V létě roku 1986 se odehrála událost, která byla ještě o několik let dříve téměř nepředstavitelná. Nejprestižnější automobilový šampionát světa poprvé zavítal do země východního bloku. Nově vybudovaný okruh Hungaroring nedaleko Budapešti hostil Velkou cenu Maďarska.
Autor: Fortepan / Glósz András
První Velká cena Maďarska na sebe strhla nevídanou pozornost. Nový okruh vznikl v neuvěřitelně krátké době. Stavební práce byly zahájeny v říjnu 1985 a už o necelý rok později zde závodily nejrychlejší monoposty světa.
Autor: Fortepan / Urbán Tamás
V první sezóně však Hungaroring působil místy poněkud provizorním dojmem, týkalo se to především zázemí pro diváky a širšího okolí okruhu. Ovšem účast diváků byla rekordní, do té doby na Velkých cenách neviděná.
Autor: Fortepan / Glósz András
Přibližme si neopakovatelnou atmosféru tohoto závodu prostřednictvím rozsáhlé fotogalerie.
Autor: Fortepan / Urbán Tamás
Vše bylo odstartováno 10. září 1985 v Londýně, kde došlo k podpisu smlouvy o pořádání závodů formule 1 v Maďarsku, tehdy na pět ročníků, to znamená pro období 1986 až 1990. Jen dodejme, že od roku 1986 se na Hungaroringu koná Velká cena Maďarska ve formuli 1 každoročně, což také svědčí o jeho dobré vizitce.
Autor: Fortepan / Urbán Tamás
Předmětnou první smlouvu podepsali tehdejší šéf světového šampionátu formule 1 Bernie Ecclestone a ředitel Maďarského autoklubu Tibor Balogh. Ecclestone se již od počátku 80. let snažil o vstup formule 1 do východního bloku. Jako manažer v tom viděl příležitost, zkrátka to byl nový trh, kde lidé toužili po něčem vyloženě „neproletářském“.
Autor: Fortepan / Urbán Tamás
Ale tak jednoduché to se vstupem formule 1 do východního bloku nebylo. Bernie Ecclestone nejprve koukal po Moskvě, ale tam kvůli zamítavému stanovisku úřadů se svým nápadem pohořel. Nezbývalo než se poohlédnout jinde. Na radu svých maďarských přátel, kteří už v Maďarsku nežili, ale působili právě v oboru formule 1, se zaměřil na Budapešť.
Autor: Fortepan / Urbán Tamás
A v Budapešti, jak již víme, se jeho snaha setkala s kladnou rezonancí. Jak by také ne, tamní tzv. gulášový socialismus tomu nepochybně výrazně napomohl.
Autor: Fortepan / Urbán Tamás
Hungaroring se může pochlubit primátem nejrychleji vybudovaného okruhu formule 1. Stavební práce byly oficiálně zahájeny 1. října 1985. A po osmi měsících už byl samotný okruh připraven k použití, byť mimo samotnou trať to tam stále vypadalo jako na staveništi. A protože před Velkou cenou formule 1 bylo samozřejmě nutné nový okruh nejprve důkladně otestovat, jely se tam první závody už na jaře. Tím prvním byl závod silničních motocyklů, memoriál Jánose Drapála (pojmenovaný po motocyklovém závodníkovi, který zahynul roku předchozího při závodech v Piešťanech)
Autor: Fortepan / Urbán Tamás
A potom přišla revoluce. Desátého srpna se Hungaroring otřásl v základech, jela se tam první Velká cena formule 1 ve východním bloku.
Autor: Fortepan / Urbán Tamás
Účast diváků byla rekordní. Přijela i řada diváků z Československa a jiných socialistických zemí, pro které byly návštěvy závodů formule 1 v západních zemích těžko splnitelným snem. A do Maďarska na Hungaroring mohli vesele jako k Balatonu.
Autor: Fortepan / Glósz András
Na samotný nedělní závod dorazilo podle dobových údajů kolem 200 tisíc diváků. To byl v té době rekordní počet. Hungaroring si tento rekord udržel devět let, než jej v roce 1995 překonala Velká cena Austrálie v Adelaide s návštěvou kolem 210 tisíc diváků.
Autor: Fortepan / Urbán Tamás
První Velkou cenu Maďarska formule 1 vyhrál Brazilec Nelson Piquet z týmu Williams, který 76 kol absolvoval v čase 2:00:34,508. Druhý byl jeho krajan Ayrton Senna z týmu Lotus se ztrátou 17,673 sekundy. Jejich souboj byl jedním z nejpamátnějších z celé sezony. Třetí místo obsadil Piquetův týmový kolega Nigel Mansell se ztrátou jednoho kola.
