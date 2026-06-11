Akční rodiny, které mají víc potomků, často potřebují na palubu auta dostat objemné věci: kola, lezeckou výbavu, paddleboardy… Ještě před pár lety by sáhly po MPV, tedy vozidle s podvozkem z osobního auta, karoserií na lehkých steroidech a interiérem s co největší variabilitou.
Jenže Multi-Purpose Vehicle alias velkoprostorové vozy z nabídek automobilek prakticky vymizely. Potřeba naskládat všechny ty věci do auta však ne. Část takových zákazníků volí „esúvéčka“, na zbývající myslí automobilky s osobními verzemi dodávek.
To je i příběh modelu Ford Tourneo Custom v plug-in hybridní verzi. Auto, které se prosadilo ve flotilách sanitek i mezi řemeslníky, nabízí v osobní verzi mimořádně variabilní prostor. Ve zcela rovné podlaze jsou tři páry kolejnic.
Dvě zadní řady sedadel osmimístného vozu tvoří jednoduše posuvná oddělená sedadla. K jejich rozhýbání není potřeba nikterak brutální fyzická síla, tady konstruktéři evidentně mysleli na jemnou ženskou ruku. Sedačky se v kolejnicích dají odaretovat z přední i zadní strany, žádné obíhání auta při komplikovanější nakládce nehrozí.
Ani cestující ve třetí řadě, na rozdíl od některých SUV, nebudou strádat kvůli nedostatku místa pro nohy anebo nad hlavou. Pro druhou řadu jsou ve stropnici k dispozici výdechy klimatizace a malý displej, pomocí nějž se dá v této zóně upravovat teplota. Pokud je potřeba oddělit třeba znesvářené potomky, sklopením prostředního sedadla vzniká stolek s držáky na nápoje a rovnou plochou. Sedadla je možné otočit i proti směru jízdy, takže dodávka hravě zvládne i konferenci na cestách.
Ford Tourneo Custom Active L2 PHEV v číslech
Při pohledu na celou baterii USB-C konektorů rozesetých po palubě je jasné, že designéři interiéru věděli, s jakým zařízením v ruce dnes cestující tráví čas. Na palubní desce nechybí ani starší konektory USB-A, ovšem tourneo „umí“ i bezdotykové nabíjení.
Na šoféra pak čeká nekulatý volant, na jehož osmiboký tvar je potřeba si chvíli zvykat. Éra aut bez fyzických přepínačů je – díky všem motoristickým bohům – snad definitivně pryč. Pod 13palcovým displejem je lišta tlačítek a i na volantu řidič pracujete s fyzickými čudlíky.
V kopcích
Mezi cyklisty se říká, že na výjezd kopce z Řevnic do Mníšku pod Brdy po silnici 116 potřebuje člověk nohy v ideální kondici. Krásná okreska v sérii serpentin od Berounky prudce stoupá listnatými lesy. O prvním letním víkendu letošního roku sem svoje nohy přijela potrápit spousta jezdkyň a jezdců na silničních kolech.
A nepřímo prověřili i pohonnou soustavu testovaného vozu. Na úzké a nepřehledné silnici totiž každé předjetí usilovně šlapajícího cyklisty vyžadovalo rychlou akci. A v ní model Tourneo Custom s plug-in hybridním pohonem a automatickou převodovkou exceloval. Na prudké sešlápnutí pedálu dodávka reagovala příkladnou agilitou – kopec nekopec. Elektrický doping fungoval. Spalovací část soustavy šla rychle do otáček a za poněkud hlučnější kulisy přebírala žezlo.
Naopak ve městě plug-in hybridní systém posádku rozmazluje. Rozjezdy či parkovací manévry na elektřinu jsou plynulé a tiché. Spalovací motor se v městském provozu přidává téměř neslyšně a jeho vstup do hry často prozradí jen rozsvícení ikonky na palubní desce.
Vozidlo samozřejmě umí energii taky získávat zpět. Při sjezdech kopců kolem Berounky, kudy vedla testovací trasa, Ford Tourneo Custom pilně rekuperoval, a přitom – bez zapnutého tempomatu – držel rychlost. U testovaného vozidla, které bylo úplně nové, se spotřeba pohybovala mírně nad šesti litry benzinu na sto kilometrů. Většina trasy přitom vedla po frekventovaných silnicích okresního formátu.
Poslední čtvrt století se píše o tom, jak se jízda v dodávce přibližuje komfortu osobních aut. Ford Tourneo Custom tento trend víc než potvrzuje: nabízí pohodlné svezení, velmi dobrý výhled před auto, a navíc uveze 800 kilogramů zátěže.
Od dieselu po čistou elektřinu
Rovnice, že dodávka rovná se diesel, už neplatí. Ford u modelu Tourneo Custom nabízí celou škálu pohonných jednotek. Kromě testovaného plug-in hybridu ve spojení s benzinovým motorem, který je nabízen výhradně s poháněnou přední nápravou, je k dispozici i elektromobil Ford E-Tourneo Custom.
Zákazníci si ho mohou objednat se zadní poháněnou nápravou, případně pohonem všech kol AWD. A v nabídce nechybí ani tradiční „nafťák“, tedy motor EcoBlue. Tato motorizace umí pohánět buď jen přední (s šestistupňovým manuálem), nebo všechna kola. Verze AWD už je osazena automatickou převodovkou.