidel představuje jednu z nejcitlivějších záležitostí ve vztazích mezi EU a Čínou. Hybridy se staly jedním z hlavních kanálů, jejichž prostřednictvím čínští výrobci pronikají na evropský trh. Zde tvrdě konkurují místním výrobcům a ohrožují pracovní místa v EU.
Komisař pro obchod Maroš Šefčovič už v pátek po dvou dnech intenzivních jednání v Pekingu oznámil, že Čína souhlasila s omezením přílivu hybridních vozů a vozů typu plug-in hybrid na evropský trh. Dohoda uzavřená na čtyři roky by podle něj mohla zastavit dovoz „několika milionů vozů“ a „otevírá možnost snížit čínský vývoz o více než polovinu“, což ale dále neupřesnil.
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Dohoda „sníží současný objem vývozu do EU – u něhož se předpokládá, že do konce roku 2026 dosáhne 800 000 vozidel – o více než polovinu,“ zopakoval představitel komise. První opatření EU k omezení dovozu hybridních vozidel lze očekávat od začátku prosince, citovala ho agentura Reuters.
Zástupci evropského automobilového odvětví viní Čínu z nekalých obchodních praktik. Zmiňují subvence pro tamní podniky, manipulace s měnou a překážky, které brání evropským firmám v přístupu na čínský trh. Peking tato obvinění odmítá, vyzdvihuje úspěchy svého průmyslu a poukazuje na slabiny evropské ekonomiky.
Čína v sobotu obchodní kompromisy dohodnuté s EU uvítala. Uvedla, že pomohly předejít eskalaci a představují „nový začátek“.