Ford nabídne dostupné elektromobily na platformě Renaultu. Ten je bude vyrábět

Autor:
Automobilka Ford oznámila významné strategické partnerství s Renaultem, jejímž cílem je uvést na evropský trh dva cenově dostupné elektromobily. Chce tak čelit čínské konkurenci a získat zpět ztracený tržní podíl. Tento krok je i reakcí na nízkou poptávku po elektrických modelech Explorer a Capri.
Ford uvede na trh nejméně dva nové elektromobily založené na platformě AmpR od...

Ford uvede na trh nejméně dva nové elektromobily založené na platformě AmpR od Renaultu. Jedním má být nástupce modelu Fiesta. Na rozdíl od námi s pomocí umělé inteligence vygenerovaných obrázků se nemá jednat jen o pouhý přeznačený renault. | foto: Renault/AI

Druhým elektrickým modelem Fordu založeným na platformě AmpR od Renaultu má být...
Elektrický Renault 5 na autosalonu v Ženevě
Renault mimo jiné vystavuje model R4 E-Tech.
Elektrický Renault 5 na autosalonu v Ženevě 2024
23 fotografií

Základem pro nové modely Fordu se stane platforma AmpR od Renaultu, která tvoří základ populárního elektromobilu Renault 5. Prvním modelem, který pravděpodobně dorazí počátkem roku 2028, má být dlouho očekávaný nástupce modelu Fiesta, jehož prostřednictvím se Ford vrátí do klíčového segmentu malých aut, který opustil v roce 2023. Druhým plánovaným vozem je malý elektrický crossover odvozený od Renaultu 4, který by mohl nahradit Pumu Gen-E. Oba chystané elektromobily značky Ford se budou vyrábět v továrně v závodě Renaultu ElectriCity v Douai v severní Francii. A tím to nejspíš nekončí. Obě společnosti totiž navíc dále prozkoumají možnost spolupráce v segmentu užitkových vozidel v Evropě. Důvod je zřejmý – úspory z rozsahu.

Renault 5: nekonečně stylový elektrický frajer není pro každého

Přestože nové malé elektrické fordy budou využívat sdílenou technologii, a to včetně motoru vpředu a pohonu předních kol, tak Američané zdůrazňují, že budou navrženy interně a mají se vyznačovat charakteristickou jízdní dynamikou a DNA značky Ford. Na rozdíl od námi s pomocí umělé inteligence vygenerovaných obrázků se nemá jednat jen o pouhé přeznačené vozy Renault, jako je tomu například v případě nové generace Nissanu Micra. V závislosti na specifikaci dostanou zákazníci Fordu možnost volby mezi baterií o kapacitě 40 kWh nebo 52 kWh, která do roku 2028 nahradí chemii NMC (nikl-mangan-kobalt) cenově výhodnější LFP (Lithium-železo-fosfát).

Spolupráce s VW nekončí

Spolupráce s Renaultem, která navazuje na dřívější dohodu s Volkswagenem (pro modely Capri a Explorer na platformě MEB, která nekončí), představuje pro Ford nákladově nejefektivnější cestu k návratu na mainstreamový trh. „Strategické partnerství se skupinou Renault je pro Ford důležitým krokem a podporuje naši strategii budování vysoce efektivního podnikání v Evropě,“ uvedl generální ředitel Fordu Jim Farley.

Zároveň kritizoval stávající evropský regulační rámec pro elektrifikaci, který je podle něj odtržen od reality spotřebitelské poptávky, aby se evropský automobilový průmysl dokázal vypořádat s konkurencí, zejména se státem dotovanými čínskými dovozy. Vyzval zákonodárce EU, aby si uvědomili rozdíl mezi regulací a realitou (elektrické vozy v současnosti tvoří 16 % prodeje automobilů v Evropě, což je výrazně méně než 25% podíl, který Brusel pro tento rok předpokládal), a aby provedli naléhavý reset, aby se Evropa nestala muzeem výroby 20. století.

Ještě před oznámením partnerství Farley řekl novinářům: „Víme, že v našem odvětví bojujeme o život.“ Podíl Fordu na evropském trhu osobních automobilů se totiž za prvních deset měsíců letošního roku snížil z 6,1 procenta v roce 2019 na 3,3 procenta.

Ford dohání elektromobilizaci. Projeli jsme nové capri s technikou VW

A nový prezident společnosti Ford Europe Jim Baumbick podle italského serveru Quattroruote k novému spojenectví dodal: „Partnerství s Renaultem má být prvním krokem v urychlené produktové ofenzivě. Jde o využití této strategie k urychlení nabídky produktů. Jsme otevření dalším partnerům a spolupráci, abychom využili naše silné stránky.“ Zatímco ještě před několika lety bylo cílem Fordu opustit do roku 2030 spalovací motory a zaměřit se výhradně na elektromobily, dnes se americká značka netají svým záměrem zaměřit se na novou nabídku dostupných produktů a rozmanitých možností paliva.

