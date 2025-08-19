Fantom českých dálnic opět v akci. Formule měla doprovod, byla i u benzinky

František Dvořák
  11:00
Rudá formule se opět proháněla po české dálnici. Záběry z její jízdy po autostrádě D4 se objevilo na sociálních sítích. Případem se už zabývají policisté, kteří řidiče podezírají hned z několika přestupků. Fantoma českých silnic už neúspěšně nahánějí několik let. Není to totiž poprvé, co se formule vydala do provozu.

Formule, opravdový závodní speciál určený pro jízdu po okruhu, už šestým rokem dráždí českou policii.

„V běžném provozu nemá co dělat, a to kvůli ostrým hranám, nevyhovujícím pneumatikám i proto, že nemá potřebné osvětlení,“ vysvětluje CNN Prima News. „Videozáznam jsme postoupili odboru služby dopravní policie a potažmo dálničnímu oddělení Mníšek pod Brdy, které bude celou situaci prošetřovat,“ uvedla pro policejní mluvčí Vlasta Suchánková.

Bezradný boj policie. Fantoma českých silnic zastaví jen zabavení formule

Dodává, že policistům by nejvíc pomohlo, kdyby řidiče dopadli přímo za volantem, a proto vyzývají svědky, aby v podobných situacích ihned volali na linku 158.

VIDEO: Nechvalně proslulá formule se znovu proháněla po dálnici D4

Formule budila patřičnou pozornost. Když tankovala u čerpací stanici na Dobříši, fotili si ji a natáčeli. Formuli doprovázelo několik dalších vozů, které bude policie hledat. „V prvotní fázi budeme prověřovat řidiče, kteří doprovázeli formuli. Jedná se o řidiče osobních vozidel, u kterých byly čitelné registrační značky. Samozřejmě budeme dále zajišťovat i záznamové kamery z průjezdů. V této souvislosti bych také chtěla požádat řidiče, kteří mají palubní kamery a jízdu formule viděli, zda by nám tyto záznamy poskytli,“ popsala pro CNN Prima News Suchánková.

Podle informací iDNES.cz se tajemná formule při své poslední jízdě pohybovala na úseku dálnice D4 mezi Voznicí, Dobříší a Příbramí, jízda trvala asi 13 minut.

VIDEO: Formule se proháněly po Pražském okruhu. Policie hledá svědky

Poprvé se rudá formule objevila na dálnici D4 v roce 2019. Policisté řidiče dohledali, ale vyvázl bez postihu, kvůli nasazené helmě ho ovšem nedokázali usvědčit. Hned dvě formule se proháněly po pražském okruhu v roce 2023. K formuli Dallara v barvách Ferrari se tehdy přidala ještě žlutá. Speciály pro okruhový seriál GP2 mají přes šest set koní a hmotnost kolem sedmi set kilogramů.

Formule na dálnici? Stačí malá díra a je neřiditelná, potvrzují čeští závodníci

Ani tehdy se šoféry vypátrat nepodařilo. „Případ jsme odložili, jelikož se nám nepodařilo ztotožnit řidiče, který v inkriminovaný čas monopost formule řídil,“ uvedla pro CNN Prima News policejní mluvčí Violeta Siřišťová.

