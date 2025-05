Část 1/3

Ford Scorpio byl v roce 1985 představen jako následovník Fordu Granada. V roce 1990 prodělal lehký facelift, ve stejném roce začala výroba sedanu. O dva roky později přišlo provedení kombi a v roce 1995 druhá generace modelu.

Model byl ve výrobě se čtyř a pětidveřovou karoserií i v provedení kombi, se čtyřválcovými a šestiválcovými motory o výkonech od 51 kilowattů (69 koní) do 152 kilowattů (207 koní) a s pohonem zadních kol, k mání byla i verze s pohonem obou náprav (dodavatel Ferguson). „Nabídka motorů kopírovala to, co měl Ford aktuálně k dispozici – tedy většinou se jednalo o agregáty zděděné po starších modelech a průběžně zlepšované. Z hlediska použité techniky se u Scorpia jednalo o zvětšenou kopii modelu Ford Sierra,“ popisuje wikipedia.

Z hlediska konstrukce se jednalo o průlomový model, neboť při vývoji bylo použito v dosud nevídané míře počítačů.

I přesto, že se Scorpio nemohlo rovnat prémiovým modelům značek BMW nebo Mercedes, i když si to tak u Fordu přáli, bylo ceněno pro pohodlnou a prostornou kabinu. A v průběhu výroby si připsalo významné prvenství: stalo se prvním sériově vyráběným vozem vybaveným systémem ABS napříč celou nabídkou modelu.