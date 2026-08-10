Když formule 1 prorazila železnou oponu. A trhla rekord v návštěvnosti

První Velká cena Maďarska na sebe strhla nevídanou pozornost. Nový okruh vznikl v neuvěřitelně krátké době. Stavební práce byly zahájeny v říjnu 1985 a už o necelý rok později zde závodily nejrychlejší monoposty světa.
V první sezóně však Hungaroring působil místy poněkud provizorním dojmem, týkalo se to především zázemí pro diváky a širšího okolí okruhu. Ovšem účast diváků byla rekordní, do té doby na Velkých cenách neviděná.
Přibližme si neopakovatelnou atmosféru tohoto závodu prostřednictvím rozsáhlé fotogalerie.