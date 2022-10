Sprintující divocí koně obsadili ranvej. Poměřili síly na čtvrt míle

„Myšlenka vznikla už kdysi dávno, když byl klub ještě pod vedením Honzy Orny. Tehdy se sprinty pořádaly spíš jako komorní akce pro členy,“ zabrouzdal do historie dnes již tradiční akce otevřené všem příznivcům této americké legendy Jakub Klomínek, člen výboru českého Mustang Riders Clubu. Dodal, že ono poměřování v přímce k amerikám tak nějak patří.

V roce 2014, kdy si svět připomínal půlstoletí od premiéry Fordu Mustang, která se uskutečnila na světové výstavě v New Yorku (více viz níže), nabrala akce podle něj nevídaných rozměrů. Majitelé mustangů se totiž tehdy sjeli na Letišti Václava Havla, kde poměřili síly svých vozů na nepoužívané dráze 04/22.

„S nově nabytými zkušenostmi se od té doby pokoušíme tuto akci opakovat, i když samozřejmě v menším měřítku,“ dodal s tím, že i kvůli bezpečnostním opatřením na ruzyňském letišti bylo nutné najít náhradní plochu.

Tu český klub sdružující majitele mustangů, jehož kořeny sahají do roku 2003, objevil nedaleko Blatné na Strakonicku, a to konkrétně na letišti v katastru obce Tchořovice. Na jeho plochu se letos sjelo zhruba 150 mustangů a k vidění byly tradičně i vozy dalších amerických značek.

„V minulých letech jsme měli přes 200 vystavených mustangů,“ vzpomněl Klomínek v této souvislosti na silné ročníky. Ten letošní hodnotí jako průměrný.

Neznamená to však, že se všechny dorazivší vozy postaví na startovní rošt sprintu na čtvrt míle (402 metrů). Počet závodníků je totiž omezen na padesát. „Je to pro nás organizačně ideální už jen kvůli řazení před startem,“ vysvětlil.

Síly svých amerických vozů bez ohledu na značku či model jejich majitelé poměřují v předem vypsaných kategoriích. Na startovní rošt se tak postupně staví veterány s dobovými, ale i nedobovými úpravami a individuální stavby, moderní ameriky s motory V6, V8 do pěti litrů, V8 nad pět litrů a takzvané „bestie“, tedy přeplňované či výrazně upravené vozy.

Samotné sprinty jsou divácky atraktivní záležitostí. Velký důraz je tak kladen na bezpečnost přihlížejících. „Divácký prostor na rozdíl od jiných akcí končí tam, kde závodníci řadí dvojku, abychom předešli možným komplikacím,“ poukázal Klomínek z Mustang Riders Clubu na bezpečnostní opatření, které tak vyžaduje instalaci velké tribuny, aby se diváci nemuseli tlačit jen podél mobilních zábran.

Miláček publika i hvězda filmových pláten

Psal se 14. duben 1964, když více než stovka zástupců médií jako první spatřila první generaci automobilové legendy, jejíž jméno jako jedno z mála budí vášně i po téměř šedesáti letech. Svou premiéru si Ford Mustang odbyl na světové výstavě v New Yorku, veřejnosti se poprvé představil o tři dny později, 17. dubna.

Líbivá novinka, která dala vzniknout zcela nové kategorii sportovních kompaktních výkonných sedanů s dlouhou přídí a krátkou zádí, tedy takzvaných pony car, se stala téměř okamžitě senzací. Jen během prvního víkendu přijala automobilka více než 22 tisíc objednávek a v prvním roce prodala více než 418 tisíc mustangů. Tedy více než dvojnásobek původního očekávání (150 tisíc vozů). Mustang tak v prodejích překonal předchozího rekordmana z roku 1960, model Falcon.

Za svůj úspěch mustang nevděčí jen velkolepé marketingové kampani, která podpořila jeho vstup na trh, ale i svému charismatu, výkonu, inovativnímu vzhledu, velké míře individualizace a v neposlední řadě také cenové dostupnosti. Základní model tehdy vyšel na 2 368 dolarů, při započítání inflace (míra inflace ve Spojených státech mezi roky 1964 a 2022 činí 858,12 %) by tak dnes stál 22 685 dolarů, tedy v přepočtu necelých 560 tisíc korun.

Aktuálně je v prodeji již šestá generace, její původní podobu představil Ford před téměř devíti lety, v prosinci 2013.

Před několika týdny se představila sedmá generace tohoto ikonického modelu, která technicky vychází z předchůdce.

Aktuální modelový ročník je možné pořídit od 1 499 900 korun. Za obdobnou sumu jsou aktuálně k mání i mustangy první generace. Záleží však na stavu, nájezdu, stáří i karosářském provedení, částky v závislosti na uvedeném šplhají i podstatně výše. Mezi sběratelsky vůbec nejžádanější karosářská provedení patří fastback, tedy model se splývavou zádí, a to zejména model z roku 1968.

Náhoda? Patrně nikoliv. Fastback v provedení pro rok 1968, kdy hlavním rozpoznávacím znamením oproti modelovému roku 1967 jsou užší a svisle situované nádechy před zadními koly (fastback z roku 1967 měl vzhledově výraznější dvojici žebrovaných průduchů s horizontálním předělem), hrál totiž zásadní roli v dnes již kultovním kriminálním snímku Bullittův případ. Jde o jednu z nejslavnějších filmových honiček, v níž se Steve McQueen coby policejní poručík Frank Bullitt prohání v ošuntělém tmavě zeleném fastbacku Ford Mustang GT 390 kopcovitým San Franciskem.

Není to však zdaleka jediná filmová role mustangu, zmínit lze třeba i film 60 sekund. Ovšem nejen ten z roku 2000 s Nicolasem Cagem v hlavní roli a upraveným Shelby GT500 „Eleanor“ z roku 1967, jehož design nese i podpis automobilového designéra Chipa Foose, ale i o 26 let starší původní snímek se žlutým Mustangem Mach 1 modelového roku 1971 (s dodatečným „omlazením“ přední masky na ročník 1973 kvůli odloženému zahájení natáčení) a patrně vůbec nejdelší filmovou automobilovou honičkou.

Klasický mustang se objevil také v bondovkách Goldfinger (Mustang Convertible) a Diamanty jsou věčné (Mustang Mach 1 ročník 1971). Z dalších filmů lze zmínit třeba Sbal prachy a jeď (Mustang Mach 1 ročník 1969), Rychle a zběsile: Tokijská jízda (Mustang Fastback 1967) či Mr. Bean: Největší filmová katastrofa (Mustang Convertible). Objevil se třeba i v televizním seriálu Beverly Hills 90210, šlo o první vůz Brandona Walshe, jedné z hlavních postav. O desítky let mladší model Fordu Mustang pak ústřední roli ztvárnil v počítačovou hrou inspirovaném snímku Need for Speed.