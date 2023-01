Francie podporuje společné cesty do práce a zaplatila jednu nádrž

Od počátku roku pak nastupuje Národní plán na podporu spolujízdy na krátké vzdálenosti, který podobně motivuje k účasti na platformách pro společné dojíždění.

Hlavní poselství celé akce je „Spolujízda je prospěšná pro planetu i kupní sílu.“ Tím se francouzská vláda zavázala v období 2023–2027 podporovat právě spolujízdu a vyčlenila 150 milionů eur na podporu úřadům i na počáteční bonusy pro řidiče. Od začátku roku může každý nový řidič registrovaný na některé z platforem pro spolujízdu využít „uvítací“ bonus sto eur. Výše příspěvku navíc může dosáhnout až dvou set eur, pokud se uživatel zaváže přepravovat cestující jak na cestách domů za prací (kratších než osmdesát kilometrů), tak na dálkových cestách.

Cílem této státní podpory je povzbudit řidiče, aby začali jezdit společně. Podle ministrů má plán pomoci do roku 2027 ztrojnásobit počet společných jízd autem do práce na tři miliony denně. To by mělo vést ke snížení emisí CO 2 o zhruba 4,5 milionu tun, ale také k podstatným úsporám pro účastníky. „Zaměstnanec, který bydlí třicet kilometrů od svého pracoviště a denně jezdí autem do práce, může ročně ušetřit téměř dva tisíce eur,“ odhaduje vláda.

A proč tak velký státní zájem na něčem, co by si lidé mohli domluvit sami? Ve Francii mají ekologická hnutí velmi silný hlas a země má ve vládě celou řadu ministrů, kteří mají podobné plány ve své gesci. Úřaduje zde ministryně pro energetickou transformaci, ministr pro ekologickou transformaci a územní soudržnost a navíc ještě ministr dopravy.

I proto jde třetina vyhrazených prostředků do státní sféry a bude určená i pro obce a budování infrastruktury na podporu dopravy. Jde například pro speciální plochy pro sdílení automobilů nebo vyhrazené dopravní pruhy. Podpora by měla fungovat pro zaměstnavatele, kterým pomůže s nasazením zatím blíže neupřesněných digitálních nástrojů pro sledování spolujízdy. Celý národní plán pak má ambice postupně zapojovat i další aktéry, jako jsou čerpací stanice, výrobci a další.

Část prostředků ale bude hrazena i prostřednictvím stávajících platforem pro spolujízdu, jako jsou například BlaBlaCar, Karos, Klaxit. Stačí se registrovat na některé z těchto platforem a po desáté registrované cestě provozovatel zajistí vyplacení bonusu 100 eur. Podobné snahy ostatně podporují i mapové a navigační portály, kdy vám například Google Maps při návrhu tras z bodu A do bodu B a zadání typu prostředku Veřejná doprava v řadě zemí západní Evropy již nabízí právě spolujízdu prostřednictvím BlaBlaCar.