Masopustní veselí je součástí lidových tradic na české vesnici. Datem konání se oslava váže na Velikonoce a probíhá mezi svátkem Tří králů a Popeleční středou, masopustní průvod oslavuje období hojnosti mezi dvěma postními dobami.
Masopustní zvyky, masky a jejich role se region od regionu a vlastně i ves od vsi trochu liší, ale vždy zahrnují několik základních a „povinných“ masek, hudbu, tance a alegorické vozy. A právě ty alegorické vozy potřebují potah, což zcela tradičně obstarávají koně, nebo zemědělská technika. A jelikož koňský potah se již drahně let docela obtížně shání, zastupují jej povětšinou traktory. V obci Písty na Nymbursku konkrétně tahal vůz s hudbou historický Zetor 3011.
Avšak dechovka taktně naznačila, že pokud mají celý den foukat do nástrojů, ocenili by dýchat spíše vzduch než granulované dieselové saze. Posledně nastoupila profesionální pracovní čtyřkolka, která v půlce průvodu odstoupila pro uvařený variátor a s výměnou za traktor muzikanti opět inhalovali špatně spálenou naftu v kostkách. Pro ročník 2026 proto padla myšlenka zkusit pohon hudby elektrifikovat.
Volba padla na Ford Ranger PHEV. Vůz s muzikou by sice utáhl kdejaký elektrický osobák, nicméně elektromobilita je na české vsi stále tak trochu hereze, zato pick-up, to je ideál! A že dělá „bzzzz“ místo „brm brm“, to mu i ten nejzavilejší tradicionalista odpustí.
Hybridní Ranger na klasickém rámovém podvozku pohání přeplňovaný benzinový motor EcoBoost s objemem 2,3 litru v kombinaci s elektromotorem (75 kW) integrovaným mezi motor a desetistupňovou automatickou převodovku s kombinovaným výkonem 281 koní a 697 Nm. Akumulátor má kapacitu 11,8 kWh, což by teoreticky mělo stačit na 43 km. V reálu to bude spíš lehce přes 30 km, nicméně fakt, že s pick-upem lze projet v hybridním režimu skoro 60 km ucpanou Prahou s výslednou spotřebou 2,6 litru benzínu na 100 km, je pro elektrickou výpomoc docela pádný argument.
Správný vesnický masopust je trochu „freestyle“, nicméně i tak má některé danosti. Ústřední a historicky patrně nejpůvodnější postavou masopustního veselí je medvěd - symbolizuje plodnost a úrodu.
Ženich a nevěsta mají na masopustním průvodu nejtěžší roli. U každého stavení ve vsi si zatančí s pantátou, paňmámou a případně dalšími obyvateli domu.
Průvod musí někdo vést, směřovat a v rovině čisté teorie i zodpovídat za to, že se neztratí ani celý průvod, ani jednotlivé figury. Může to být laufr, v Pístech má ale tuto roli „Kecal“.
Průzkum terénu provádí kominík. Masopust je radostná událost, možnost se třeba lépe seznámit se sousedy, kdo má chuť a možnost, připraví třeba malé pohoštění, přípitek a domluví se právě s kominíkem, kam má směřovat celý ansámbl.
Ten zahrnuje kromě vedoucího vozu s muzikou také další alegorické vozy, nechybí traktor se šatlavou v níž úřaduje soudce.
Ten odsoudí každého, koho mu drábové naženou, k nějakému tomu drobnému peněžitému trestu spláchnutému na znamení dobré vůle nápojem.
S postupem dne to může pro Jeho ctihodnost znamenat drobné komplikace, přece jen rozsudků je mnoho. A ne každý odsouzený se smíří s tím, že soudce pocucává z lahve od rumu čaj, leckdo vyžaduje plnohodnotnou účast na hydrataci.
Drábové alias policajti z různých etap historie nejen obstarávají provoz v šatlavě, ale řídí i provoz silniční.
Který nebohý řidič kdy projížděl obcí v plném proudu masopustního veselí, ten ví, že policajtům neunikne.
A že si, když jej zastaví, už nějaký ten přestupek na pokutování vždycky najdou. Naštěstí se tak v Česku děje jen v rámci lidových slavností…
Pauza v poločase: Před hasičskou zbrojnicí na návsi nabírají maškary i muzikanti síly na druhou, z podstaty tu náročnější část průvodu. V teple kabiny Rangeru mezitím se zapnutým vyhříváním sedaček, volantu i topením na maximum bezemisně rozmrzají nevěsta se ženichem. Dobití baterie trvá z wallboxu 3,5 hodiny (při max 3,6 kW), nicméně na to nebyl ani čas, ani wallbox. Tepelný komfort ústředních postav znamenal pro čistě elektrický pohon konečnou, dále se jelo v hybridním režimu.
