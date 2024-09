Vzorný ničema tvrdí muziku. Nový mustang je jako ze staré školy

Nemocné hlasivky Stevena Tylera sice ukončily kariéru americké rockové skupiny Aerosmith, ale Ford Mustang stále dává naplno zaznít svůj osmiválcový chraplák. A svůj tradiční soundtrack pouští již sedmá generace na plné pecky i na velkém evropském turné. Však také právě slaví své 60. narozeniny.

Zejména v ostřejším provedení Dark Horse, které je vyhrazené verzi kupé, je to rockerské auto, které si na nic nehraje. Jeho blatníky jsou vyduté, jako vyhrnuté rukávy košile Bruce Springsteena a členitá příď jako by evokovala rockerským životem plným alkoholu a večírků poznamenaný obličej Micka Jaggera. Vyplazený jazyk Rolling Stones ale na masce mezi obřími vzduchovými vstupy nehledejte, tam pádí vpřed matně zbarvený mustang.

Pod kapotou jich má Dark Horse početné stádo. Je to totiž nejsilnějším „normálním“ mustangem, tedy kromě verzí Shelby a od různých úpravců. Několik koníků, ale musel nechat doma. Přes Atlantik se jich do Evropy vydalo kvůli evropské legislativě jen 453 koní, ale přesto je to pěkné spřežení. Mezi všemi těmi elektromobily a tříválcovými vysavači působí Mustang Dark Horse tak trochu jako pěstí hrozící Donald Trump, který se náhodou připletl na bruselský grýndýlový dýchánek.

Parkoviště závodních strojů na dvorku

Atmosférický osmiválec V8 Coyote zní báječně v každém bodě rozsahu otáček, ale běžně si řekne o 13 až 15 litrů na 100 kilometrů. Nádrž o objemu 61 litrů se tak rychle vyprázdní. Ford ho vybavil silnějšími ojnicemi a upraveným řízením motoru. Kromě desetistupňového automatu můžete zvolit i manuální šestistupňovou převodovkou.

V pohodě se s ním můžete rozjíždět i na dvojku, šestka je ale u manuálního řazení dostatečně dlouhá pro jízdu po dálnici. Páka má uspokojivě krátký, ostrý a mechanický chod, kulatá kovová hlavice ale v létě pálí jako čert a v zimě bude nepříjemně studit.

Automat je sice při sprintu na stovku rychlejší než manuál (4,4 s vs. 5,2 s), ten se ale k charakteru Mustangu Dark Horse hodí určitě lépe. Maximálku mají obě verze shodně ve 250 km/h.

Páka ruční brzdy je tentokráte jen na oko, ve skutečnosti je to totiž jen jakýsi joystick obsluhující elektronickou brzdu. Je to trochu neobvyklé, ale rychle si na to zvyknete. A časem i na to, že je páka velmi blízko řidiče.

Kabina působí mnohem hodnotněji, než dříve a celková úroveň zpracování auta snese přísné hodnocení. Za volantem sedíte v pohodlných sportovních sedadlech s čalouněním v kombinaci kůže a alcantary. Vzadu jsou ovšem jen „vany“ s integrovanými hlavovými opěrkami. Lze tam odložit i to, co se již nevejde do kufru. Ten je ale dostatečně objemný i na delší dovolenou.

Ikonický muscle car se zkrátka vřítil do digitálního věku a dostal pořádnou dávku PlayStationu. Přístrojová deska kombinuje 12,3palcový sdružený přístroj a 13,2palcovou obrazovku infotainmentu. Ale vůbec to neuráží, byť je to tak trochu jako sledovat starý western na 4K LED obrazovce místo trochu zrnící staré černobílé televizi. Kromě dat navigace a infotainmentu zde najdete všechny aplikace a nastavení, pomocí kterých můžete auto nastavit pro jízdu na závodní dráze a na drag stripu. Středový displej je ale občas i při jednoduchých úkonech trochu pomalejší.

Pokud by se vám zdálo standardní zobrazení přístrojů příliš moderní, můžete grafiku změnit na podobu budíků z Mustangu z roku 1979. Lze si navolit i různé doprovodné provozní údaje, včetně teploty hlavy motoru a podobně.

