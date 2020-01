Formule 1 má plán záchrany: efektivní dvoutakty a syntetické ekopalivo

Formuli 1 čeká velká změna pravidel: ta aktuální přijde v roce 2021 a měla by se týkat především aerodynamiky vozů a rozpočtových stropů. Naopak pohonné jednotky zůstanou zachovány ve stávající hybridní podobě šestiválců s objemem 1,6 litru. Právě změny v oblasti pohonných jednotek by pak měly být hlavním bodem další velké chystané změny, která by mohla přijít zhruba v roce 2025 nebo 2026.

Královna motorsportu totiž hledá způsob, jak splnit aktuální požadavky na ekologii, a přitom si zachovat svou tvář. Formule 1 už dříve oznámila svůj cíl stát se do roku 2030 uhlíkově neutrálním podnikem, a právě nový pohon by k tomu měl být zásadním klíčem. Přitom disciplína nechce jít, alespoň prozatím, cestou úplného opuštění spalovacích motorů.

„Jsem velmi nakloněn tomu, aby to byly dvoutakty,“ prohlásil Pat Symonds, technický ředitel F1, na adresu pohonných jednotek na konferenci organizace Motorsport Industry Association (Asociace průmyslu v motorsportu). Ta byla věnována právě energetické efektivitě v motoristickém sportu.

Podle Symondse by řešení, ve kterém by ještě figurovalo syntetické palivo vyrobené z uhlíku zachyceného z atmosféry a přebytečné elektřiny z obnovitelných zdrojů, bylo ekologičtější než Formule E. U ní podle něj tvoří výraznou část uhlíkové stopy sportu výroba baterií. Nové palivo by bylo „ušito“ na míru novým motorům, což by přispělo k další efektivitě. A kromě pohonu formulí by mohlo pohánět třeba i letadla, která vozí „cirkus“ F1 po celém světě.

Dvoutaktní motory nejsou něco, co by si dnešní motoristé spojovali s královskou disciplínou motorsportu a ekologií. Vzpomínky na hlučné kouřící bakelitové zázraky z NDR v podobě ikonických trabantů jsou silné především v Evropě, Symonds přesto věří, že dvoutakty mohou být budoucností motorsportu. „Jsou mnohem efektivnější, jejich výfuk zní skvěle a řada problémů starých dvoutaktů je už dnes dávno vyřešena,“ prohlásil někdejší inženýr a manažer týmů Renault a později Williams. Podle něj jsou moderní dvoutakty efektivní a mají před sebou budoucnost.

Nové dvoutakty by měly být nadále spojeny s hybridním ústrojím. Výhodou dvoutaktních motorů by podle Symondse měla být i vysoká „hustota“ výkonu, kdy píst vykonává pracovní cyklus dvakrát častěji než u stávajících motorů. Jakou konkrétní podobu – od konfigurace přes počet válců až po objem – by motory měly mít, zatím není vůbec jasné.

Pravidla by ale měla být poměrně striktní a mnoho součástí jasně definovaných, aby se podařilo udržet náklady na přijatelné úrovni. F1 by tedy měla připravit základní rámec pravidel podobně, jako tomu bylo u chystaných změn v oblastech šasi a aerodynamiky. Díky tomu, že mají současné pohonné jednotky pokračovat do roku 2025, má podle Symondse formule 1 čas technickou stránku vyřešit.

„Na elektromobilech není nic špatného, ale existují důvody, proč nejsou řešením pro každého,“ dodal Symonds, proč má jít F1 cestou hybridních jednotek. „Domnívám se, že spalovací motory mají před sebou dlouhou budoucnost, myslím, že je delší, než si mnoho politiků uvědomuje, protože oni všechno vsází na elektromobily,“ doplnil Symonds.

Naopak budoucnost fosilních paliv je podle něj nejasná. „Může se stát, že další pohonná jednotka, kterou připravíme, bude tou poslední, která bude fungovat na tekuté uhlovodíky. Je velká šance, že i do budoucna tu bude spalovací motor, ale možná bude poháněn vodíkem,“ prohlásil technický šéf F1 na konferenci.

Jak bude vývoj pohonných jednotek ve formuli vypadat, to ukáže až čas. Jisté je, že vedení sportu v čele s majitelem seriálu Liberty Media se snaží mít nad podobou techniky větší kontrolu než například Bernie Ecclestone v minulosti. Zároveň je ale vedení otevřené širším diskusím s jednotlivými týmy, pro které nemusí být aktuální nápad dvoutaktních motorů zrovna lákavý.