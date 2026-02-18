HEJ H0LKY, T0E MACEK. Nebo ve fotoduelu značek osloví MAR AD0NA a HUR V1NEK?

Lukáš Hron
Už deset let mohou čeští motoristé své automobily, motocykly a klidně i přívěsné vozíky opatřovat speciálními registračními značkami s vlastní kombinací znaků. Jejich obsah je občas vtipný, někdy záhadný, ale také přímočarý. I takové značky najdete v novém kole originálního fotoduelu iDNES.cz. Která tentokrát získá vaši přízeň?

Registrační značka na přání – šesté kolo | foto: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz

V květnu to budou již tři roky, kdy ve velkém finále fotoduelu registračních značek čtenáři iDNES.cz jako nejoriginálnější zvolili značku IAM AUT00. Od té doby se náš fotoarchiv rozrostl na více než 8,5 tisíce unikátních značek, a tak jsme z oněch téměř 3,5 tisíce nových úlovků, které jsme od dubna 2023 nasbírali, vybrali několik desítek těch nejzajímavějších.

Nyní utkají o vaši přízeň v novém kole originálního fotoduelu iDNES.cz. Hlasovat můžete až do úterý 3. března, a to do 12. hodiny. O konečném vyhodnocení rozhoduje hodnocení Elo, které pomáhá získat co nejférovější výsledek (více viz níže).

Zvolte nejoriginálnější registrační značku na přání zde

Od ledna 2016 bylo podle ministerstva dopravy vydáno více než 66 tisíc značek na přání (údaj platný k 17. únoru). Víc než jedné třetiny z nich se však již jejich majitelé vzdali, v době psaní článku bylo podle statistiky v provozu téměř 42 tisíc značek na přání.

Během prvního měsíce, tedy v lednu 2016 zaregistrovali úředníci dva a půl tisíce žádostí o značku na přání, šlo o polovinu všech žádostí přijatých v prvním roce. V následujících pěti letech se jejich počet pohyboval okolo 3,5 tisíce za rok. Od roku 2023 pak počet vyrobených RZ na přání každým rokem roste – rekordní byl loňský rok, kdy jich bylo vyrobeno téměř sedm tisíc.

Počet vyrobených RZ na přání v jednotlivých letech (zdroj: Ministerstvo dopravy ČR)
20164 974
20173 365
20183 541
20193 499
20203 571
20214 939
20224 597
20235 097
20245 872
20256 907

Na jiné auto snadno, na jiné jméno jen krkolomně

Výhoda značek na přání nespočívá jen v možnosti vlastní kombinace znaků, ale i v jejich přenositelnosti – značka je totiž vázána na jméno, majitel ji tak může použít na další dopravní prostředek, jehož je vlastníkem, vždy však pouze na jedno vozidlo. Úskalí, které se nicméně týká i běžných RZ, nastává v případě ztráty nebo krádeže. V takových případech není totiž možné vydat nové tabulky se shodnou skladbou znaků, jako měla ztracená/ukradená RZ. Je tudíž nutné případně zainvestovat do nové značky s jinou kombinací znaků. V případě krádeže, pokud šlo o RZ na přání osazené na automobilu, jde tudíž o trestný čin – způsobená škoda činí 10 tisíc korun (na takovou sumu vyjde vydání dvou tabulek RZ na přání pro automobil – každá stojí pět tisíc Kč).

Vydanou RZ na přání nelze oficiálně převést na jinou osobu. Ale jeden způsob existuje, byť krkolomný a je o rychlosti. Onou cestou je vrácení tabulek na registr vozidel a následná rezervace stejné kombinace jinou osobou. Značku na přání lze nicméně prodat i s příslušným dopravním prostředkem. Ovšem pozor: v takovém případě se dále chová již jako běžná registrační značka, zůstává tedy svázána s daným vozem (již není vázána na majitele) a nelze ji tedy přenášet na jiný.

Minimálně jedno číslo a na některá písmena zapomeňte

V případě auta je značka na přání složena z osmi znaků, pro motocykly je provedena sedmi znaky, v případě mopedu je to pět znaků. Obecně platí, že na značku na přání je možné dát kombinaci čísel a velkých písmen (pouze arabská čísla a latinka bez diakritiky, s výjimkou písmen G, CH, O, Q a W – z důvodu snadné zaměnitelnosti těchto písmen). Značka také musí obsahovat minimálně jedno číslo, nesmí být tedy složena pouze z písmen.

Na značku na přání také není možné dát slova, která jsou hanlivá, podněcují k rasismu, xenofobii a obecně k nenávisti vůči nějaké skupině obyvatel, speciální znaky (- * / ? ! § apod.) nebo zkratky orgánu státní správy, zastupitelského sboru, krajských úřadů a podobně. Neprojdou tedy například zkratky využívané ve veřejné správě jako PČR, HZS, MDCR… Jenže ne vždy jsou tato pravidla striktně dodržována, v provozu je několik RZ na přání s kontroverzním obsahem. Posouzení a schválení textu značky je na rozhodnutí příslušného úřadu. Registr vozidel zároveň pohlídá, aby nebyly vydány dvě totožné značky na přání.

Elo je fér hodnocení, jako v šachu

Pokud hrajete třeba šachy, je vám tento způsob známý. Právě u hry černých proti bílým systém hodnotí výkonnost hráče nebo týmu na základě výsledků jeho her. Dá se aplikovat na jakoukoli hru dvojic nebo družstev: rozdíl v bodech Ela určuje, jak velkou pravděpodobnost výhry daný hráč (soutěžící) má. Jak Elo funguje, se dozvíte v tomto PDF dokumentu nebo na stránkách věnovaných šachu Chess Mates.