Autor: Finnish Heritage Agency, Mauritz Antin, CC BY 4.0
Na stupních vítězů. Uprostřed vítěz Nelson Piquet, vlevo druhý Ayrton Senna a vpravo třetí Nigel Mansell.
Autor: Fortepan / Glósz András
Servisní stan italské firmy Pirelli, která zajišťovala pneumatiky pro některé z týmů F1. Druhým, ale úspěšnějším hráčem na stejném poli, byla tehdy americká firma Goodyear. Dlouhá léta „zuřila“ tzv. válka pneumatik. V roli jejich dodavatelů pro F1 se vystřídalo celkem devět významných výrobců (mimo jiných například ještě Dunlop, Firestone nebo Michelin), od roku 2011 je Pirelli monopolním dodavatelem. Pneumatiky je třeba i škrábat/čistit (což se nedělá při samotném závodě), proto vidíme to svinstvo na zemi.
Autor: Fortepan / Urbán Tamás
První Velká cena Maďarska ve formuli 1, srpen 1986
Autor: Fortepan / Glósz András
Samotný závod Velké ceny se sice jel v neděli 10. srpna, ale celý závodní víkend bylo na co se dívat. Každého určitě zaujme pěkný Barkas B 1000 v méně tradičním provedení.
Autor: Fortepan / Urbán Tamás
A dívali se všichni, zde například vidíme hasiče ve službě, kteří sledují závod ze své stříkačky Magirus 170D11.
Autor: Fortepan / Urbán Tamás
Zde jako tribuna posloužila liazka v kropicí verzi.
Autor: Fortepan / Urbán Tamás
V pátek a v sobotu se jezdily volné tréninky a především kvalifikace. Tehdy se ještě konaly dvě kvalifikace, pro výsledné pořadí na startovním roštu byl rozhodující nejlepší čas každého jezdce z obou kvalifikačních jízd. V páteční kvalifikaci zajel nejrychlejší kolo Nigel Mansell s časem 1:30,516 min. Rychlejší byla sobota, kdy exceloval Ayrton Senna s časem 1:29,450 min. První místo na startovním roštu si tak na neděli vybojoval Ayrton Senna, ze druhé pozice startoval Nelson Piquet (1:29.785 min. ze sobotní kvalifikace), ze třetí Alain Prost (1:29.945 min. ze sobotní kvalifikace), ze čtvrté Nigel Mansell (1:30.072 min. ze sobotní kvalifikace) atd.
Autor: Fortepan / Urbán Tamás
Divácky atraktivní byly i doprovodné akce připomínající historii Velkých cen před druhou světovou válkou. Ostatně jedna předválečná Grand Prix se jala právě i v Maďarsku, a to v roce 1936 na trati v budapešťském parku Népliget (česky Lidové sady). Ale zpět do roku 1986, kdy se v pátek 8. srpna konala na Hungaroringu přehlídková jízda historických formulí a druhého dne v sobotu jejich veteránský závod. Velkou pozornost budil například vyobrazený stroj Maserati 8CM.
Autor: Fortepan / Urbán Tamás
Tiskové středisko na Hungaroringu při první Velké ceně Maďarska formule 1
Autor: Fortepan / Urbán Tamás
Velkou cenu Maďarska v roce 1986 vyhrál Nelson Piquet. Závod dokončil v čase 2:00:34,508, průměrná rychlost činila 151,804 km/h.
Autor: Fortepan / Urbán Tamás
Druhé míso na první Velké ceně Maďarska vybojoval Ayrton Senna.
Autor: Fortepan / Urbán Tamás
Třetí míso na první Velké ceně Maďarska vybojoval Nigel Mansell.
Autor: Fortepan / Urbán Tamás
První Velká cena Maďarska. Vpředu se řítí Nelson Piquet z týmu Williams na monopostu Williams FW11 s motorem Honda RA166E V6 Turbo, který nakonec zvítězil. Za ním je Derek Warwick z týmu Brabham na problematickém monopostu Brabham BT55, který závod nedokončil.
Autor: Fortepan / Urbán Tamás
K hezké tradici závodů formule 1 patřily tzv. grid girls. Jejich éra skončila nařízením shora v roce 2018.
Autor: Fortepan / Urbán Tamás
Grid girls, chcete-li dívky ze startovního roštu, plnily propagační a ceremoniální úkoly na trati, ukazovaly startovní čísla a jména jezdců nad jejich pozicemi na startu a podobně. Na této fotce je zajímavý i zobrazený monopost, ještě ho také uvidíme.
Autor: Fortepan / Urbán Tamás
Maďarské grid girls přivezl na Hungaroring autobus značky Ikarus, jak jinak.
