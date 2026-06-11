Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Náhradou za chybějící MPV je dodávka. Obří ford je úsporný i s benziňákem

Autor:
Osm míst k sezení, velký kufr a spotřeba mírně nad šesti litry benzinu na sto kilometrů. To vše s autem, které má na délku přes pět metrů. Na první pohled nesmysl, ale automobilka Ford s modelem Tourneo Custom ukazuje, že to jde.

Akční rodiny, které mají víc potomků, často potřebují na palubu auta dostat objemné věci: kola, lezeckou výbavu, paddleboardy… Ještě před pár lety by sáhly po MPV, tedy vozidle s podvozkem z osobního auta, karoserií na lehkých steroidech a interiérem s co největší variabilitou.

Ford Tourneo Custom plug-in hybrid, výrobce uvádí spotřebú dle WLTP 4,2 až 4,4 litru benzinu při nabité baterii.
Ford Tourneo Custom plug-in hybrid, v interiéru nechybí řada USB konektorů.
Ford Tourneo Custom plug-in hybrid v delší verzi měří 5450 mm a nabízí osm míst k sezení.
Ford Tourneo Custom plug-in hybrid, pohled na pracoviště řidiče s 13palcovou obrazovkou
Ford Tourneo Custom plug-in hybrid, pohled couvací kamery na 13tipalcovém displeji.
12 fotografií

Jenže Multi-Purpose Vehicle alias velkoprostorové vozy z nabídek automobilek prakticky vymizely. Potřeba naskládat všechny ty věci do auta však ne. Část takových zákazníků volí „esúvéčka“, na zbývající myslí automobilky s osobními verzemi dodávek.

To je i příběh modelu Ford Tourneo Custom v plug-in hybridní verzi. Auto, které se prosadilo ve flotilách sanitek i mezi řemeslníky, nabízí v osobní verzi mimořádně variabilní prostor. Ve zcela rovné podlaze jsou tři páry kolejnic.

Dvě zadní řady sedadel osmimístného vozu tvoří jednoduše posuvná oddělená sedadla. K jejich rozhýbání není potřeba nikterak brutální fyzická síla, tady konstruktéři evidentně mysleli na jemnou ženskou ruku. Sedačky se v kolejnicích dají odaretovat z přední i zadní strany, žádné obíhání auta při komplikovanější nakládce nehrozí.

ford megovka červen 2026 desktop

Ani cestující ve třetí řadě, na rozdíl od některých SUV, nebudou strádat kvůli nedostatku místa pro nohy anebo nad hlavou. Pro druhou řadu jsou ve stropnici k dispozici výdechy klimatizace a malý displej, pomocí nějž se dá v této zóně upravovat teplota. Pokud je potřeba oddělit třeba znesvářené potomky, sklopením prostředního sedadla vzniká stolek s držáky na nápoje a rovnou plochou. Sedadla je možné otočit i proti směru jízdy, takže dodávka hravě zvládne i konferenci na cestách.

Ford Tourneo Custom Active L2 PHEV v číslech

  • délka: 5450 mm
  • rozvor: 3500 mm
  • spalovací motor: benzinový čtyřválec 2.5 Duratec
  • celkový výkon pohonné soustavy: 171 kW
  • převodovka: eCVT
  • točivý moment (spalovací motor): 209 Nm
  • točivý moment (elektromotor): 320 Nm
  • využitelná kapacita baterie: 11,8 kWh
  • spotřeba (dle WLTP): 4,2–4,4 při nabité baterii
  • základní cena: 1 551 825 Kč

Při pohledu na celou baterii USB-C konektorů rozesetých po palubě je jasné, že designéři interiéru věděli, s jakým zařízením v ruce dnes cestující tráví čas. Na palubní desce nechybí ani starší konektory USB-A, ovšem tourneo „umí“ i bezdotykové nabíjení.

Na šoféra pak čeká nekulatý volant, na jehož osmiboký tvar je potřeba si chvíli zvykat. Éra aut bez fyzických přepínačů je – díky všem motoristickým bohům – snad definitivně pryč. Pod 13palcovým displejem je lišta tlačítek a i na volantu řidič pracujete s fyzickými čudlíky.

V kopcích

Mezi cyklisty se říká, že na výjezd kopce z Řevnic do Mníšku pod Brdy po silnici 116 potřebuje člověk nohy v ideální kondici. Krásná okreska v sérii serpentin od Berounky prudce stoupá listnatými lesy. O prvním letním víkendu letošního roku sem svoje nohy přijela potrápit spousta jezdkyň a jezdců na silničních kolech.

