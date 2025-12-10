Základem pro nové modely Fordu se stane platforma AmpR od Renaultu, která tvoří základ populárního elektromobilu Renault 5. Prvním modelem, který pravděpodobně dorazí počátkem roku 2028, má být dlouho očekávaný nástupce modelu Fiesta, jehož prostřednictvím se Ford vrátí do klíčového segmentu malých aut, který opustil v roce 2023. Druhým plánovaným vozem je malý elektrický crossover odvozený od Renaultu 4, který by mohl nahradit Pumu Gen-E. Oba chystané elektromobily značky Ford se budou vyrábět v továrně v závodě Renaultu ElectriCity v Douai v severní Francii. A tím to nejspíš nekončí. Obě společnosti totiž navíc dále prozkoumají možnost spolupráce v segmentu užitkových vozidel v Evropě. Důvod je zřejmý – úspory z rozsahu.
|
Renault 5: nekonečně stylový elektrický frajer není pro každého
Přestože nové malé elektrické fordy budou využívat sdílenou technologii, a to včetně motoru vpředu a pohonu předních kol, tak Američané zdůrazňují, že budou navrženy interně a mají se vyznačovat charakteristickou jízdní dynamikou a DNA značky Ford. Na rozdíl od námi s pomocí umělé inteligence vygenerovaných obrázků se nemá jednat jen o pouhé přeznačené vozy Renault, jako je tomu například v případě nové generace Nissanu Micra. V závislosti na specifikaci dostanou zákazníci Fordu možnost volby mezi baterií o kapacitě 40 kWh nebo 52 kWh, která do roku 2028 nahradí chemii NMC (nikl-mangan-kobalt) cenově výhodnější LFP (Lithium-železo-fosfát).
Spolupráce s VW nekončí
Spolupráce s Renaultem, která navazuje na dřívější dohodu s Volkswagenem (pro modely Capri a Explorer na platformě MEB, která nekončí), představuje pro Ford nákladově nejefektivnější cestu k návratu na mainstreamový trh. „Strategické partnerství se skupinou Renault je pro Ford důležitým krokem a podporuje naši strategii budování vysoce efektivního podnikání v Evropě,“ uvedl generální ředitel Fordu Jim Farley.
Zároveň kritizoval stávající evropský regulační rámec pro elektrifikaci, který je podle něj odtržen od reality spotřebitelské poptávky, aby se evropský automobilový průmysl dokázal vypořádat s konkurencí, zejména se státem dotovanými čínskými dovozy. Vyzval zákonodárce EU, aby si uvědomili rozdíl mezi regulací a realitou (elektrické vozy v současnosti tvoří 16 % prodeje automobilů v Evropě, což je výrazně méně než 25% podíl, který Brusel pro tento rok předpokládal), a aby provedli naléhavý reset, aby se Evropa nestala muzeem výroby 20. století.
Ještě před oznámením partnerství Farley řekl novinářům: „Víme, že v našem odvětví bojujeme o život.“ Podíl Fordu na evropském trhu osobních automobilů se totiž za prvních deset měsíců letošního roku snížil z 6,1 procenta v roce 2019 na 3,3 procenta.
|
Ford dohání elektromobilizaci. Projeli jsme nové capri s technikou VW
A nový prezident společnosti Ford Europe Jim Baumbick podle italského serveru Quattroruote k novému spojenectví dodal: „Partnerství s Renaultem má být prvním krokem v urychlené produktové ofenzivě. Jde o využití této strategie k urychlení nabídky produktů. Jsme otevření dalším partnerům a spolupráci, abychom využili naše silné stránky.“ Zatímco ještě před několika lety bylo cílem Fordu opustit do roku 2030 spalovací motory a zaměřit se výhradně na elektromobily, dnes se americká značka netají svým záměrem zaměřit se na novou nabídku dostupných produktů a rozmanitých možností paliva.
Proto Baumbick vyzývá k tomu, aby každý mohl těžit z elektrifikace, a aby si zákazníci mohli vybrat, zda chtějí plně elektrická nebo hybridní auta. „Realita je taková, „že elektromobily nejsou dokonale přizpůsobeny potřebám každého zákazníka a existuje velmi zřetelný rozdíl mezi poptávkou zákazníků a regulačními požadavky.“