V automobilovém průmyslu móda porazila praktičnost. Zákazníci se zamilovali do vozů SUV (sportovně užitkové vozidlo) a opustili praktičtější kategorii MPV (víceúčelové vozidlo). Esúvéčka jsou na pohled chlapáčtější, šik. Pokud ale hledáte opravdového přeborníka na přepravu osob a nákladu, dobrodružnou dovolenou nebo máte velkou rodinu, kategorie MPV stále zůstává nepřekonatelná. Ideálním řešením pro ty, kdo nechtějí dělat kompromisy, je Ford Tourneo Custom.
Tourneo Custom je multitalent. Totální. V prostoru, uživatelském komfortu, pohonu, spotřebě, výkonu. Vlastně můžete mít cokoliv, co si budete přát. A nenechte se zmýlit prvním pohledem. Auto vypadá jako dodávka, ale je mnohem sofistikovanější. Poslouchejte: dvě délky, x možností úpravy interiéru pro až devět pasažérů, nosiče na střechu, na tažné ale i do interiéru. Auto můžete mít s dieselovým motorem, s plug-in benzínovým hybridem nebo s pohonem čistě na elektřinu. A můžete mít i čtyřkolku. Nové akční ceny jsou přitom velmi přívětivé.
Tankujte, co je libo
Motory můžeme začít, ten výběr je na dnešní dobu téměř neuvěřitelný. Jezdíte převážně dlouhé cesty po dálnici? Můžete mít dieselový agregát 2.0 EcoBlue s výkonem 110 kW a pohonem přední nápravy, nebo s výkonem 125 kW a pohonem všech kol.
Bude váš Ford Tourneo Custom především městský a příměstský rozvážkový vůz? Ať už s dětmi do školy nebo třeba s hotelovými zákazníky po památkách a na letiště? Volte E-Tourneo Custom s čistě elektrickým pohonem. Baterie má kapacitu 71 kWh, motor pak disponuje výkonem 160 kW u verze s pohonem zadní nápravy a 210 kW u verze s pohonem všech kol. Normovaný dojezd je přes 300 kilometrů.
A naše doporučení? Sametový plug-in hybrid. Ten je kombinací 2,5litrového benzínového agregátu Duratec a elektromotoru. Akumulátor má využitelnou kapacitu 11,8 kWh a výkon zařízení je 171 kW. Ford má s tímto systémem dlouholeté zkušenosti, podobný systém je velmi populární například v modelu Kuga. Po městě se pohybujete plynule a s okamžitou reakcí plynového pedálu na elektřinu, mimo město vám výborný dojezd zajistí benzínový agregát, celkový výkon je přesvědčivý a spotřeba tak nízká, že jí nebudete věřit – prakticky shodná jako u dieselových verzí. Čistě na elektřinu lze ujet i přes 50 kilometrů, což obvykle stačí na denní městské rodinné pojížďky. Kdo vyzkoušel, už nic jiného nechce.
Ceny jsou výhodné a naprosto vyrovnané
Ale výběr pohonu je pouze na vás. Ford s akční nabídkou srazil ceny jednotlivých variant až o 300 000 korun a v modelové řadě Titanium jsou ceny jednotlivých verzí pohonu velmi vyrovnané. I elektrická verze se vejde pod milion korun bez DPH, základní naftová pak začíná na akčních 879 000 korunách bez daně. Výbava Titanium je velmi bohatá, ale podle potřeby si samozřejmě můžete auto dovybavit podle vlastních potřeb.
Interiér je maximálně variabilní. Cestujících se do Tournea Custom vejde osm až devět podle verze. Dvě délky vozu znamenají i dvě délky rozvoru, což má logicky vliv na vnitřní prostor. V přední řadě můžete mít vedle sedadla řidiče už jen druhé samostatné sedadlo, ale na výběr je i praktické dvojsedadlo. V druhé a třetí řadě mohou být až tři samostatná sedadla s tím, že ty v druhé řadě lze otočit proti směru. Cestující vzadu tak budou sedět proti sobě. ze zadních sedadel lze udělat stolky a pozor, stoleček lze vytvořit i ze sklopného volantu.
Variabilita a prostornost
Prostorný interiér lze samozřejmě využít i pro převoz nákladu. Pokud vyjmete obě zadní řady sedadel, tak máte ložnou délku u podlahy 2,6 až tři metry podle verze auta (L1 nebo L2) Chcete raději litry? Pak ve stejném režimu máte po střechu až 5 - 6 000 litrů prostoru. Ale i se třemi řadami sedadel má zavazadlový prostor u krátké verze stále luxusních 621 litrů a u dlouhé pak 747 litrů (měřeno po opěradla sedadel
).
V rámci interiéru můžete místo zadních sedadel instalovat nosiče kol. Ano, dovnitř a nemusíte je dávat na střechu nebo na tažné zařízení. Tažné pak umožňuje zapojit brzděný přívěs až o hmotnosti 2 500 kilogramů. I plug-in verze utáhne 1 850 kg těžký přívěs a základní elektro verze pak dvoutunový přívěs, což je další důkaz univerzálnosti.
Ford Tourneo Custom je prostě ideální vůz, který poslouží rodinným potřebám, ale zároveň ho lze využít i pro podnikání a další činnosti. Ford při konstruování vozu myslel na co nejlepší ergonomii, takže řidič se může těšit z dostatku fyzických ovládacích prvků – tlačítek. Na palubě je i dost zásuvek USB a to jak v nejmodernější variantě USB-C, tak i velké USB-A. Samozřejmostí je výkonná klimatizace a topení, v druhé řadě sedadel jsou výdechy a také ovládací panel klimatizace. Variabilní interiér si snadno upraví kdokoliv, práce s posuvnými sedadly je velmi snadná, všechno funguje lehce.