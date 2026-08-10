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Když formule 1 prorazila železnou oponu. A trhla rekord v návštěvnosti

Radek Folprecht
V létě roku 1986 se odehrála událost, která byla ještě o několik let dříve téměř nepředstavitelná. Nejprestižnější automobilový šampionát světa poprvé zavítal do země východního bloku. Nově vybudovaný okruh Hungaroring nedaleko Budapešti hostil Velkou cenu Maďarska.

První Velká cena Maďarska na sebe strhla nevídanou pozornost. Nový okruh vznikl v neuvěřitelně krátké době. Stavební práce byly zahájeny v říjnu 1985 a už o necelý rok později zde závodily nejrychlejší monoposty světa.

V první sezóně však Hungaroring působil místy poněkud provizorním dojmem, týkalo se to především zázemí pro diváky a širšího okolí okruhu. Ovšem účast diváků byla rekordní, do té doby na Velkých cenách neviděná.

Přibližme si neopakovatelnou atmosféru tohoto závodu prostřednictvím rozsáhlé fotogalerie.

První Velká cena Maďarska Formule 1, rok 1986
První Velká cena Maďarska F1, 1986, (foto 02y)
První Velká cena Maďarska Formule 1, rok 1986
První Velká cena Maďarska F1, 1986, (foto 04b)
První Velká cena Maďarska F1, 1986, (foto 02l)
69 fotografií
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