A nepřímo prověřili i pohonnou soustavu testovaného vozu. Na úzké a nepřehledné silnici totiž každé předjetí usilovně šlapajícího cyklisty vyžadovalo rychlou akci. A v ní model Tourneo Custom s plug-in hybridním pohonem a automatickou převodovkou exceloval. Na prudké sešlápnutí pedálu dodávka reagovala příkladnou agilitou – kopec nekopec. Elektrický doping fungoval. Spalovací část soustavy šla rychle do otáček a za poněkud hlučnější kulisy přebírala žezlo.

Naopak ve městě plug-in hybridní systém posádku rozmazluje. Rozjezdy či parkovací manévry na elektřinu jsou plynulé a tiché. Spalovací motor se v městském provozu přidává téměř neslyšně a jeho vstup do hry často prozradí jen rozsvícení ikonky na palubní desce.

Vozidlo samozřejmě umí energii taky získávat zpět. Při sjezdech kopců kolem Berounky, kudy vedla testovací trasa, Ford Tourneo Custom pilně rekuperoval, a přitom – bez zapnutého tempomatu – držel rychlost. U testovaného vozidla, které bylo úplně nové, se spotřeba pohybovala mírně nad šesti litry benzinu na sto kilometrů. Většina trasy přitom vedla po frekventovaných silnicích okresního formátu.

Poslední čtvrt století se píše o tom, jak se jízda v dodávce přibližuje komfortu osobních aut. Ford Tourneo Custom tento trend víc než potvrzuje: nabízí pohodlné svezení, velmi dobrý výhled před auto, a navíc uveze 800 kilogramů zátěže.

Od dieselu po čistou elektřinu

Rovnice, že dodávka rovná se diesel, už neplatí. Ford u modelu Tourneo Custom nabízí celou škálu pohonných jednotek. Kromě testovaného plug-in hybridu ve spojení s benzinovým motorem, který je nabízen výhradně s poháněnou přední nápravou, je k dispozici i elektromobil Ford E-Tourneo Custom.

Zákazníci si ho mohou objednat se zadní poháněnou nápravou, případně pohonem všech kol AWD. A v nabídce nechybí ani tradiční „nafťák“, tedy motor EcoBlue. Tato motorizace umí pohánět buď jen přední (s šestistupňovým manuálem), nebo všechna kola. Verze AWD už je osazena automatickou převodovkou.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Ruský dinosaurus inovuje. Niva dostala k 49. narozeninám jeden klíček a airbag

Tvar Nivy se od roku 1977 téměř nezměnil, jediným ústupkem jsou modernizované...

Legendární Lada Niva ke svým 49. narozeninám obdržela injekci moderny, ze které staromilcům ukápne slza, zatímco milovníci absurdního humoru dostanou záchvat smíchu. Ruský dinosaurus má nově porci...

Pokud se nerozpadl jako SSSR, jezdí dodnes. GAZ-53 trhl výrobní rekord

GAZ-53

Nepočetnějším sovětským užitkovým automobilem se stal GAZ-53. Vyráběl se déle než třicet let, samozřejmě bez výraznějších modernizací. Výčet verzí má ovšem bohatý, vedle obligátních valníků to jsou...

Italská horká krev v německé uniformě. Audi Nuvolari šokovalo v Monaku

Vnější panely karoserie jsou vyrobeny z polymeru vyztuženého uhlíkovými vlákny....

V zádi mu bije divoké italské srdce, ale navenek ho svazuje nekompromisní německý střih. Výsledek rozhodně vyrazí dech. Audi v Monaku před Velkou cenou F1 odhalilo zbrusu nové monstrum Nuvolari. S...

Expediční garsonka i dětský bunkr. Střešní stan otestovala královna silnic

Škoda Octavia Combi se střešním stanem Sovnaran Skalmutt

Osm matic, dva příčníky a chvíle montování. Vyzkoušeli jsme, jak funguje nejprodávanější auto v Česku se střešním stanem, do kterého se vejde klasická tuzemská rodina, tedy dva dospělí a dvě děti.

Minecraft na kolech. Vypadá jako land rover, stojí půlku a má otvírák na lahváče

ICH-X K3 z portfolia italské značky DR Automobiles vychází z čínského modelu...

Nový terénní model z portfolia italské značky DR Automobiles na českém trhu vypadá, jako by právě přijel z kostičkového světa hry Minecraft. Působí jako výsledek divokého večírku designérů Fordu a...

Automobilové poklady projedou Československem, nocují na ulici

Tatra T77 (1934)

Letošní vzpomínkové jízdy 1000 mil československých z Prahy do Bratislavy a zpět se zúčastní 130 historických automobilů, tedy stejně jako loni. Na start je přihlášeno rekordních 67 vozů...

