Ford Focus definitivně skončil symbolicky 17. listopadu. Téměř potají

Zjistit, kdy skutečně skončila výroba Fordu Focus, byla téměř detektivní práce. Mělo se tak stát 21 listopadu, poté bylo oznámeno, že se tak stalo již 14. listopadu. Ale nakonec se prý kvůli nedostatku dílů poslední auto smontovalo 17. listopadu. Zatímco jsme v Česku zapalovali svíčky na Národní třídě v Praze, z továrny v německém Saarlouis vyjel v 15.30 úplně poslední exemplář čtvrté generace – hatchback v bílé barvě, na který se podepsali přítomní zaměstnanci a někteří dokonce uvnitř zanechali osobní vzkazy. Auto totiž nebylo určeno na prodej, ale jako historický artefakt bude vystaveno v Městském muzeu v Saarlouis. Současně totiž po 55 letech skončila produkce automobilů v Sársku.
Trochu překvapivé je, že ukončení výroby svého slavného kompaktního modelu, který se za více než čtvrt století dočkal 12 milionu exemplářů, nestálo Fordu ani za sebekratší tiskovou zprávu. Nebýt místních médií a příspěvků zaměstnanců na sociálních sítích, tak bychom se to nejspíš ani nedozvěděli.
Zatímco jsme v Praze na Národní třídě zapalovali svíčky, z továrny v německém Saarlouis vyjel v 15.30 úplně poslední exemplář focusu.
Od zahájení výroby v roce 1970 sjelo z montážní linky závodu v Saarlouis, postaveném v 60. letech na ploše bývalého letiště, přes 15,6 milionu vozidel. V červnu téhož roku byl závod oficiálně otevřen za přítomnosti Henryho Forda II. a prvním vyráběným modelem byl Escort. Dále se tam vyráběly modely Capri (1971–1975), Fiesta (1976–1980), Orion (1983–1993), Kuga (2008–2012) a C-Max (2003–2010, 2014 –2019).
V poslední době tam Ford zaměstnával přibližně 2 700 lidí, v nejlepších letech jich bylo třikrát tolik. Od prosince jich v závodě zůstane přibližně jen tisícovka z nich ve výrobě náhradních dílů nejméně do roku 2032. Ostatní budou mít nárok na předčasné odchody do důchodu, odstupné a ti, kteří nabídku přijmou, přestup do závodu Ford v Kolíně nad Rýnem.
Ukončení produkce v Saarlouis americká společnost oznámila již v červnu 2022 s tím, že v souvislosti s přechodem na elektromobilitu a crossovery bude svá auta vyrábět kromě Kolína nad Rýnem již jen ve španělské Valencii. Někdejší světový bestseller (celkem čtyřikrát) se loučí bez přímého nástupce, i když by se název Focus údajně mohl v roce 2027 znovu objevit na středně velkém crossoveru s hybridním a elektrickým pohonem.
