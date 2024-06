Mustang slavil šedesátiny, do Kolína přiburácel i ten, co řídil Fittipaldi

Kolínské Karlovo náměstí patřilo mustangům již počtvrté v řadě. Kromě sériových vozů mohli kolemjdoucí obdivovat i kousky, které prošly rukama různých úpravců specializujících se na tento model vozu. Namátkou jde třeba o Shelby, RTR či Roush. Nejzastoupenějšími generacemi byly ty novější, o to více mezi nimi vynikali zástupci ranějších generací včetně té první.

Zajímavostí byl i kus, který na řidičových dveřích nesl podpis jednoho z nejslavnějších pilotů Formule 1 Emersona Fittipaldiho. A to ne náhodou. Dvojnásobný mistr světa totiž za volant tohoto konkrétního vozu usedl při natáčení filmu Tomáše Magnuska Stáří není pro sraby, kde si zahrál sám sebe.

Ford Mustang si svou premiéru odbyl 17. dubna 1964 v americkém New Yorku. Uskutečnila se v době, kdy již více než měsíc běžela v michiganském Dearbornu jeho sériová výroba. Nový model Fordu byl reakcí na snižující se poptávku po rozměrných křižnících hltajících benzín po galonech. Mustang přišel v době, kdy se americké automobilky snažily udržet si klientelu uvedením modelu, který by uspokojil poptávku po malém vozu s nižšími provozními náklady.

Zprvu Ford uvedl na trh karosářská provedení hard top a kabriolet. O pár měsíců později pak přidal i v současnosti sběratelsky nejžádanější verzi fastback, která se od předchozích provedení lišila splývavou zádí.

Michiganská automobilka mustangem inspirovala domácí automobilovou konkurenci, stála tak u zrodu nové automobilové kategorie. Jde o takzvané pony cars, tedy třídu sportovních kompaktních sedanů s dlouhou přední kapotou a krátkou zádí.

V roce 1974 dorazila druhá generace, ta však na úspěch té první nenavázala. Svou roli sehrál nejen design, který postrádal původní charisma, ale i fakt, že tehdejší novinka přišla těsně před ropnou krizí. Vrátit se ke kořenům se Fordu podařilo až pátou generací představenou v roce 2004 na North American International Auto Show u příležitosti 40. výročí tohoto modelu. Značnou zásluhu na tržním úspěchu měl jistě i fakt, že se designéři a konstruktéři tehdy nechali inspirovat provedením Fastback z 60. let minulého století.

V září 2022 Ford představil již sedmou generaci mustangu. O dva roky dříve se na trhu objevil i historicky první čistě elektrický počin nesoucí ve znaku právě legendárního divokého koně, Mustang Mach-E.

Mustang se mihl i v řadě filmových trháků, nejednou v ústřední roli. Namátkou můžeme vzpomenout třeba filmy Bullittův případ, Dobrodruh, Gone in 60 Seconds (originální snímek z roku 1974 i remake z roku 2000), Četník ze Saint Tropez, Rychle a zběsile: Tokijská jízda, Need for Speed, Mr. Bean: Největší filmová katastrofa nebo bondovky Diamanty jsou věčné, Goldfinger či Thunderball. Některým se vybaví i televizní seriál Beverly Hills 90210, kde byl kabriolet mustang vysněným vozem jedné z hlavních postav, Brandona Walshe.