Další tradiční postavou je „slaměný“, původně maska slaměného panáka, která se leckde postupně vyvinula do vysokých postav s barevnými třásněmi. Místní tradice pak vyžaduje rovnou tři.
Smrtka je také neoddělitelnou součástí masopustního veselí, která symbolizuje konec zimy a konec jako takový. Ideální je mít alespoň dvě.
Průvod se jen hemží odkazy na blížící se jaro. Symbolem plodnosti je i „cikánka s kočárkem“.
Místní „cikánky“ se nebojí tmelit kolektiv a ke své roli přidat i několik slovních obratů z romštiny.
Neopomenutelnými postavami jsou také Židé, jde tradičně o karikatury symbolizující obchod a kšeftaření.
Obchoduje se čile i z dalších povozů v průvodu, příkladně pojízdné udírny.
A pojízdné hospody.
O ty obchody ale zase tolik nejde, obec si tradici masopustu hýčká, a tak každý, kdo se průvodu účastní v masce může sníst a vypít co hrdlo ráčí bez koruny v kapse…
… nebo NFC mobilu, platební karty – zkrátka zdarma.
O BOZP raději pomlčíme, ale čistě fakticky vzato nebyla kapela pana Skořepy pro Ranger PHEV žádná zátěž. Odtáhne až 3,5 tuny, o 300 kg více než dieselová varianta. Na korbu a do kabiny PHEV lze naložit bez pár kilogramů tunu.
Má hybridní Ranger smysl? Bez diskuse má. Jak moc, to bude záviset na použití. Samozřejmě má všechna pozitiva Rangeru jako takového, tedy je na pick-up extrémně pohodlný a tichý (s baterií pod korbou a benzinovým motorem ještě více než diesel), interiér je bez přehánění srovnatelný se solidním osobákem a v terénu má více než adekvátní schopnosti.
Bez přehánění balzámem je v Rangeru UX/UI – zkrátka reálná použitelnost. Oba displeje, jak ten v kapličce, tak velký vertikální na středovém panelu, jsou přehledné a logicky uspořádané, ale především zde najdete fyzická tlačítka na vše, co používáte takřka neustále. A těch pár funkcí, které přece jenom ovládá displej, naopak dává smysl právě tam, kde je na něm intuitivně najdete.
Nezanedbatelným plusem jsou také v korbě umístěné zásuvky na 230 V/ 2,3 kW (za příplatek až 6,9 kW) a úchyty na nářadí nebo svorky ve víku. Pro „on-site“ řemeslníky možnost takřka k nezaplacení, už standardní zásuvky skvěle poslouží pro pohodlný kemping s elektrickým grilem či rychlovarnou konvicí a večerním kinem z projektoru, se silnějšími nebude mít problém uživit své elektrické nářadí ani parta tesařů nebo stavebníků. Což je validní argument.
Ve výsledku bude záležet primárně na tom, jak má auto sloužit. Na lokální dojíždění a práci může být hybrid skvělou volbou, masivně snížit provozní náklady a přinést podstatnou výhodu pojízdné powerbanky. Pokud ale chcete za Rangerem tahat přívěs přes půl Evropy, bude nejspíš lepší volbou tradiční diesel.
PHEV si bez dobíjení baterie řekne o 9-10 l/100 km (prázdný), což je na pick-up s tímto výkonem vlastně docela sympatická hodnota, nicméně vznětový agregát bude i tak o něco úspornější a jako „univerzál“ vhodnější.
Je úžasné, že i v roce 2026 si masopust v polabské vesnici umějí užít nejen starousedlíci…
… ale také „náplavy“ z novostaveb. Ono totiž střední Polabí je dnes hantýrkou realitních makléřů něco jako „širší centrum Prahy“.
Velkou událostí je masopust také pro děti.
Včetně těch nejmenších. Doufejme, že lidové tradice zůstanou živé ještě po dlouhé generace.
Masopust, lidově označovaný také jako ostatky, fašank, na Moravě voračky, voráčí či končiny, případně obecně jako karneval, je sváteční období mezi Vánocemi a začátkem postní doby.