Audio v autě není k zahození, ale se zvukovou kulisou od bublajícího motoru (omezovač má až v 7 500 otáčkách) a vrčícího a práskajícího výfuku s aktivními škrtícími klapkami a koncovkou nemůže konkurovat. Má široký repertoár od relativně civilního projevu až po režim režimy Sport a režimem závodní trat. Hlasitost výfuku si lze nastavit od tichého režimu „Dobrý soused“, přes normální až po sportovní a závodní trať, která dovede proměnit dvorek za domem v parkoviště závodních strojů. Při přepínání dokonce slyšíte mechanický zvuk klapek.

Přední spoiler proklatě nízko

Mustang nabízí různé jízdní režimy od Normal (vše je nastaveno na komfort), Sport (zvýšená odezva plynu, ztužené tlumiče, snížená podpora posilovače řízení), Slippery (snížená odezva plynu na mokru), Track (změněné nastavení tlumičů a stabilita ovládání), Drag Strip (vyšší otáčky motoru) a vlastní režim, zážitek z jízdy je ale pokaždé velkolepý.

Přilnavost je impozantní, ale ne tolik, aby to fungovalo na úkor hravosti auta. Cítíte, jak auto s vámi spolupracuje a umožňuje předvídatelné změny směru. Nemusíte jet ani nijak extra rychle, abyste měli pocit sportovní jízdy. Americký muscle car ochotně zatáčí, byť řízení místy působí trochu uměleji.

Lépe dimenzovaný podvozek s tužším zadním stabilizátorem u verze Dark Horse, ale i široké pláště se starají o to, aby bylo toto velké kupé velmi dlouho stabilní. Aby vyhověl evropskému stylu jízdy, má tento mustang navíc sadu Performance. V očekávání větší pracovní zátěže disponuje dalšími chladiči motorového oleje, převodovky a samosvorného diferenciálu Torsen vzadu.

Na silnici mustang hezky sedí a nerozhodí ho ani nerovnosti. Přední spoiler ale je proklatě nízko. Vyšší ležící „policajty“ tak občas štrejchnete, i když jedete opravdu krokem.

Pneumatiky jsou vysoké skoro jako podpatky kovbojských bot, ale mnohem lépe sedí a tlumí nerovnosti. Společně s adaptivními tlumiči MagnaRide je jízda přes celkově tužší nastavení verze Dark Horse až překvapivě komfortní. Skoro to vypadá jako by podvozek ladily na tuzemské silnice. Mezi paprsky kol prosvítají modré třmeny brzd Brembo, které krotí 1,8 tuny vážící auto. A zvládají to opravdu dobře.

Nejlevněji osmiválcovou verzi pořídíte za necelých 1,6 milionu korun, verze Dark Horse je téměř o 280 000 Kč dražší, ale za volantem vás rychle přesvědčí, že každá investovaná koruna stála za to. Osmiválec jinde za podobné peníze jen tak nekoupíte. Existují samozřejmě rozumnější sportovní auta, jeho vzhled nemusí každému vyhovovat a spotřeba by mohla leckoho vyděsit. Ford Mustang je ale opravdu zábavné auto od nadšenců pro nadšence.

„Label“ Dark Horse prý čeká velká budoucnost. Šéf Fordu Jim Farley totiž nedávno naznačil, že by se mohl stát podznačkou, stejně jako Raptor a Tremor. Na obzoru je tedy zřejmě více variant aut s označením Dark Horse, než tento mustang a jeho závodní varianta s přídomkem R. Ale nejspíš se s nimi v Evropě nesetkáme.

Je vůbec otázkou, jak dlouho tu bude Ford svůj Mustang Dark Horse prodávat. Trápí ho totiž zpomalení trhu s elektromobily a v příštím roce by mohl čelit pokutám za nesplnění emisních cílů EU. Kdo ví, zda Ford nakonec nebude vozit spíše čtyř- či šestiválcovou verzi, nebo to úplně nezabalí. Stejně jako skupina Aerosmith.