Proto Baumbick vyzývá k tomu, aby každý mohl těžit z elektrifikace, a aby si zákazníci mohli vybrat, zda chtějí plně elektrická nebo hybridní auta. „Realita je taková, „že elektromobily nejsou dokonale přizpůsobeny potřebám každého zákazníka a existuje velmi zřetelný rozdíl mezi poptávkou zákazníků a regulačními požadavky.“

Vstoupit do diskuse


Vše o elektromobilech a nové éře automobilismu, světových trendech v této oblasti a měnící se legislativě. Prohlédněte si nejnovější modely elektromobilů a podívejte se, jak dopadly v testovacích jízdách redaktora Technetu, Václava Nývlta, který za volanty aut do zásuvky objevuje krásy i strasti elektromobility.

Elektrická Kia EV4 má ulítlý vzhled, ale nadchne solidností. Nahrazuje ceed

Kia EV4

VIDEO Kromě nezvyklé karoserie hatchback nabízí Kia EV4 přesně to, co byste od moderního elektromobilu...

Elektromobilů má být příští rok ve světě už 116 milionů, tahounem je Čína

Faceliftovaná Škoda Enyaq

Počet elektromobilů na silnicích po celém světě by se měl v příštím roce zvýšit o 30 procent na...

Levné čínské automobilové součástky zaplavují německý trh, zvýšily kvalitu

Rozložení komponentů u platformy E-GMP.

Levné čínské autodíly zaplavují německý trh a stupňují tlak na místní výrobce, kteří už se na...

Rychlé jako tankování. Číňané šokují, po 5 minutách nabíjení ujedou 520 kilometrů

Shanghai Auto Show 2025

VIDEO Dobíjení elektromobilu, které je téměř stejně rychlé jako tankování? Na dnes otevřeném autosalonu v...

Brusel chce hnát na STK auta starší deseti let každý rok

Tříválec je k mání pro variantu liftback i combi.

Evropská komise navrhla úpravu unijních pravidel, která se týkají bezpečnosti silničního provozu a...

To nejhorší je za námi, hlásí evropské automobilky. Příští rok může znamenat obrat

Zaměstnanci společnosti Porsche AG montují v hlavním závodě v německém...

Evropští výrobci automobilů se po sérii varování před poklesem zisků v roce 2025 pomalu blíží k...

Policie na drátě. Čím vším jezdí dnes a jaká auta používala v minulosti?

Lada VAZ 2105 s majákem AZD500 („kýbl“) a dvěma doplňkovými majáky FER.

VIDEO Policie ČR využívá plejádu škodovek, první elektromobil této značky ale překvapivě dorazil až nyní....

Nejčtenější

Malíř Theodor Pištěk miloval vozy Porsche. Po silnici jel rychlostí 293 km/h

Minulý týden zesnulý malíř, výtvarník a scénograf Theodor Pištěk měl slabost...

Minulý týden zesnulý malíř, výtvarník a scénograf Theodor Pištěk měl slabost pro rychlé automobily, které považoval za jeden z nejkrásnějších artefaktů moderní techniky. Jeho láska k vozům Porsche a...

Velký úklid v depozitářích Renaultu. Část unikátních sbírek jde do aukce

Koncept šestikolového pick-upu Renault Clio II z roku 2001 postavili dělníci v...

Ikonická auta od Renaultu a další kuriozity z jejích sbírek zamíří v neděli 7. prosince pod kladívko aukčního domu Artcurial Motorcars. Bude to pro sběratele unikátní příležitost, jak se dostat k...

Designéři překvapili. O soutěž iDNES.cz je obří zájem, přijel hot rod z Polska

Hot rod budoucnosti Pawla Olszewského

Přiznáváme, takový zájem o naši autodesignérskou soutěž jsme nečekali. V úplném závěru – za poslední dva dny – dorazilo více návrhů než za celý uplynulý měsíc, tedy od vyhlášení soutěže. Těsně před...

Česká policie zbrojí do terénu. Pořizuje si offroadovou legendu Toyotu Hilux

Česká policie si pořídí až 50 vozů Toyota Hilux do těžkého terénu, prvních...

Toyota dodá české policii až padesát pick-upů Hilux do těžkého terénu. Prvních dvacet upravených aut si zástupci Policie ČR převzali od prodejce Toyota Tsusho v Čestlicích, uvedla společnost.

Tak kolik má kol? Vánoční reklamu Coca-Coly zfušovala umělá inteligence

coca-cola holidays are coming reklama AI zvířata kampaň vánoce

Líbí, nebo ne? Na přímou otázku by měla existovat i stejně přímá odpověď. Zdá se však, že v případě nového vánočního spotu společnosti Coca-Cola to úplně neplatí. Sváteční kampaň pro rok 2025...

Silniční stíhačka nebo futuristický pradědeček. Jaká je budoucnost aut?

Vůz má oddělený prostor pro vozku (řidiče) od cestujících v kupé. Ti se mohou...