Začíná pevně po svátku Tří králů (6. ledna), zatímco jeho konec připadá na Popeleční středu, jejíž datum se řídí podle Velikonoc. Proto masopust končí někdy mezi polovinou února a začátkem března.
Tradice masopustu pravděpodobně sahají až k předkřesťanským slovanským oslavám konce zimy. Podobné slavnosti najdeme i v jiných slovanských zemích – například v Rusku se slaví maslenica, při níž vystupují podobné masky jako u nás, například medvěd nebo kobyla.
Jiná teorie spojuje původ masopustu s římskými oslavami předjaří a s kultem vegetačních a plodnostních božstev, například Bakcha.
Samotné slovo masopust znamená „opuštění masa“. Obdobně výraz karneval patrně pochází z italského carne levare, tedy „dát pryč maso“. Masopust byl časem hojnosti, hodování a veselí mezi dvěma postními obdobími.
Během těchto týdnů se konaly taneční zábavy, zabijačky i svatby. Vyvrcholením byl poslední čtvrtek před Popeleční středou, zvaný Tučný čtvrtek, kdy se pořádaly hostiny a zabijačky. Podle pověry měl člověk v tento den hodně jíst a pít, aby měl dostatek síly po celý následující rok.
Masopustní neděle bývala zasvěcena tanci a hudbě, někde si ženy pořádaly vlastní slavnosti zvané jalové hody. Pondělí patřilo takzvaným mužovským bálům, na které směli pouze ženatí muži a vdané ženy. Jedním z obřadů bylo skákání do výšky – čím výše hospodyně vyskočila, tím vyšší mělo vyrůst obilí.
Poslední tři dny – neděle, pondělí a úterý – se souhrnně nazývaly ostatky, končiny nebo fašank. Konaly se průvody masek, různé obřadní výstupy a celé období vrcholilo taneční zábavou.
Původně výraz masopust označoval jen poslední dny před půstem, postupně se jím začalo nazývat celé období od Tří králů.
Slovo je složeno z výrazů maso a pust (od slovesa pustit), tedy „opustit maso“ či „zanechat maso“. Nemá však přímou souvislost se slovem půst, přestože významově k postní době směřuje.
V minulosti byl masopust, zejména jeho závěrečné dny, oficiálním obdobím hojnosti a veselí. Následoval po něm čtyřicetidenní půst. Na královském dvoře se pořádaly slavnostní hostiny, ve městech tancovačky a na venkově vepřové hody.
Masopust končil v noci před Popeleční středou – ponocný zatroubil na roh a rychtář vyzval k ukončení zábav.
Na Popeleční středu se ještě ráno jedly mastné rohlíky s mlékem nebo kávou a dopoledne byla povolena kořalka. Oběd už však musel být postní, nejčastěji čočka s vejcem, sýr, chléb, krupice či pečené brambory.
Masopust 2026 v obci Písty na Nymbursku
Masopust 2026 v obci Písty na Nymbursku
Masopust 2026 v obci Písty na Nymbursku
Masopust 2026 v obci Písty na Nymbursku
Masopust 2026 v obci Písty na Nymbursku
Masopust 2026 v obci Písty na Nymbursku
Masopust 2026 v obci Písty na Nymbursku
Masopust 2026 v obci Písty na Nymbursku
Masopust 2026 v obci Písty na Nymbursku
Masopust 2026 v obci Písty na Nymbursku
Masopust 2026 v obci Písty na Nymbursku
Masopust 2026 v obci Písty na Nymbursku
Masopust 2026 v obci Písty na Nymbursku
Masopust 2026 v obci Písty na Nymbursku
Masopust 2026 v obci Písty na Nymbursku
Masopust 2026 v obci Písty na Nymbursku
Masopust 2026 v obci Písty na Nymbursku
Masopust 2026 v obci Písty na Nymbursku
Masopust 2026 v obci Písty na Nymbursku
Masopust 2026 v obci Písty na Nymbursku
Masopust 2026 v obci Písty na Nymbursku
Masopust 2026 v obci Písty na Nymbursku
Masopust 2026 v obci Písty na Nymbursku
Masopust 2026 v obci Písty na Nymbursku
Masopust 2026 v obci Písty na Nymbursku
Masopust 2026 v obci Písty na Nymbursku
Masopust 2026 v obci Písty na Nymbursku
Masopust 2026 v obci Písty na Nymbursku
Masopust 2026 v obci Písty na Nymbursku
Masopust 2026 v obci Písty na Nymbursku
Masopust 2026 v obci Písty na Nymbursku
