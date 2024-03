Skandál Fordu stál desítky životů, značka o chybě v konstrukci věděla

Amerika byla vždy místem obřích vozů s obřími motory, ale energetická krize v 70. letech 20. století přiměla americké výrobce automobilů k výrobě menších vozidel s nižší spotřebou paliva. Začaly vznikat malé kompaktní modely. A v novém segmentu nemohl chybět Ford, začátkem sedmdesátých let představil vůz Pinto.

Byl to správný krok, auto si rychle získalo místo na trhu, už v roce 1971 bylo vyrobeno 352 402 kusů, v roce 1974 to bylo dokonce 544 209 vozů. Na papíře vše vypadalo dokonale, ale ve Fordu už dávno věděli, že tomu tak není. Naopak, obávali se skandálu, kterému se nakonec nevyhnuli. V průběhu let se Pinto ukázalo jako auto odsouzené k zániku.

Pinto mělo fatální konstrukční vadu, o které Ford údajně věděl ještě předtím, než první modely sjely z montážní linky. V předsériových crash testech zjistili inženýři automobilky, že nárazy zezadu snadno poškodí palivový systém vozu a velmi pravděpodobně způsobí požár. Větší rána odlomila hrdlo palivové nádrže a benzin dokonce před vznícením unikal do prostoru pro cestující. Důsledkem byla exploze a přímé ohrožení posádky vozidla.