11. června 2026

Pokuty pro čumily. Za natáčení cizí nehody je až 10 tisíc

Nevěnování dostatečné pozornosti řízení je absolutně nejvýraznější příčinou...

S těmi, kdo natáčejí nehody a zhoršují tak dopravní situaci měli policisté plné ruce práce naposledy před pár dny na D2. Už v minulosti za natáčení nehod padaly pokuty.

11. června 2026

Náhradou za chybějící MPV je dodávka. Obří ford je úsporný i s benziňákem

Ford Tourneo Custom plug-in hybrid, výrobce uvádí spotřebú dle WLTP 4,2 až 4,4...

Osm míst k sezení, velký kufr a spotřeba mírně nad šesti litry benzinu na sto kilometrů. To vše s autem, které má na délku přes pět metrů. Na první pohled nesmysl, ale automobilka Ford s modelem...

11. června 2026

Ruský dinosaurus inovuje. Niva dostala k 49. narozeninám jeden klíček a airbag

Tvar Nivy se od roku 1977 téměř nezměnil, jediným ústupkem jsou modernizované...

Legendární Lada Niva ke svým 49. narozeninám obdržela injekci moderny, ze které staromilcům ukápne slza, zatímco milovníci absurdního humoru dostanou záchvat smíchu. Ruský dinosaurus má nově porci...

10. června 2026,  aktualizováno  15:01

Bentley Flying Spur dostal více hybridních koní. Za novými světly má osmiválec

Exkluzivně
Bentley Flying Spur

Nový supersedan Bentley Flying Spur působí ještě okázaleji a veze ještě více výkonu. Obklady jsou dřevěné a audio uspokojí i virtuozy. Na přání může dostat laděný výfuk. Prezentace pro několik...

10. června 2026

Opel přežije. Stellantis plánuje investovat v Německu více než miliardu eur

Opel zase vsadil na světla. Modernizovaná Astra má svítící logo a linky, které...

Německá automobilka Opel, která patří do automobilové skupiny Stellantis, investuje do roku 2030 v Německu více než jednu miliardu eur (24,2 miliardy Kč).

10. června 2026

Konec elektrické ideologie, Stellantis volí pragmatismus. Půjčí fabriky Číně

Premium
Fiat Grizzly

Globální automobilový průmysl se léta snažil přesvědčit investory, zákazníky i zákonodárce, že budoucnost je černobílá: definovaná výhradně softwarem, stoprocentními elektromobily a autonomním...

10. června 2026

Rodinný multipřeborník zvládne cestování úplně jinak. Prostor a pohon si zamilujete

Advertorial
Nepřehlédnutelné provedení Active v barvě červená Artisan

Jste početnější rodina a váš život je aktivní? Možná už víte, že populární SUV nemusí být vždy tou nejlepší volbou, pokud hledáte maximální vnitřní prostor. SUV jsou skvělá, ale když přijde na...

9. června 2026

Expediční garsonka i dětský bunkr. Střešní stan otestovala královna silnic

Škoda Octavia Combi se střešním stanem Sovnaran Skalmutt

Osm matic, dva příčníky a chvíle montování. Vyzkoušeli jsme, jak funguje nejprodávanější auto v Česku se střešním stanem, do kterého se vejde klasická tuzemská rodina, tedy dva dospělí a dvě děti.

9. června 2026

Pokud se nerozpadl jako SSSR, jezdí dodnes. GAZ-53 trhl výrobní rekord

GAZ-53

Nepočetnějším sovětským užitkovým automobilem se stal GAZ-53. Vyráběl se déle než třicet let, samozřejmě bez výraznějších modernizací. Výčet verzí má ovšem bohatý, vedle obligátních valníků to jsou...

9. června 2026

Nejnebezpečnější práce? Posadí vás do pojízdné rakve a jdou po vás hrdlořezové

Premium
Aby to bylo co nejlevnější, respektive nejdostupnější pro co nejširší záběr...

Profese, která jinde znamená obyčejnou práci, tu připomíná cejch smrti. Taxikáři v mexické Xalapě jsou každodenně vystaveni rozmarům drogových kartelů, násilí konkurentů a loupežným přepadením....

9. června 2026

Italská horká krev v německé uniformě. Audi Nuvolari šokovalo v Monaku

Vnější panely karoserie jsou vyrobeny z polymeru vyztuženého uhlíkovými vlákny....

V zádi mu bije divoké italské srdce, ale navenek ho svazuje nekompromisní německý střih. Výsledek rozhodně vyrazí dech. Audi v Monaku před Velkou cenou F1 odhalilo zbrusu nové monstrum Nuvolari. S...

8. června 2026,  aktualizováno  15:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.