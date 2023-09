Fantoma českých silnic zastaví jen zabavení formule. Jinak je policie bezradná

Spanilá jízda páru formulí po pražském okruhu vyvolala velkou pozornost. Není to poprvé, kdy by se monoposty ukázaly na českých silnicích. Už v roce 2019 podobnou jízdu řešila příbramská policie, která až překvapivě aktivně pátrala po pilotovi. Policisté v těchto dnech pátrají znovu, ale s největší pravděpodobností k potrestání řidiče znovu nedojde.

Musel by se přiznat

Policie po pilotech monopostů z tohoto týdne pátrá nejen z důvodu, že by jim chyběla registrační značka. Problém je v tom, že jsou technicky nezpůsobilé pro provoz na pozemních komunikacích, přičemž jízda v takovém „autě“ může být pro ostatní účastníky provozu přímo ohrožující. Za takový přestupek řidiči hrozí pokuta až 10 000 Kč a zákaz řízení až na rok.

Má to ovšem háček, který se objevil už v případu formule z roku 2019. Ten tehdy webu Autosalon.tv vysvětlil Tomáš Blecha, jednatel společnosti Právní ochrana řidičů, která tehdy zastupovala řidiče, který byl z jízdy s formulí obviněn. „Protože nikdo dané vozidlo nezastavil, tak nelze jednoznačně říct, že vozidlo bylo opravdu nezpůsobilé. Celá kauza vznikla jen na základě videa, které se dostalo k některým novinářům. Ti se obrátili na Policii ČR s dotazem, zda je možné jezdit s podobným vozem v běžném provozu a zda se nejedná o porušení zákona,“ řekl tehdy Autosalonu.

Dotyčný řidič, a platí to i pro piloty z tohoto týdne, by se tak fakticky museli policii sami přiznat. To nám potvrdil i Michal Dlabola z advokátní kanceláře Géci-Koledová-Dlabola-Průchová. „Pokud se majitel dobrovolně nepřizná, že svůj automobil řídil, bývá přinejmenším obtížné prokázat mu to. Obecně totiž platí zásada presumpce neviny. Čili jsou to příslušné státní instituce, kdo musí prokázat spáchání přestupku konkrétním řidičem. A nutit někoho, aby sám sebe „udal“, nelze, neboť by to bylo v rozporu s českou Listinou základních práv a svobod,“ vysvětlil právník specializovaný na dopravní právo pro iDNES.cz.

Pomůžou svědci?

Vraťme se ještě na chvíli do roku 2019, kdy proběhlo první velké pátrání po formuli. Tehdy se policisté opravdu hodně snažili, aby pilota našli. Vyzvali veřejnost, aby se jim v případě, že by mohla mít informace o tom, kdo monopost řídil, ozvala. A to se také dělo. Ale bez výsledku. „Například jeden velký fanoušek Formule 1, napsal, že na daném videu je určitě bývaly monopost F1 a doporučil policistům obrátit se na společnost Scuderia Praha, tedy dovozce vozidel značky Ferrari, že určitě budou znát totožnost majitele. Policie tak učinila a byla zklamaná, že dovoz se týká jen osobních vozidel, nikoliv monopostů. Následně se na internetu objevil inzerát s velmi podobnou formulí. Policie se chytla uvedeného inzerátu a začala pátrat po majiteli. Požádala o spolupráci i Finanční úřad Středočeského kraje, Finanční správu a Celní úřad, jestli někdo nevlastní, nebo neproclíval monopost formule, který by se podobal tomu na videu. Při této snaze ovšem byla neúspěšná, a tak se držela inzerátu a hledání inzerenta, kterého si předvolala k podání vysvětlení,“ popsal tehdy Blecha webu Autosalon.tv.

Hledat svědky a inzeráty ovšem může být pro policii v konečném důsledku úplně k ničemu. Respektive záleží na jejich průkaznosti. „Samozřejmě lze vycházet i z dalších důkazů, jako jsou třeba výpovědi osob, které řidiče viděly nastupovat, vystupovat anebo přímo řídit, případně z kamerových záznamů, pokud jsou dostatečně průkazné. Dokonce jsem zaregistroval, že někdy byl dokonce vypracováván antropologický znalecký posudek o tom, zda osoba na záznamu je totožná s podezřelým, avšak vyzněl do ztracena právě kvůli špatné kvalitě záznamu. Pokud však žádný takový důkaz neexistuje, nezbývá, než řízení o přestupku zastavit z důvodu, že spáchání přestupku nebylo konkrétní osobě prokázáno,“ vysvětlil nám doktor Dlabola.

Zabavení je jediné řešení

Jak vidno, je tedy velkou otázkou, co s piloty monopostů, které v provozu nemají co pohledávat. A mimochodem, platí to i pro ty, kteří jezdí například bez registračních značek, kdy je jejich identifikace bez přímého zastavení hlídkou prakticky nemožná.

Jedinou možností je, aby policisté využívali takzvané zabírání věci. Zjednodušeně, aby i byť jen podezřelou formuli či auto bez registrační značky prostě zabavili. „Jedinou efektivní možností, jak postihovat „brutální“ či opakované přestupky, tak je zabírání automobilů, při jejichž řízení byly tyto přestupky spáchány, což je možné i v případě, pokud automobil patří jiné osobě nežli řidiči, respektive pokud řidič nebyl zjištěn. Snad by pak byli majitelé formulí „opatrnější“ s vědomím toho, že o svoji formuli mohou přijít, i když jim nikdo nedokáže, že ji řídili. To by však toto ochranné opatření v podobě zabrání věci, tedy automobilu ale muselo být nejprve pravidelně využíváno,“ uzavřel pro iDNES.cz Michal Dlabola.