Autodesignérská soutěž iDNES.cz vrcholí, v uplynulých týdnech jste viděli většinu z příspěvků, které do redakce dorazily. Porota brzy rozhodne o celkovém vítězi, předtím ještě proběhne hlasování...

10. prosince 2025

Ford nabídne dostupné elektromobily na platformě Renaultu. Ten je bude vyrábět

Ford uvede na trh nejméně dva nové elektromobily založené na platformě AmpR od...

Automobilka Ford oznámila významné strategické partnerství s Renaultem, jejímž cílem je uvést na evropský trh dva cenově dostupné elektromobily. Chce tak čelit čínské konkurenci a získat zpět...

10. prosince 2025

Česká policie zbrojí do terénu. Pořizuje si offroadovou legendu Toyotu Hilux

Česká policie si pořídí až 50 vozů Toyota Hilux do těžkého terénu, prvních...

Toyota dodá české policii až padesát pick-upů Hilux do těžkého terénu. Prvních dvacet upravených aut si zástupci Policie ČR převzali od prodejce Toyota Tsusho v Čestlicích, uvedla společnost.

9. prosince 2025  12:59,  aktualizováno  13:37

Tak kolik má kol? Vánoční reklamu Coca-Coly zfušovala umělá inteligence

coca-cola holidays are coming reklama AI zvířata kampaň vánoce

Líbí, nebo ne? Na přímou otázku by měla existovat i stejně přímá odpověď. Zdá se však, že v případě nového vánočního spotu společnosti Coca-Cola to úplně neplatí. Sváteční kampaň pro rok 2025...

9. prosince 2025

Záchranářské práce na spalovácích pokračují. V Bruselu se Česko činí

Pojistková skříňka v motorovém prostoru je nejčastěji u baterie - tady do ní...

Představitelé Itálie, České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska a Bulharska vyzývají Evropskou unii, aby od roku 2035 nezakazovala hybridní automobily. Požadují rovněž zařazení biopaliv mezi...

9. prosince 2025

TÜV Report 2026: Bible ojetin velebí Mazdu 2 a odhaluje problémy elektroaut

Premium
Na čele seznamu závad při technických kontrolách na německých stanicích STK se...

Každoročně s napětím očekávaný TÜV Report představuje klíčový barometr spolehlivosti automobilů na trhu ojetin. Nový žebříček pro rok 2026 se vůbec poprvé uceleně věnuje technickému stavu ojetých...

9. prosince 2025

V designsoutěži je superaerodynamická tatrovka i závoďák dvanáctiletého kluka

Tatra 77

Do velké autodesignérské soutěže iDNES.cz se přihlásila rozmanitá sestava tvůrců. Své příspěvky zaslali profesionálové, studenti, amatéři, kteří využili pomoc umělé inteligence, a také dvanáctiletý...

9. prosince 2025

Elektrická Kia EV4 má ulítlý vzhled, ale nadchne solidností. Nahrazuje ceed

Kia EV4

Kromě nezvyklé karoserie hatchback nabízí Kia EV4 přesně to, co byste od moderního elektromobilu očekávali - dostatek místa, solidní dojezd a k tomu klidnou, vyrovnanou jízdu. V každodenním životě...

8. prosince 2025

Malíř Theodor Pištěk miloval vozy Porsche. Po silnici jel rychlostí 293 km/h

Minulý týden zesnulý malíř, výtvarník a scénograf Theodor Pištěk měl slabost...

Minulý týden zesnulý malíř, výtvarník a scénograf Theodor Pištěk měl slabost pro rychlé automobily, které považoval za jeden z nejkrásnějších artefaktů moderní techniky. Jeho láska k vozům Porsche a...

8. prosince 2025

Škoda v ráži: plat 78 tisíc, boj o druhé místo v Evropě a živení churavého VW

Premium
Volkswagen Tayron 2.0 TDI 4Motion

Vypadá to jako schizofrenie, ale je to realita v rámci koncernu Volkswagen. Škoda frčí na plný plyn, zatímco hlavní značka Volkswagen – tedy spíš celý německý koncern, se zmítá v problémech a moc...

8. prosince 2025

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Českým Autem roku chce být i naprosto neznámý teréňák. Jaké byste vybrali vy?

Citroën C3 Aircross

Tradiční manažerské Audi A6, nebo exotický offroad ICH-X K3? Malý Fiat Grande Panda, nebo luxusní elektrický obývák na kolech Hyundai Ioniq 9? Nebo potřetí za sebou vyhraje Mercedes? V Česku se...

7. prosince 2025

Pět aut najednou. Designsoutěž iDNES.cz zahrnul autor sporťáky budoucnosti

Nocturne7

Velká autodesignérská soutěž iDNES.cz má velký ohlas u čtenářů i odborné veřejnosti. Ve čtvrtek 11. prosince odstartuje hlasování ve čtenářské anketě. Bude v ní i pět futuristických aut Ondřeje...

7. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.