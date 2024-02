Mladý Ford Puma si v bazaru drží cenu. Možná se vyplatí připlatit za nový

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit se slevou až 45 %

Kompaktní crossover Puma už vlastně ani nemůžeme řadit do kategorie SUV, protože je to jakési moderní pojetí malého hatchbacku. Ford si půjčil technický základ populárního modelu Fiesta a vybudoval na něm vůz, který se od Fiesty zas tolik neliší, ale může si za něj účtovat víc peněz. Ostatně stačí se podívat do ceníků.