Autor: Fortepan / Urbán Tamás
Oděv grid girls na Velké ceně Maďarska v roce 1986 působil v porovnání s ostatními Velkými cenami poněkud svérázně, vypadal úsporněji (není myšleno z pohledu množství použitého materiálu).
Autor: Fortepan / Urbán Tamás
Nigel Mansell v dobrém rozmaru
Autor: Fortepan / Urbán Tamás
Jonathan Palmer z týmu Zakspeed
Autor: Fortepan / Urbán Tamás
Alain Prost z týmu McLaren
Autor: Fortepan / Urbán Tamás
Finský jezdec Keke Rosberg z týmu McLaren
Autor: Finnish Heritage Agency, Mauritz Antin, CC BY 4.0
Rene Arnoux z týmu Ligier
Autor: Fortepan / Urbán Tamás
Rakušan Gerhard Berger s parasolem, jezdec týmu Benetton
Autor: Fortepan / Urbán Tamás
Riccardo Patrese z týmu Brabham se svou tehdejší manželkou Susi
Autor: Fortepan / Urbán Tamás
Nejzajímavějším monopostem sezony 1986 byl Brabham BT55. Kvůli honbě za co nejnižším odporem vzduchu se vyznačoval abnormálně nízkou stavbou, která si vynutila nestandardní uložení motoru (výrazně nakloněný na bok) a vedla k jeho chronickému přehřívání. Vozy měly velký problém s adhezí. Na rovinkách sice dosahovaly vysokých rychlostí, ale špatně akcelerovaly.
Autor: Fortepan / Urbán Tamás
Brabham BT55
Autor: Fortepan / Urbán Tamás
Oba monoposty Brabham BT55 na Hungaroringu pohořely. Riccarda Patrese opustila převodovka, tedy další slabý článek BT55. Naopak jeho týmový kolega Derek Warwick si vedl dobře, než ho zezadu nabořil Michele Alboreto z týmu Ferrari, čímž učinil jeho vůz dále nepoužitelným a Warwick tak musel ze závodu hned odstoupit (o kolo později ho následoval i viník).
Autor: Fortepan / Urbán Tamás
S odklízením monopostu Riccarda Patrese byl trochu problém.
Autor: Fortepan / Glósz András
Odklízení Brabhamu BT55 Riccarda Patrese
Autor: Fortepan / Urbán Tamás
Odklízení Brabhamu BT55 Riccarda Patrese. Jen dodejme, že Patrese v Maďarsku nezlobil pouze jeho vůz, ale i jeden z jeho zubů moudrosti. V pondělí po Velké ceně kvůli tomu dokonce musel na malý chirurgický zákrok.
Autor: Fortepan / Urbán Tamás
Gerhard Berger v monopostu Benetton B186 s motorem BMW M12/13
Autor: Fortepan / Urbán Tamás
Uveďme si startovní rošt první Velké ceny Maďarska od nejlepší pozice: Ayrton Senna (číslo 12, tým Lotus), Nelson Piquet (6, Williams), Alain Prost (1, McLaren), Nigel Mansell (5, Williams), Keke Rosberg (2, McLaren), Patrick Tambay (16, Lola), Stefan Johansson (28, Ferrari), Johnny Dumfries (11, Lotus), René Arnoux (25, Ligier), Alan Jones (15, Lola), Gerhard Berger (20, Benetton), Philippe Alliot (26, Ligier), Teo Fabi (19, Benetton), Riccardo Patrese (7, Brabham), Michele Alboreto (27, Ferrari), Martin Brundle (3, Tyrrell), Alessandro Nannini (24, Minardi), Philippe Streiff (4, Tyrrell), Derek Warwick (8, Brabham), Andrea de Cesaris (23, Minardi), Christian Danner (17, Arrows), Thierry Boutsen (18, Arrows), Piercarlo Ghinzani (21, Osella), Jonathan Palmer (14, Zakspeed), Huub Rothengatter (29, Zakspeed) a Allen Berg (22, Osella).
Autor: Finnish Heritage Agency, Mauritz Antin, CC BY 4.0
Do první řady se tedy postavili Senna a Piquet, zatímco druhou řadu tvořili Prost a Mansell. Na prvních čtyřech startovních pozicích se sešla tehdejší kompletní špička formule 1, čtyři jezdci, kteří v průběhu sezony 1986 bojovali o titul mistra světa.
Autor: Finnish Heritage Agency, Mauritz Antin, CC BY 4.0
Pole position, tedy první místo na roštu, si v kvalifikaci vybojoval Ayrton Senna s Lotusem 98T poháněným motorem Renault Gordini EF15B. Zde vidíme vedle kamionu týmu Lotus Sennův monopost se sejmutou karoserií.
