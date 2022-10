Autozápisník: slovenský test přední brzdovky a český vynálezce porazil obra

Práskání dveří dovede být zvláště po ránu na sídlišti pěkně otravné, jak ale ukázali u Volva, tak ve studiu z něj lze vytvořit klip s miliony zhlédnutí na YouTubu. Porsche vstoupilo na burzu a kvůli tomu na počest svého ikonického modelu 911 rozdělilo základní kapitál na 911 milionů akcií. Pozornost poutalo i monstrózního BMW XM, jehož design vznikal pod taktovkou tvůrce superbu a kodiaqu. U Ferrari se rozhodli překročit Rubikon a uvedli své první SUV, které prý není SUV. Jak to, že je o neexistující „jablečné“ auto větší zájem, než o tesly? Co způsobila „neúroda švestek“ u Fordu? Proč by měli být „vypouštěči pneumatik“ naštvaní na českého vynálezce? A čím uhranula čínská Bláznivá kočka experty bezpečnostního konsorcia Euro NCAP?