Autor: Fortepan / Urbán Tamás
Hungaroring byl pro jezdce náročnou tratí kvůli velkému množství zatáček (ne v počtu absolutním, ale na velice krátkou trať jich bylo až až), malému počtu míst vhodných k předjíždění a proklatě nízké adhezi, kterou zapříčinila především prašnost okolních polí. Náročnost závodu se projevila i v počtu odstoupivších, z 26 startujících bylo v cíli klasifikováno pouze deset jezdců.
Autor: Fortepan / Urbán Tamás
Konečné pořadí první Velké ceny Maďarska: 1. Nelson Piquet, 2. Ayrton Senna, 3. Nigel Mansell, 4. Stefan Johansson, 5. Johnny Dumfries, 6. Martin Brundle, 7. Patrick Tambay, 8. Philippe Streiff, 9. Philippe Alliot, 10. Jonathan Palmer. Těchto prvních deset jezdců bylo klasifikováno v cíli, přičemž Piquet a Senna absolvovali 76 kol, Mansell a Johansson dokončili 75 kol, Dumfries, Brundle, Tambay a Streiff 74 kol, Alliot 73 kol a Palmer 70 kol.
Autor: Fortepan / Urbán Tamás
Body získané v první Velké ceně Maďarska: Nelson Piquet – 9 bodů, Ayrton Senna – 6 bodů, Nigel Mansell – 4 body, Stefan Johansson – 3 body, Johnny Dumfries – 2 body a Martin Brundle – 1 bod.
Autor: Fortepan / Urbán Tamás
A jak na tom byli jednotliví jezdci v soutěžní sezóně 1986 po Velké ceně Maďarska? Mansell – 55 bodů, Senna – 48 b, Piquet – 47 b, Prost – 44 b, Rosberg – 19, Laffite – 14, Arnoux – 14, Johansson – 10, Berger – 6, Alboreto – 6, Brundle – 5, Fabi – 2, Dumfries – 2, Patrese – 2 a Streiff – 1.
Autor: Fortepan / Urbán Tamás
Závod přinesl jeden z nejlegendárnějších předjížděcích manévrů v historii Formule 1. Nelson Piquet předjel vedoucího Ayrtona Sennu na vnější straně trati těsně před zatáčkou. Přitom na zaprášeném kluzkém asfaltu dostal v nájezdu do zatáčky smyk, se kterým si naštěstí dokázal poradit. Piquet si tak dojel pro historicky první vítězství na Hungaroringu.
Autor: Fortepan / Urbán Tamás
Nigel Mansell měl 8. Srpna 1986 třiatřicáté narozeniny. V den první kvalifikace tak na Hungaroringu dostal nečekaně i tento dort s formulí 1.
Autor: Finnish Heritage Agency, Mauritz Antin, CC BY 4.0
Monopost Lotus 98T s motorem Renault Gordini EF15B
Autor: Fortepan / Urbán Tamás
Alain Prost v monopostu McLaren MP4/2C s motorem TAG-Porsche TTE PO1
Autor: Fortepan / Urbán Tamás
Rene Arnoux v monopostu Ligier JS27 s motorem Renault Gordini EF15
Autor: Fortepan / Urbán Tamás
Alain Prost, jezdec týmu McLaren
Autor: Fortepan / Urbán Tamás
První Velká cena Maďarska ve formuli 1, srpen 1986
Autor: Finnish Heritage Agency, Mauritz Antin, CC BY 4.0
První Velká cena Maďarska ve formuli 1, srpen 1986
Autor: Finnish Heritage Agency, Mauritz Antin, CC BY 4.0
Jezdec Jonathan Palmer z týmu Zakspeed
Autor: Fortepan / Urbán Tamás
První Velká cena Maďarska ve formuli 1, srpen 1986
Autor: Fortepan / Urbán Tamás
Stefan Johansson ve svém monopostu, tým Ferrari
Autor: Fortepan / Urbán Tamás
Pravděpodobně v té době pomocník mechaniků Rod MacLeod v týmu McLaren
Autor: Fortepan / Urbán Tamás
V monopostu Keke Rosberg, tým McLaren
Autor: Fortepan / Urbán Tamás
První Velká cena Maďarska ve formuli 1, srpen 1986
Autor: Fortepan / Urbán Tamás
První Velká cena Maďarska ve formuli 1, srpen 1986
Autor: Fortepan / Urbán Tamás
První Velká cena Maďarska ve formuli 1, srpen 1986
Autor: Finnish Heritage Agency, Mauritz Antin, CC BY 4.0
První Velká cena Maďarska ve formuli 1, srpen 1986
Autor: Fortepan / Urbán Tamás
Alessandro Nannini, tým Minardi
Autor: Fortepan / Urbán Tamás